18 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 вересня, віряни вшановують пам'ять батьків Івана Хрестителя – святого пророка Захарії та праведної Єлизавети. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять батьків Івана Хрестителя – святого пророка Захарії та праведної Єлизавети. Вони походили з роду першосвященника Аарона. Святий Захарія, син Варахії, був священиком в Єрусалимському храмі, а свята Єлизавета була сестрою святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 18 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Захар, Давид, Олексій, Афанасій, Гліб, Опанас, Максим, Юхим, Федір, Раїса, Єлизавета, Іраїда. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день моніторингу якості води.

1502 – Христофор Колумб під час свого четвертого плавання в Новий світ здійснив висадку на острові Коста-Рика.

1640 – у Києві почався церковний собор, який затвердив православний катехізис, яким протягом сторіч керувалася Православна церква.

1714 – до Лондона прибув Георг — новий король Великої Британії з династії Віндзорів.

1851 – у США вийшов перший номер газети "New York Daily Times" ціною 2 центи.

1886 – французький поет Жан Мореас опублікував в газеті "Фігаро" статтю, яка стала маніфестом літераторів-символістів.

1918 – в Іспанії засновано футбольний клуб "Валенсія".

1922 – у Празі створений союз українських студентів-емігрантів.

1929 – на Запорізькому заводі "Комунар" випущений перший український комбайн.

1965 – острів Хортиця в Запоріжжі оголошений державним заповідником.

1997 — зареєстровано домен Google.com

ХТО НАРОДИВСЯ 17 ВЕРЕСНЯ

1709 – Семюел Джонсон, англійський критик, есеїст і поет.

1759 – філософ, логік і мовознавець, перший ректор Харківського університету Іван Рижський.

1819 – Жан Бернар Леон Фуко, французький фізик; у 1851 році здійснив досвід з маятником, який підтвердив факт добового обертання Землі.

1899 – польська актриса єврейського походження, номінант на премію «Оскар» в 1966 році Іда Камінська.

1905 – Грета Гарбо, шведська кіноактриса, одна з найзнаменитіших постатей в кінематографі ХХ століття.

1949 – Пітер Шилтон, англійський футболіст; в англійській прем'єр-лізі провів 1005 ігор, 125 раз захищав ворота збірної Англії.

1971 – Ленс Армстронг, американський професійний велогонщик.

1973 – українська легкоатлетка, бронзовий призер Олімпійських ігор (2000) Олена Говорова.

1973 – Джеймс Марсден, американський актор ("Щоденник пам'яті", "Світ Дикого Заходу", "Найменше в мені").

У цей день народилася Грета Гарбо

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Рано пожовкло листя – прикмета того, що осінь буде ранньою, а зима – суворою.

Якщо 18 вересня листя горобини пожовкло, то зима настане рано і буде холодною.

Багато ягід на горобині – за прикметами, буде дощова осінь.

На цибулинах квітів тонка шкірка – зима буде теплою.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не слід у цей день лінуватися, аби не довелося цілу зиму "на печі пролежати".

Також наші предки вважали, що 18 вересня не можна було лихословити та погано думати про інших, аби не накликати біди на себе.

Не варто у цей день прибирати, адже так можна вимести з оселі щастя.

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