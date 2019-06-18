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19 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 червня, відзначають Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні відзначають Преподобних Вісаріона й Іларіона. Преподобний Віссаріон був єгиптянином за походженням, але ще у молоді роки охрестився та почав подорожувати святими місцями. Згодом він вирішив прийняти обітницю безмовності, їсти раз у тиждень. Якось під час молитви він провів нерухомо 40 днів без сну та їжі. Вважається, що преподобний Віссаріон за свою віру отримав дар чудотворінь. Що ж до Іларіона, то він теж з юності присвятив своє життя служінню Богові, а його молитви могли прикликати дощі під час засухи, а також зцілювати хворих.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 19 червня, іменини відзначають власники таких імен: Лук'ян, Рафаїл, Віссаріон, Іларіон, Георгій, а також Сусанна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту
- Всесвітній день дитячого футболу
- 240 до н. е. — Грецький учений Ератосфен Кіренський зумів першим вирахувати радіус нашої планети
- 1819 — До Ліверпуля прибула "Саванна" — це перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан.
- 1885 — З Французької республіки до Нью-Йорка було доставлено незвичайний подарунок, який став символом міста та країни, а саме статую Свободи.
- 1948 — Погоджено Женевську конвенцію "Про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, котрі перебувають у літаках".
- 1968 — Рада Безпеки ООН погодила резолюцію щодо гарантій на безпеку для держав, які не мають ядерної зброї.
- 1996 — Україна та Киргизстан підписали Договір про дружбу та співпрацю.
ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЧЕРВНЯ
- 11566 — Яків І Англійський, король Англії та Шотландії
- 1623 — Блез Паскаль, французький філософ, письменник, фізик, математик.
- 1689 — Аокі Конйо, японський науковець, конфуціанець, агроном, знавець ранґаку.
- 1909 — Марія Пшеп'юрська-Овчаренко, український мовознавець, діалектолог.
- 1922 — Дущенко Віктор Павлович, український фізик
- 1947 — Салман Рушді, британський письменник індійського походження, засуджений (заочно) в Ірані до смерті
- 1961 — Наталія-Марія Фарина, українська співачка (сопрано), педагог, заслужена артистка України.
- 1972 — Жан Дюжарден, французький актор, сценарист та режисер. Володар премії "Золотий глобус" та "Оскара".
- 1972 — Мирослава Ґонґадзе (Петришин), українська журналістка, вдова Георгія Ґонґадзе (після загибелі чоловіка отримала політичний притулок у США).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо 19 червня не прополоти город від бур'янів, то вони постійно розростатимуться
- Якщо вранці сухо та тепло, то буде гарний врожай
- Якщо у полі дуже чутно коників-стрибунців, то погода втримається хорошою
- Якщо різко стало холодно, то незабаром погода покращає
- Якщо чути вранці грім, то ввечері буде сильна злива
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна уникати фізичної праці, а також відмовлятись від допомоги на городі;
- Не можна вживати нецензурну лайку, а також гучно ображати людей;
- Краще утриматись від негативних думок і про інших, і про себе;
- Не можна сумувати та зосереджувати увагу на поганих речах;
- Не можна ігнорувати прохання про допомогу.
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