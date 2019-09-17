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18 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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18 вересня – середа

Сьогодні, 18 вересня, віряни вшановують пам'ять батьків Івана Хрестителя – святого пророка Захарії та праведної Єлизавети. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять батьків Івана Хрестителя – святого пророка Захарії та праведної Єлизавети. Вони походили з роду першосвященника Аарона. Святий Захарія, син Варахії, був священиком в Єрусалимському храмі, а свята Єлизавета була сестрою святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 18 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Захар, Давид, Олексій, Афанасій, Гліб, Опанас, Максим, Юхим, Федір, Раїса, Єлизавета, Іраїда. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

18 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день моніторингу якості води.
  • 1502 – Христофор Колумб під час свого четвертого плавання в Новий світ здійснив висадку на острові Коста-Рика.
  • 1640 – у Києві почався церковний собор, який затвердив православний катехізис, яким протягом сторіч керувалася Православна церква.
  • 1714 – до Лондона прибув Георг — новий король Великої Британії з династії Віндзорів.
  • 1851 – у США вийшов перший номер газети "New York Daily Times" ціною 2 центи.
  • 1886 – французький поет Жан Мореас опублікував в газеті "Фігаро" статтю, яка стала маніфестом літераторів-символістів.
  • 1918 – в Іспанії засновано футбольний клуб "Валенсія".
  • 1922 – у Празі створений союз українських студентів-емігрантів.
  • 1929 – на Запорізькому заводі "Комунар" випущений перший український комбайн.
  • 1965 – острів Хортиця в Запоріжжі оголошений державним заповідником.
  • 1997 — зареєстровано домен Google.com

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ХТО НАРОДИВСЯ 17 ВЕРЕСНЯ

  • 1709 – Семюел Джонсон, англійський критик, есеїст і поет.
  • 1759 – філософ, логік і мовознавець, перший ректор Харківського університету Іван Рижський.
  • 1819 – Жан Бернар Леон Фуко, французький фізик; у 1851 році здійснив досвід з маятником, який підтвердив факт добового обертання Землі.
  • 1899 – польська актриса єврейського походження, номінант на премію «Оскар» в 1966 році Іда Камінська.
  • 1905 – Грета Гарбо, шведська кіноактриса, одна з найзнаменитіших постатей в кінематографі ХХ століття.
  • 1949 – Пітер Шилтон, англійський футболіст; в англійській прем'єр-лізі провів 1005 ігор, 125 раз захищав ворота збірної Англії.
  • 1971 – Ленс Армстронг, американський професійний велогонщик.
  • 1973 – українська легкоатлетка, бронзовий призер Олімпійських ігор (2000) Олена Говорова.
  • 1973 – Джеймс Марсден, американський актор ("Щоденник пам'яті", "Світ Дикого Заходу", "Найменше в мені").
У цей день народилася Грета Гарбо - фото 355620
У цей день народилася Грета Гарбо

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Рано пожовкло листя – прикмета того, що осінь буде ранньою, а зима – суворою.
  • Якщо 18 вересня листя горобини пожовкло, то зима настане рано і буде холодною.
  • Багато ягід на горобині – за прикметами, буде дощова осінь.
  • На цибулинах квітів тонка шкірка – зима буде теплою.
18 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 355622

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не слід у цей день лінуватися, аби не довелося цілу зиму "на печі пролежати".
  • Також наші предки вважали, що 18 вересня не можна було лихословити та погано думати про інших, аби не накликати біди на себе.
  • Не варто у цей день прибирати, адже так можна вимести з оселі щастя.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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