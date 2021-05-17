18 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 травня, у світі відзначають Міжнародний день музеїв, а віряни вшановують пам'ять мучениці Ірини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 18 травня віряни вшановують пам'ять мучениці Ірини. Вона жила в другій половині I століття. Свята була слов'янкою, народилася в Македонії, в юності увірувала у Христа і відмовилася від заміжжя, щоб присвятити своє життя Богу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 18 травня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Єфрем, Яків, Олександра, Алісія, Ерик, Ефразія, Фаїна, Фелікс, Ян, Клавдія, а також Сандра. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день музеїв

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

1642 – Заснований Монреаль.

1804 – Наполеон проголошений імператором Франції.

1830 – У США почато промислове виробництво перших газонокосарок.

1848 – У Франкфурті-на-Майні відкрився перший загальнонімецький парламент.

1888 – У США вперше продемонстрована перша грамофонна платівка.

1899 – У Гаазі почалася перша мирна конференція

1915 – Під Ригою випробуваний перший у світі танк "Усюдихід".

1917 – У Києві почався I Всеукраїнський військовий з'їзд.

1920 – Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною.

1927 – Американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок.

1949 – Відкритий перший в Нью-Йорку вертолітний майданчик.

1953 – Американська льотчиця Жаклін Кокран стала першою у світі жінкою, що подолала на літаку звуковий бар'єр.

1974 – Індія стала шостою державою, що одержала атомну зброю.

1980 – Відкрили Івано-Франківський художній музей.

1981 – У Цюриху американський бігун Рональдо Нехеміа першим в історії пробіг 110 метрів з бар'єрами швидше 13 секунд.

1990 – У Франції встановлений рекорд швидкості потягів (515,3 км/год)

1991 – Гелен Шерман стала першою британською жінкою, що піднялася в космос (разом з радянським екіпажем).

1996 – У Тайвані створена піраміда з іграшкових кубиків заввишки 25,05 м.

1997 – Ірландка Бріджет Діррен одержала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років (світовий рекорд).

1998 — Тисячі студентів захопили будівлю парламенту Індонезії в Джакарті, що спричинило падіння 32-річного режиму Сухарто.

1999 – Уряд Канади після річних дискусій заявив, що він не регулюватиме і не контролюватиме інтернет у країні.

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ТРАВНЯ

1048 – Омар Хайям, перський і таджицький поет, математик і філософ

1850 – Олівер Гевісайд, британський фізик, що передбачив існування іоносфери

1897 – Френк Капра, американський кінорежисер, володар трьох "Оскарів"

1901 – Вінсент дю Віньо, американський біохімік, дослідник гормонів, Нобелівський лауреат

1904 – Жан Габен, французький актор театру, кіно та вар'єте

1912 – Річард Брукс, американський кінорежисер, володар "Оскара"

1913 – Шарль Трене французький співак, автор пісень, кіноактор

1920 – Іван Павло II, Папа Римський

1957 – Мішель Крету, німецький музикант, засновник і лідер гурту "Енігма"

1967 – Хайнц Френцен, німецький автогонщик "Формули-1", пілот "Джордана"

1969 – Денніс Бергкамп, голландський футболіст

1972 – Тернер Стівенсон, канадський хокеїст

1978 – Рікарду Карвалью, португальський футболіст

1979 – Міхал Мартікан, словацький спортсмен, віцечемпіон Олімпіади-2000 у веслуванні на каное

1979 – Маріуш Левандовський, польський футболіст

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо ялинові бруньки розпустилися, то з посівом зволікати не можна.

Зацвіла черемха – скоро похолодає.

Чим раніше зацвіла черемха, тим спекотніше буде літо.

Якщо на черемшині багато цвіту, то літо буде дощове.

Якщо після поливу земля швидко вбирає воду, то покіс буде сухим. Якщо ж вода розтікається по землі, то під час косовиці йтимуть дощі.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

На Ірину не можна залишати стару траву на полі.

У цей день не можна чоловікам саджати овочі на городі.

Цього дня не можна нікому нічого давати, оскільки в дім може прийти бідність. Кажуть, що якщо у цей день віддати щось з дому, то сім'я втратить спокій.

Не можна сьогодні відкладати справ на завтра, адже ви їх ніколи не зробите.

Сьогодні не рекомендується стригти волосся. День є не надто вдалим для стрижки. Відтермінуйте похід до перукаря на інший день.

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