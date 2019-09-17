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18 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 вересня, віряни вшановують пам'ять батьків Івана Хрестителя – святого пророка Захарії та праведної Єлизавети. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять батьків Івана Хрестителя – святого пророка Захарії та праведної Єлизавети. Вони походили з роду першосвященника Аарона. Святий Захарія, син Варахії, був священиком в Єрусалимському храмі, а свята Єлизавета була сестрою святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 18 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Захар, Давид, Олексій, Афанасій, Гліб, Опанас, Максим, Юхим, Федір, Раїса, Єлизавета, Іраїда. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день моніторингу якості води.
- 1502 – Христофор Колумб під час свого четвертого плавання в Новий світ здійснив висадку на острові Коста-Рика.
- 1640 – у Києві почався церковний собор, який затвердив православний катехізис, яким протягом сторіч керувалася Православна церква.
- 1714 – до Лондона прибув Георг — новий король Великої Британії з династії Віндзорів.
- 1851 – у США вийшов перший номер газети "New York Daily Times" ціною 2 центи.
- 1886 – французький поет Жан Мореас опублікував в газеті "Фігаро" статтю, яка стала маніфестом літераторів-символістів.
- 1918 – в Іспанії засновано футбольний клуб "Валенсія".
- 1922 – у Празі створений союз українських студентів-емігрантів.
- 1929 – на Запорізькому заводі "Комунар" випущений перший український комбайн.
- 1965 – острів Хортиця в Запоріжжі оголошений державним заповідником.
- 1997 — зареєстровано домен Google.com
ХТО НАРОДИВСЯ 17 ВЕРЕСНЯ
- 1709 – Семюел Джонсон, англійський критик, есеїст і поет.
- 1759 – філософ, логік і мовознавець, перший ректор Харківського університету Іван Рижський.
- 1819 – Жан Бернар Леон Фуко, французький фізик; у 1851 році здійснив досвід з маятником, який підтвердив факт добового обертання Землі.
- 1899 – польська актриса єврейського походження, номінант на премію «Оскар» в 1966 році Іда Камінська.
- 1905 – Грета Гарбо, шведська кіноактриса, одна з найзнаменитіших постатей в кінематографі ХХ століття.
- 1949 – Пітер Шилтон, англійський футболіст; в англійській прем'єр-лізі провів 1005 ігор, 125 раз захищав ворота збірної Англії.
- 1971 – Ленс Армстронг, американський професійний велогонщик.
- 1973 – українська легкоатлетка, бронзовий призер Олімпійських ігор (2000) Олена Говорова.
- 1973 – Джеймс Марсден, американський актор ("Щоденник пам'яті", "Світ Дикого Заходу", "Найменше в мені").
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Рано пожовкло листя – прикмета того, що осінь буде ранньою, а зима – суворою.
- Якщо 18 вересня листя горобини пожовкло, то зима настане рано і буде холодною.
- Багато ягід на горобині – за прикметами, буде дощова осінь.
- На цибулинах квітів тонка шкірка – зима буде теплою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не слід у цей день лінуватися, аби не довелося цілу зиму "на печі пролежати".
- Також наші предки вважали, що 18 вересня не можна було лихословити та погано думати про інших, аби не накликати біди на себе.
- Не варто у цей день прибирати, адже так можна вимести з оселі щастя.
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