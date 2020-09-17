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18 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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18 вересня – п'ятниця

Сьогодні, 18 вересня, віряни відзначають День Єлизавети і Захарія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

18 вересня за народним календарем День Єлизавети і Захарія. Цей день вважався нещасливим, тому сьогодні не варто починати ніякої важливої роботи. Однак існувало вірування, що на Єлизавету і Захарія збуваються будь-які гадання. Через це люди спішили 18 вересня відвідати ворожок і знахарок. Також існував звичай в цей день паритися в лазні з березовими віниками, які мали відігнати від людини всю нечисту силу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 18 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Раїса і Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 96 – в результаті змови гине імператор Доміціан, новим римським імператором став Марк Кокцей Нерва
  • 1698 – таємничий в'язень, відомий як "Залізна маска" переведений в Бастилію
  • 1793 – Джордж Вашингтон, будучи Президентом США, заклав перший камінь в підставу Капітолію (місцеперебування Конгресу США)
  • 1947 – в США утворена секретна служба при федеральному уряді – ЦРУ
  • 1965 державним заповідником став острів Хортиця (найбільший острів на Дніпрі)
  • 1976 – в Китаї пройшли похорони Мао Цзедуна
  • 1980 – в космос вирушив перший кубинець (запуск з Байконуру Союз-38)
  • 1981 – польське керівництво отримало попередження з боку Москви про те що в країні ростуть антирадянські настрої
  • 1997 – зареєстрований домен Google.com
  • 1998 – заснована ICANN (міжнародна організація створена за участю уряду США, займається врегулюванням питань пов'язаних з доменними іменами, IP-адресами та інтернетом в цілому)
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Хортиця

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ВЕРЕСНЯ

  • 53 – римський імператор з династії Антонінів Марк Ульпій Траян
  • 1750 – іспанський поет Томас Іріарте (також відомий як вдалий байкар і автор повчальних казок для дітей)
  • 1765 – Папа Римський Григорій XVI (проводив вкрай реакційну політику)
  • 1905 – узбецький письменник Абдулла Сабір (основна тема його творчості: трудові подвиги радянських людей)
  • 1928 – український різьбяр Амбіцкій Мирон Іванович (член національної спілки художників України)
  • 1933 – американський політик, сенатор Роберт Беннет (є членом республіканської партії)
  • 1939 – португальський політичний діяч Жоржі Сампайо
  • 1961 французький письменник, філософ Бернар Вербер
  • 1973 – засновник компанії Canonical Ltd Марк Шаттлворт
  • 1973 – українська легкоатлетка, бронзовий призер Олімпійських ігор (2000) Олена Говорова
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Бернар Вербер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Листя горобини вже пожовкли 18 вересня, зима буде суворою
  • Багато горобини до дощової осені
  • На цибулинах квітів тонка шкірка, зима буде теплою
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Осінь

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто пускати незнайомців до будинку
  • Не рекомендується пригощати когось продуктами
  • Не слід ходити у брудному одязі

Читайте також: Місячний календар стрижок на вересень 2020: дні, коли стригти волосся

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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