18 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 вересня, віряни відзначають День Єлизавети і Захарія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

18 вересня за народним календарем День Єлизавети і Захарія. Цей день вважався нещасливим, тому сьогодні не варто починати ніякої важливої роботи. Однак існувало вірування, що на Єлизавету і Захарія збуваються будь-які гадання. Через це люди спішили 18 вересня відвідати ворожок і знахарок. Також існував звичай в цей день паритися в лазні з березовими віниками, які мали відігнати від людини всю нечисту силу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 18 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Раїса і Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

96 – в результаті змови гине імператор Доміціан, новим римським імператором став Марк Кокцей Нерва

1698 – таємничий в'язень, відомий як "Залізна маска" переведений в Бастилію

1793 – Джордж Вашингтон, будучи Президентом США, заклав перший камінь в підставу Капітолію (місцеперебування Конгресу США)

1947 – в США утворена секретна служба при федеральному уряді – ЦРУ

1965 – державним заповідником став острів Хортиця (найбільший острів на Дніпрі)

– 1976 – в Китаї пройшли похорони Мао Цзедуна

1980 – в космос вирушив перший кубинець (запуск з Байконуру Союз-38)

1981 – польське керівництво отримало попередження з боку Москви про те що в країні ростуть антирадянські настрої

1997 – зареєстрований домен Google.com

1998 – заснована ICANN (міжнародна організація створена за участю уряду США, займається врегулюванням питань пов'язаних з доменними іменами, IP-адресами та інтернетом в цілому)

Хортиця

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ВЕРЕСНЯ

53 – римський імператор з династії Антонінів Марк Ульпій Траян

1750 – іспанський поет Томас Іріарте (також відомий як вдалий байкар і автор повчальних казок для дітей)

1765 – Папа Римський Григорій XVI (проводив вкрай реакційну політику)

1905 – узбецький письменник Абдулла Сабір (основна тема його творчості: трудові подвиги радянських людей)

1928 – український різьбяр Амбіцкій Мирон Іванович (член національної спілки художників України)

1933 – американський політик, сенатор Роберт Беннет (є членом республіканської партії)

1939 – португальський політичний діяч Жоржі Сампайо

1961 – французький письменник, філософ Бернар Вербер

– 1973 – засновник компанії Canonical Ltd Марк Шаттлворт

1973 – українська легкоатлетка, бронзовий призер Олімпійських ігор (2000) Олена Говорова

Бернар Вербер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Листя горобини вже пожовкли 18 вересня, зима буде суворою

Багато горобини до дощової осені

На цибулинах квітів тонка шкірка, зима буде теплою

Осінь

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто пускати незнайомців до будинку

Не рекомендується пригощати когось продуктами

Не слід ходити у брудному одязі

Читайте також: Місячний календар стрижок на вересень 2020: дні, коли стригти волосся