19 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 червня, віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона Далматського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

19 червня церква вшановує пам'ять преподобного Іларіона Далматського. Він був учнем преподобного Григорія Декаполіта в Далматській обителі. Після смерті свого ігумена члени братії хотіли обрати на цю посаду саме Іларіона, але він відмовився від цього і таємно пішов до Візантії. Але патріарху Никифору вдалося умовити Іларіона, і протягом 8 років останній керував монастирем. У 813 році імператорський престол зайняв Лев Вірменин, відомий іконоборець. Іларіон відкрито виступив проти нього, викривши в єресі і брехні. За це зазнав великої кількості катувань.

Іларіон Далматський

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 19 червня, іменини відзначають власники таких імен: Іларіон, Сусанна, Фекла, Юлія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством

Всесвітній день дитячого футболу

240 до н. е. – грецький вчений Ератосфен Кіренський вперше в світі обчислює довжину земного меридіана

1787 – перебуваючи в Полтаві, Катерина II присвоїла князю Потьомкіну титул князя Таврійського

1829 – сер Роберт Піль заснував лондонську столичну поліцію

1846 – в Нью-Джерсі (США) пройшов перший в історії бейсбольний матч

1862 – рабовласництво заборонено на всій території США

1910 – У США вперше святкувався День батька

1921 – перепис населення у Великобританії

1956 – весілля Мерилін Монро і Артура Міллера

1999 – вийшла перша версія (1.0 Beta) популярного онлайн-шутера Counter-Strike

2003 – у Нью-Йорку (США) в універмазі Мейсіс пройшов перший у світі флешмоб

Бейсбол

ХТО НАРОДИВСЯ 19 червня

1623 – Блез Паскаль, французький математик, фізик, літератор і філософ

1806 – Йоганн Хофцінзер, австрійський ілюзіоніст, винахідник карткових фокусів

1919 – Богомил Райнов, болгарський письменник

1920 – Ів Робер, французький кінорежисер

1947 – Салман Рушді, англійський письменник індійського походження, критик, публіцист

1954 – Кетлін Тернер, американська кіноактриса

1962 – Пола Абдул, американська попспівачка

1967 – Міа Сера (справжнє ім'я Міа Сарапочіелло), американська актриса італійського походження

1974 – Бампер Робінсон, американський кіноактор

1973 – Летісія Спіллер, бразильська актриса

Блез Паскаль

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 19 червня бур'яни не вирвати, то в майбутньому доведеться постійно з ними боротися

Дме східний вітер, значить влітку буде багато опадів

Якщо павуки в цей день плетуть багато павутини, погода незабаром зміниться

Літо

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Суворо заборонено влаштовувати сварки, скандали з рідними і близькими людьми

Не можна лінуватися і лихословити

Не варто голосно розмовляти

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