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18 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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18 травня – вівторок

Сьогодні, 18 травня, у світі відзначають Міжнародний день музеїв, а віряни вшановують пам'ять мучениці Ірини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 18 травня віряни вшановують пам'ять мучениці Ірини. Вона жила в другій половині I століття. Свята була слов'янкою, народилася в Македонії, в юності увірувала у Христа і відмовилася від заміжжя, щоб присвятити своє життя Богу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 18 травня, іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Єфрем, Яків, Олександра, Алісія, Ерик, Ефразія, Фаїна, Фелікс, Ян, Клавдія, а також Сандра. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день музеїв
  • День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
  • 1642 – Заснований Монреаль.
  • 1804 – Наполеон проголошений імператором Франції.
  • 1830 – У США почато промислове виробництво перших газонокосарок.
  • 1848 – У Франкфурті-на-Майні відкрився перший загальнонімецький парламент.
  • 1888 – У США вперше продемонстрована перша грамофонна платівка.
  • 1899 – У Гаазі почалася перша мирна конференція
  • 1915 – Під Ригою випробуваний перший у світі танк "Усюдихід".
  • 1917 – У Києві почався I Всеукраїнський військовий з'їзд.
  • 1920 – Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною.
  • 1927 – Американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок.
  • 1949 – Відкритий перший в Нью-Йорку вертолітний майданчик.
  • 1953 – Американська льотчиця Жаклін Кокран стала першою у світі жінкою, що подолала на літаку звуковий бар'єр.
  • 1974 – Індія стала шостою державою, що одержала атомну зброю.
  • 1980 – Відкрили Івано-Франківський художній музей.
  • 1981 – У Цюриху американський бігун Рональдо Нехеміа першим в історії пробіг 110 метрів з бар'єрами швидше 13 секунд.
  • 1990 – У Франції встановлений рекорд швидкості потягів (515,3 км/год)
  • 1991 – Гелен Шерман стала першою британською жінкою, що піднялася в космос (разом з радянським екіпажем).
  • 1996 – У Тайвані створена піраміда з іграшкових кубиків заввишки 25,05 м.
  • 1997 – Ірландка Бріджет Діррен одержала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років (світовий рекорд).
  • 1998 — Тисячі студентів захопили будівлю парламенту Індонезії в Джакарті, що спричинило падіння 32-річного режиму Сухарто.
  • 1999 – Уряд Канади після річних дискусій заявив, що він не регулюватиме і не контролюватиме інтернет у країні.
18 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 459537

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ТРАВНЯ

  • 1048 – Омар Хайям, перський і таджицький поет, математик і філософ
  • 1850 – Олівер Гевісайд, британський фізик, що передбачив існування іоносфери
  • 1897 – Френк Капра, американський кінорежисер, володар трьох "Оскарів"
  • 1901 – Вінсент дю Віньо, американський біохімік, дослідник гормонів, Нобелівський лауреат
  • 1904 – Жан Габен, французький актор театру, кіно та вар'єте
  • 1912 – Річард Брукс, американський кінорежисер, володар "Оскара"
  • 1913 – Шарль Трене французький співак, автор пісень, кіноактор
  • 1920 – Іван Павло II, Папа Римський
  • 1957 – Мішель Крету, німецький музикант, засновник і лідер гурту "Енігма"
  • 1967 – Хайнц Френцен, німецький автогонщик "Формули-1", пілот "Джордана"
  • 1969 – Денніс Бергкамп, голландський футболіст
  • 1972 – Тернер Стівенсон, канадський хокеїст
  • 1978 – Рікарду Карвалью, португальський футболіст
  • 1979 – Міхал Мартікан, словацький спортсмен, віцечемпіон Олімпіади-2000 у веслуванні на каное
  • 1979 – Маріуш Левандовський, польський футболіст
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо ялинові бруньки розпустилися, то з посівом зволікати не можна.
  • Зацвіла черемха – скоро похолодає.
  • Чим раніше зацвіла черемха, тим спекотніше буде літо.
  • Якщо на черемшині багато цвіту, то літо буде дощове.
  • Якщо після поливу земля швидко вбирає воду, то покіс буде сухим. Якщо ж вода розтікається по землі, то під час косовиці йтимуть дощі.
18 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 459539

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • На Ірину не можна залишати стару траву на полі.
  • У цей день не можна чоловікам саджати овочі на городі.
  • Цього дня не можна нікому нічого давати, оскільки в дім може прийти бідність. Кажуть, що якщо у цей день віддати щось з дому, то сім'я втратить спокій.
  • Не можна сьогодні відкладати справ на завтра, адже ви їх ніколи не зробите.
  • Сьогодні не рекомендується стригти волосся. День є не надто вдалим для стрижки. Відтермінуйте похід до перукаря на інший день.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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