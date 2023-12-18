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19 грудня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 грудня, у світі відзначають Міжнародний день допомоги бідним. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 19 грудня, вшановують пам'ять Миколи Чудотворця. Майбутній святитель народився в багатій родині аристократів приблизно в III столітті в місті Патара, на території Малої Азії. Коли він був ще дитиною, сім'я переїхала в портове містечко Міри, де Микола прожив до глибокої старості.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 19 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Максим, Микола, Дарія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День адвокатури України
- Міжнародний день допомоги бідним
- 1917 – У Києві завершився Всеукраїнський з'їзд рад.
- 1918 – В Одесу прибули французькі війська.
- 1939 – підписано Постанову РНК УРСР про заснування у Львові 5 державних театрів: Львівського театру опери та балету, Львівського державного драматичного українського театру, Львівського державного драматичного єврейського театру, Львівського державного драматичного польського театру, Театру мініатюр, а також Львівської державної філармонії.
- 1946 – початок Першої індокитайської війни – боротьба в'єтнамських націонал-комуністів проти французької колоніальної адміністрації, що закінчилася розділенням В'єтнаму на дві держави (1954).
- 1972 – На Землю повертається екіпаж американського космічного корабля "Аполон-17". Цим польотом завершується американська місячна програма.
- 1974 – У магазинах США з'явився у продажу "Altair 8800", саморобний комп'ютерний набір вартістю 397 доларів.
- 1980 – Відкриті станції київського метрополітену "Тараса Шевченка", "Петрівка" і "Проспект Корнійчука" (нині "Оболонь").
- 1981 – Відкриті станції київського метрополітену "Площа Льва Толстого" і "Республіканський стадіон" (нині "Олімпійська").
- 1986 – Радянський лідер Михайло Горбачов віддав розпорядження звільнити відомого правозахисника Андрія Сахарова і його дружину Олену Боннер із заслання в Горький, міста, закритого для відвідування іноземцями.
- 1991 – Швеція визнала незалежність України.
- 1997 – Прем'єра американського фільму "Титанік". Уже через 25 днів після початку прокату цей фільм окупить свій великий бюджет у 200 мільйонів доларів.
- 1997 – MTV заборонило до показу кліп "Prodigy", вважаючи, що ролик "Smack My Bitch Up" принижує суспільну мораль.
- 2001 – Вийшов у світ кінофільм "Братство Персня" – екранізація першої частини трилогії Дж. Р. Р. Толкіна "Володар перснів".
- 2016 – ПриватБанк став державним.
ХТО НАРОДИВСЯ 19 ГРУДНЯ
- 1898 – Микола Тараканов, український хоровий диригент і педагог, народний артист України.
- 1910 – Жан Жене, французький письменник, драматург.
- 1915 – Едіт Піаф, французька співачка.
- 1919 – Микола Лукаш, видатний український перекладач.
- 1920 – Руденко Микола, український поет, письменник, філософ, правозахисник, засновник Української Гельсінської Групи (УГГ).
- 1959 – Марія Матіос, українська письменниця.
- 1963 – Тіль Швайґер, німецький актор, режисер і продюсер.
- 1964 – Беатріс Даль, французька акторка.
- 1964 – Арвідас Сабоніс, радянський і литовський баскетболіст, один із найкращих центрових світу 1980-х років.
- 1969 – Азіза Мустафа Заде, азербайджанська джазова піаністка, співачка та композитор.
- 1972 – Алісса Мілано, американська акторка.
- 1975 – Кристовський Володимир, лідер гурту Уматурман.
- 1980 – Джейк Джилленголл, американський актор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо з'явився іній, то в наступному році очікується багатий врожай вівса.
- Якщо день морозний і сонячний, то буде хороший урожай.
- Скільки на Миколая снігу випаде, стільки трави навесні буде.
- Якщо зима до 19 грудня була суворою, то з цього дня почнеться відлига, яка триватиме до дня Спиридона (25 грудня).
- Якщо на Михайлов день (21 листопада) зима закує, то на Миколу розкує.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день можна їсти рибу, але не можна їсти м'ясо, яйця та інші продукти тваринного походження.
- У День Святого Миколая не можна давати в борг.
- За народними звичаями, в цей день не можна займатися ремонтом, шити та прати.
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