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18 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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18 жовтня – неділя

Сьогодні, 18 жовтня, у світі відзначають Європейський День боротьби з торгівлею людьми, а віряни вшановують пам'ять мучениці Харитини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 18 жовтня вшановують пам'ять мучениці Харитини Амісійської. Вона загинула близько 304 року під час гонінь християн. Вона була не лише вродливою, але і смиренною, лагідною, мовчазливою, слухняною, цнотливою і розумною. Вона жила усамітнено, постійно молилася і вивчала Святе Письмо. Її відвідували віряни, яких вона наставляла до порятунку. Безвірним людям вона проповідувала Христа і приводила їх до істинної віри.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 18 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Денис, Матвій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Європейський День боротьби з торгівлею людьми
  • 1867 – Російська імперія продає Аляску США.
  • 1723 – Петро I заклав фортецю Кронштадт, майбутню головну базу Балтійського флоту.
  • 1918 – у складі Австро-Угорщини Чехословаччина заявляє про незалежність.
  • 1922 – заснована відома на весь світ британська радіомовна корпорація BBC.
  • 1968 – на Олімпійських іграх в Мехіко Боб Бімон встановив світовий рекорд у стрибках в довжину (8,90 м).
  • 1991 – відновлено дипломатичні відносини між СРСР і Ізраїлем.
  • 1994 – в Україні дозволена діяльність Компартії.
  • 1995 – Рада Європи поповнився новим членом – Україна вступила в цю організацію.
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ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЖОВТНЯ

  • 1799 – німецький хімік Крістіан Фрідріх Шенбейн, який відкрив озон.
  • 1859 – французький філософ, лауреат Нобелівської премії Анрі Бергсон.
  • 1925 – перша жінка міністр культури Греції, актриса Меліна Меркурі.
  • 1926 – один з родоначальників рок-н-ролу, американський співак і композитор Чак Беррі.
  • 1926 – німецький актор, відомий виконанням в кіно психопатичних ролей Клаус Кінскі.
  • 1939 – єдиний офіційний підозрюваний у вбивстві президента США Джона Кеннеді, Лі Харві Освальд.
  • 1956 – видатна американська тенісистка чеського походження, переможниця 18 турнірів серії Великого Шолома, Мартіна Навратілова.
  • 1960 – американський актор, Жан Клод Ван Дам.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо випав сніг, але дерева ще не повністю листя скинули, то він скоро розтане.
  • Галки та ворони в небі кружляють, а хмари проти вітру пливуть – випаде сніг.
  • В лісі чутно тріск і клацання дерев – погода буде хорошою.
  • Якщо після сходу сонця туман зник, день буде сонячним.
  • Безвітряна погода обіцяє похолодання.
  • Якщо до цього дня сніг не випав, зима буде пізньою.
  • Дим від багаття по землі стелиться – буде дощ.
  • Домашня худоба неспокійно поводиться – наближається негода.
  • Перелітні птахи дружно на південь відлітають – зима буде суворою.
  • Чайки в ясну погоду голосно кричать і літають зграями – до дощу.
18 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 430285

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей час не рекомендується святкувати весілля та влаштовувати гучні забави.
  • Також у цей день не можна ходити до лісу, особливо, якщо ви плануєте вирушити наодинці.
  • Сьогодні не можна сваритися з близькими та друзями.

Читайте також: Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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