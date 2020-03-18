Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
19 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 30
Сьогодні, 19 березня, віряни вшановують пам'ять мучеників 42-х Аморейських. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників 42-х Аморейських.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 19 березня, іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Федір, Максим, Олена, Костянтин, Юліан, Аврам, Абрам. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 721 до н. е. – перше описане сонячне затемнення було побачене з Вавилона.
- 1474 – у Венеції приймається закон про охорону винаходів – перший у світі закон про охорону авторського права.
- 1682 – Церковний собор у Франції ухвалює, що Папа Римський не має права позбавляти влади королів.
- 1831 – перше пограбування банку у США. Англійський іммігрант Едвард Сміт викрав з City Bank New York (ніякого зв'язку зі скандально відомим нині Bank New York) 245 000 доларів – гігантську на ті часи суму. Незабаром злочинця вдалося схопити (він отримав п'ять років ув'язнення у в'язниці Сінг-Сінг) і повернути велику частину викраденого.
- 1859 – у Парижі пройшла прем'єра опери Шарля Гуно "Фауст".
- 1913 – у "Метрополітен-опера" в Нью-Йорку вперше повністю виконана опера Модеста Мусоргського "Борис Годунов".
- 1917 – Тимчасовий уряд одним зі своїх перших зовнішньополітичних актів підтвердив автономію Фінляндії.
- 1917 – у Києві пройшла 100-тисячна демонстрація під гаслами: "Автономію Україні", "Вільна Україна у вільній Росії", "Так є здоровою вільна Україна з гетьманом на чолі". Під час першого українського свята Свободи демонстранти роззброювали поліцію.
- 1934 – радгоспник Митрофан Никітін відкриває вогонь із револьвера по труні В. Леніна у мавзолеї.
- 1946 – Мартиніка, Гваделупа, Реюньйон оголошуються департаментами Франції.
- 1953 – уперше по телебаченню була показана церемонія вручення "Оскара".
- 1953 — уряд Канади оголошує про те, що у всіх великих містах країни встановлюються сирени на випадок війни між США і СРСР.
- 1955 – у Масаді (Ізраїль) археологами виявляються останки палацу Ірода.
- 1958 – у Страсбурзі відкривається перше засідання Європарламенту.
- 1970 – радянські дисиденти Андрій Сахаров, Валентин Турчин і Рой Медведєв написали відкритий лист на ім'я Брежнєва, Косигіна і Підгірного із закликом провести демократизацію режиму.
- 1982 – Фолклендська війна: аргентинські військові висадились на острові Південна Джорджія (Фолкленди), почавши війну
- 1989 – перший прототип єдиного у світі літального апарату з поворотними роторами – багатоцільового V-22 "Оспрей" уперше піднявся в повітря і вперше перейшов від вертикального польоту до горизонтального.
- 2012 – сталася стрілянина в єврейській школі у Тулузі.
Уперше проведена телетрансляція Оскара
ХТО НАРОДИВСЯ 19 БЕРЕЗНЯ
- 1434 – Асікаґа Йосікацу, 7-й сьоґун сьоґунату Муроматі.
- 1601 – Алонсо Кано, іспанський живописець і скульптор.
- 1801 – Сальваторе Каммарано, італійський поет, драматург і лібретист.
- 1803 – Жозеф-Фредерік-Бенуа Шарр'єр, французький розробник хірургічних інструментів швейцарського походження.
- 1813 – Девід Лівінгстон, шотландський місіонер і дослідник Африки.
- 1816 – Йоханнес Йозеф Херман Верхюльст, нідерландський композитор і диригент.
- 1821 – Річард Френсіс Бертон, британський дослідник, географ, перекладач, письменник. Відкрив озеро Танганьїка.
- 1873 – Макс Регер, німецький композитор, піаніст, органіст.
- 1889 – Борис Герасимович, український астрофізик, жертва сталінського терору.
- 1894 – Микола Алексєєв, український книжковий графік.
- 1895 – Максим Рильський, український поет, перекладач, публіцист.
- 1899 – Аркадій Любченко, український письменник, редактор.
- 1904 – Марко Вороний, український поет з когорти Розстріляного відродження
- 1928 – Кюнг Ганс, швейцарський католицький теолог.
- 1930 – Ліна Костенко, українська поетеса.
- 1931 – Емма Андієвська, українська письменниця, поетка та малярка.
- 1933 – Філіп Рот, американський письменник, лауреат Пулітцерівської премії.
- 1938 – Якоб Седерман, перший Європейський омбудсмен, відомий політичний і державний діяч Фінляндії.
- 1941 – Лама Оле Нідал, вчитель буддизму Діамантового Шляху.
- 1955 – Брюс Вілліс, американський кіноактор.
- 1955 – Валентина Сазонова, дизайнер одягу, авторка ляльок, громадський та культурний діяч України.
- 1955 – Піно Даніеле, італійський кантауторе, співак та композитор.
- 1972 – Сергій "Фома" Фоменко, український музикант, фронтмен та лід-вокаліст гурту "Мандри".
У цей день народилась Ліна Костенко
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Морозна погода – чекай весни та теплого, посушливого літа
- Лід тоне в річках – рік буде неврожайним
- Проліски з'явилися 19 березня – можна приступати до посівних робіт
- Якщо в колодязь 19 березня кинути трохи моху, то дощ піде. Цим прийомом часто користувалися під час посухи в інші дні року
- Іменинники Олена і Костянтин в цей день будуть дуже успішними
- Мороз ударив вранці 19 березня – ще 40 днів буде аналогічна погода
- Дятел у лісі стукає – холоди триватимуть ще довго
- Весь день сніг – літо буде засушливим
- Лід на річках тоне – прикмета до того, що рік буде неврожайним і важким
- Якщо побачиш білого зайця – незабаром піде сніг.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Категорично заборонено сьогодні вживати нецензурні слова.
- Також не варто у цей день пліткувати.
- Обмежтеся від вживання спиртних напоїв, а також від куріння.
Читайте також: Місячний календар стрижок на березень 2020: дні, коли стригти волосся
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
21:49Зовсім гола Демі Роуз здивувала гарячим фото з подругою (18+)
-
21:1419 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Доктор Віра 3, 4 серія: дивитись онлайн український серіал на 1+1
-
20:17Як виглядає робота вдома, коли є домашні улюбленці: веселі фото
-
19:44Безкоштовні маски та тести на коронавірус: новий фейк шириться в мережі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:19Круті фантастичні серіали, які варто побачити
-
18:49Чи будуть Go-A представляти Україну на Євробаченні 2021: відповідь Суспільного
-
18:13Гороскоп на 19 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Актор вирішив заспівати на балконі і показав реальний дух Нью-Йорка
-
17:24Джіджі Хадід сказала, з чим їсть картоплю фрі, і це рецепт для гурманів
-
17:05Весняний призов 2020 в Україні перенесено через коронавірус: нові дати
-
16:55Три вагомі причини, чому варто їсти авокадо
-
16:30Українські зірки переходять на концерти в онлайні: коли і де їх дивитися
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:12Відома фітнес-блогерка зваблює фото у крихітному бікіні
-
15:56Скільки туалетного паперу реально потрібно на 2 тижні карантину
-
15:39Євробачення 2020 скасовано: коли відбудеться пісенний конкурс
-
15:33Різке зниження забруднення повітря в Італії показали на кадрах з супутника: фотопорівняння
-
15:20Хто така Еріка і Белла? Реакція мережі на титри під час звернення Зеленського
-
15:12Чому не потрібно планувати подорож заздалегідь: приклади із власного досвіду
-
15:01Пиття води та полоскання горло НЕ рятують від коронавірусу: пояснення
-
14:55Дівочі штучки: відео з шокованим хлопцем підкорює Reddit
-
14:32Фахівці розповіли, як обробити салон автомобіля для профілактики коронавірусу
-
14:20Меттью Макконахі звернувся до фанатів через коронавірус
-
19:19Круті фантастичні серіали, які варто побачити
-
16:30Українські зірки переходять на концерти в онлайні: коли і де їх дивитися
-
15:12Чому не потрібно планувати подорож заздалегідь: приклади із власного досвіду
-
13:30Нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус: як почувається депутат
-
11:46Київ без метро у фото: тиснява у маршрутках, а люди без масок
-
10:00Де замовляти їжу і продукти онлайн: популярні служби доставки в Україні
-
07:11Погода в Україні 18 березня: точний прогноз по містах
- 17 березня
-
20:31Скільки буде тривати пандемія коронавірусу: прогноз учених
-
18:41Як змінилась спокуслива і талановита киянка Міла Йовович: фото 18+
-
17:00Карантинний Київ у трьох картинках: що закрито, а що працює в столиці
-
15:00Чому медичні маски не захищають від коронавірусу і кому їх варто носити
-
13:00Як перестати торкатись обличчя: дієві поради з власного досвіду
-
11:25Метро Києва, Харкова та Дніпра закривають: як працюватиме транспорт під час карантину
-
10:15День святого Патріка: що традиційного зробити в це свято
-
07:14Погода в Україні 17 березня: потепління та незначні дощі
- 16 березня
-
21:13Будьте, як Арні: Шварценеггер показав, як правильно мити руки
-
19:25Як зробити медичну маску своїми руками: відеоінструкція
-
17:41В Україні обмежать усі міжміські та міжобласні перевезення
-
15:13Карантин в Україні: ТОП гаджетів для комфортної роботи вдома
-
13:26Як провести карантин з користю: 8 порад від Уляни Супрун
-
09:33Голос країни 10 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:29Погода в Україні 16 березня: прогноз на сьогодні по містах
- 15 березня
-
21:55З'явилася онлайн-карта моніторингу коронавірусу в Україні
-
20:22Дівчина тижня: розкута зірка Instagram Коррі Йї, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
-
18:50Земля бере перерву: як зараз виглядає спорожніла Європа (фото)
Радіо Максимум › Новини › Україна ›