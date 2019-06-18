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19 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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19 червня – середа

Сьогодні, 19 червня, відзначають Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні відзначають Преподобних Вісаріона й Іларіона. Преподобний Віссаріон був єгиптянином за походженням, але ще у молоді роки охрестився та почав подорожувати святими місцями. Згодом він вирішив прийняти обітницю безмовності, їсти раз у тиждень. Якось під час молитви він провів нерухомо 40 днів без сну та їжі. Вважається, що преподобний Віссаріон за свою віру отримав дар чудотворінь. Що ж до Іларіона, то він теж з юності присвятив своє життя служінню Богові, а його молитви могли прикликати дощі під час засухи, а також зцілювати хворих.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 19 червня, іменини відзначають власники таких імен: Лук'ян, Рафаїл, Віссаріон, Іларіон, Георгій, а також Сусанна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

19 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту
  • Всесвітній день дитячого футболу
  • 240 до н. е. — Грецький учений Ератосфен Кіренський зумів першим вирахувати радіус нашої планети
  • 1819 — До Ліверпуля прибула "Саванна" — це перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан.
  • 1885 — З Французької республіки до Нью-Йорка було доставлено незвичайний подарунок, який став символом міста та країни, а саме статую Свободи.
  • 1948 — Погоджено Женевську конвенцію "Про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, котрі перебувають у літаках".
  • 1968 — Рада Безпеки ООН погодила резолюцію щодо гарантій на безпеку для держав, які не мають ядерної зброї.
  • 1996 — Україна та Киргизстан підписали Договір про дружбу та співпрацю.
instagram.com/felipefmenezes - фото 335006
instagram.com/felipefmenezes

ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЧЕРВНЯ

  • 11566 — Яків І Англійський, король Англії та Шотландії
  • 1623 — Блез Паскаль, французький філософ, письменник, фізик, математик.
  • 1689 — Аокі Конйо, японський науковець, конфуціанець, агроном, знавець ранґаку.
  • 1909 — Марія Пшеп'юрська-Овчаренко, український мовознавець, діалектолог.
  • 1922 — Дущенко Віктор Павлович, український фізик
  • 1947 — Салман Рушді, британський письменник індійського походження, засуджений (заочно) в Ірані до смерті
  • 1961 — Наталія-Марія Фарина, українська співачка (сопрано), педагог, заслужена артистка України.
  • 1972 — Жан Дюжарден, французький актор, сценарист та режисер. Володар премії "Золотий глобус" та "Оскара".
  • 1972 — Мирослава Ґонґадзе (Петришин), українська журналістка, вдова Георгія Ґонґадзе (після загибелі чоловіка отримала політичний притулок у США).
19 червня народилась Мирослава Ґонґадзе - фото 335003
19 червня народилась Мирослава Ґонґадзе

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо 19 червня не прополоти город від бур'янів, то вони постійно розростатимуться
  • Якщо вранці сухо та тепло, то буде гарний врожай
  • Якщо у полі дуже чутно коників-стрибунців, то погода втримається хорошою
  • Якщо різко стало холодно, то незабаром погода покращає
  • Якщо чути вранці грім, то ввечері буде сильна злива

Прикмети на 19 червня - фото 335007
Прикмети на 19 червня

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна уникати фізичної праці, а також відмовлятись від допомоги на городі;
  • Не можна вживати нецензурну лайку, а також гучно ображати людей;
  • Краще утриматись від негативних думок і про інших, і про себе;
  • Не можна сумувати та зосереджувати увагу на поганих речах;
  • Не можна ігнорувати прохання про допомогу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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