19 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 червня, відзначають Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні відзначають Преподобних Вісаріона й Іларіона. Преподобний Віссаріон був єгиптянином за походженням, але ще у молоді роки охрестився та почав подорожувати святими місцями. Згодом він вирішив прийняти обітницю безмовності, їсти раз у тиждень. Якось під час молитви він провів нерухомо 40 днів без сну та їжі. Вважається, що преподобний Віссаріон за свою віру отримав дар чудотворінь. Що ж до Іларіона, то він теж з юності присвятив своє життя служінню Богові, а його молитви могли прикликати дощі під час засухи, а також зцілювати хворих.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 19 червня, іменини відзначають власники таких імен: Лук'ян, Рафаїл, Віссаріон, Іларіон, Георгій, а також Сусанна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту

Всесвітній день дитячого футболу

240 до н. е. — Грецький учений Ератосфен Кіренський зумів першим вирахувати радіус нашої планети

1819 — До Ліверпуля прибула "Саванна" — це перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан.

1885 — З Французької республіки до Нью-Йорка було доставлено незвичайний подарунок, який став символом міста та країни, а саме статую Свободи.

1948 — Погоджено Женевську конвенцію "Про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, котрі перебувають у літаках".

1968 — Рада Безпеки ООН погодила резолюцію щодо гарантій на безпеку для держав, які не мають ядерної зброї.

1996 — Україна та Киргизстан підписали Договір про дружбу та співпрацю.

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ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЧЕРВНЯ

11566 — Яків І Англійський, король Англії та Шотландії

1623 — Блез Паскаль, французький філософ, письменник, фізик, математик.

1689 — Аокі Конйо, японський науковець, конфуціанець, агроном, знавець ранґаку.

1909 — Марія Пшеп'юрська-Овчаренко, український мовознавець, діалектолог.

1922 — Дущенко Віктор Павлович, український фізик

1947 — Салман Рушді, британський письменник індійського походження, засуджений (заочно) в Ірані до смерті

1961 — Наталія-Марія Фарина, українська співачка (сопрано), педагог, заслужена артистка України.

1972 — Жан Дюжарден, французький актор, сценарист та режисер. Володар премії "Золотий глобус" та "Оскара".

1972 — Мирослава Ґонґадзе (Петришин), українська журналістка, вдова Георгія Ґонґадзе (після загибелі чоловіка отримала політичний притулок у США).

19 червня народилась Мирослава Ґонґадзе

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 19 червня не прополоти город від бур'янів, то вони постійно розростатимуться

Якщо вранці сухо та тепло, то буде гарний врожай

Якщо у полі дуже чутно коників-стрибунців, то погода втримається хорошою

Якщо різко стало холодно, то незабаром погода покращає

Якщо чути вранці грім, то ввечері буде сильна злива

Прикмети на 19 червня

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна уникати фізичної праці, а також відмовлятись від допомоги на городі;

Не можна вживати нецензурну лайку, а також гучно ображати людей;

Краще утриматись від негативних думок і про інших, і про себе;

Не можна сумувати та зосереджувати увагу на поганих речах;

Не можна ігнорувати прохання про допомогу.

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