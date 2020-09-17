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18 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 вересня, віряни відзначають День Єлизавети і Захарія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
18 вересня за народним календарем День Єлизавети і Захарія. Цей день вважався нещасливим, тому сьогодні не варто починати ніякої важливої роботи. Однак існувало вірування, що на Єлизавету і Захарія збуваються будь-які гадання. Через це люди спішили 18 вересня відвідати ворожок і знахарок. Також існував звичай в цей день паритися в лазні з березовими віниками, які мали відігнати від людини всю нечисту силу.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 18 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Раїса і Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 96 – в результаті змови гине імператор Доміціан, новим римським імператором став Марк Кокцей Нерва
- 1698 – таємничий в'язень, відомий як "Залізна маска" переведений в Бастилію
- 1793 – Джордж Вашингтон, будучи Президентом США, заклав перший камінь в підставу Капітолію (місцеперебування Конгресу США)
- 1947 – в США утворена секретна служба при федеральному уряді – ЦРУ
- 1965 – державним заповідником став острів Хортиця (найбільший острів на Дніпрі)
- 1976 – в Китаї пройшли похорони Мао Цзедуна
- 1980 – в космос вирушив перший кубинець (запуск з Байконуру Союз-38)
- 1981 – польське керівництво отримало попередження з боку Москви про те що в країні ростуть антирадянські настрої
- 1997 – зареєстрований домен Google.com
- 1998 – заснована ICANN (міжнародна організація створена за участю уряду США, займається врегулюванням питань пов'язаних з доменними іменами, IP-адресами та інтернетом в цілому)
ХТО НАРОДИВСЯ 18 ВЕРЕСНЯ
- 53 – римський імператор з династії Антонінів Марк Ульпій Траян
- 1750 – іспанський поет Томас Іріарте (також відомий як вдалий байкар і автор повчальних казок для дітей)
- 1765 – Папа Римський Григорій XVI (проводив вкрай реакційну політику)
- 1905 – узбецький письменник Абдулла Сабір (основна тема його творчості: трудові подвиги радянських людей)
- 1928 – український різьбяр Амбіцкій Мирон Іванович (член національної спілки художників України)
- 1933 – американський політик, сенатор Роберт Беннет (є членом республіканської партії)
- 1939 – португальський політичний діяч Жоржі Сампайо
- 1961 – французький письменник, філософ Бернар Вербер
- 1973 – засновник компанії Canonical Ltd Марк Шаттлворт
- 1973 – українська легкоатлетка, бронзовий призер Олімпійських ігор (2000) Олена Говорова
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Листя горобини вже пожовкли 18 вересня, зима буде суворою
- Багато горобини до дощової осені
- На цибулинах квітів тонка шкірка, зима буде теплою
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто пускати незнайомців до будинку
- Не рекомендується пригощати когось продуктами
- Не слід ходити у брудному одязі
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