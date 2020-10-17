18 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 жовтня, у світі відзначають Європейський День боротьби з торгівлею людьми, а віряни вшановують пам'ять мучениці Харитини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 18 жовтня вшановують пам'ять мучениці Харитини Амісійської. Вона загинула близько 304 року під час гонінь християн. Вона була не лише вродливою, але і смиренною, лагідною, мовчазливою, слухняною, цнотливою і розумною. Вона жила усамітнено, постійно молилася і вивчала Святе Письмо. Її відвідували віряни, яких вона наставляла до порятунку. Безвірним людям вона проповідувала Христа і приводила їх до істинної віри.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 18 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Денис, Матвій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Європейський День боротьби з торгівлею людьми

1867 – Російська імперія продає Аляску США.

1723 – Петро I заклав фортецю Кронштадт, майбутню головну базу Балтійського флоту.

1918 – у складі Австро-Угорщини Чехословаччина заявляє про незалежність.

1922 – заснована відома на весь світ британська радіомовна корпорація BBC.

1968 – на Олімпійських іграх в Мехіко Боб Бімон встановив світовий рекорд у стрибках в довжину (8,90 м).

1991 – відновлено дипломатичні відносини між СРСР і Ізраїлем.

1994 – в Україні дозволена діяльність Компартії.

1995 – Рада Європи поповнився новим членом – Україна вступила в цю організацію.

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЖОВТНЯ

1799 – німецький хімік Крістіан Фрідріх Шенбейн, який відкрив озон.

1859 – французький філософ, лауреат Нобелівської премії Анрі Бергсон.

1925 – перша жінка міністр культури Греції, актриса Меліна Меркурі.

1926 – один з родоначальників рок-н-ролу, американський співак і композитор Чак Беррі.

1926 – німецький актор, відомий виконанням в кіно психопатичних ролей Клаус Кінскі.

1939 – єдиний офіційний підозрюваний у вбивстві президента США Джона Кеннеді, Лі Харві Освальд.

1956 – видатна американська тенісистка чеського походження, переможниця 18 турнірів серії Великого Шолома, Мартіна Навратілова.

1960 – американський актор, Жан Клод Ван Дам.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо випав сніг, але дерева ще не повністю листя скинули, то він скоро розтане.

Галки та ворони в небі кружляють, а хмари проти вітру пливуть – випаде сніг.

В лісі чутно тріск і клацання дерев – погода буде хорошою.

Якщо після сходу сонця туман зник, день буде сонячним.

Безвітряна погода обіцяє похолодання.

Якщо до цього дня сніг не випав, зима буде пізньою.

Дим від багаття по землі стелиться – буде дощ.

Домашня худоба неспокійно поводиться – наближається негода.

Перелітні птахи дружно на південь відлітають – зима буде суворою.

Чайки в ясну погоду голосно кричать і літають зграями – до дощу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей час не рекомендується святкувати весілля та влаштовувати гучні забави.

Також у цей день не можна ходити до лісу, особливо, якщо ви плануєте вирушити наодинці.

Сьогодні не можна сваритися з близькими та друзями.

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