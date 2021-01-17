18 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 січня, у християн Водохресний святвечір або ж Голодна кутя, а у світі відзначають День Мартіна Лютера Кінга. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні у християн Водохресний святвечір або Голодна кутя. В цей день всі гуляння повинні бути припинені, адже наближався черговий піст. Це вечір-приготування перед великим православним святом Богоявлення Господнього. У цей день заведено освячувати воду в церкві.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 18 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Роман, Аполлінарій, Феона, Поліна, Михайло, Хома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1918 — на зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалено рішення створити Студентський курінь імені Січових стрільців.

1919 — у Версалі розпочалася Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй.

1919 — у Лондоні засновано автомобілебудівну компанію "Бентлі Моторз", котра спеціалізувалась на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів. У 1931 році "Бентлі" була придбана компанією "Роллс-Ройс".

1934 — британську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини. Першим затриманим уже через 15 хвилин після здійснення злочину виявився злодій, що викрав у Брайтоні три пальта.

1944 — на Волині відбулися перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС.

1963 — засновано футбольний клуб "Карпати" (Львів).

1964 — американські лікарі закликали конгрес зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров'я.

1964 — "Бітлз" уперше потрапили в американський хіт-парад з піснею "I want to hold your hand", що зайняла 45-е місце. Через два тижні вона вже очолювала список найпопулярніших пісень.

1995 — під час землетрусу силою 7,2 бала, що стався у місті Кобе (Японія), загинуло шість з половиною тисяч осіб.

1996 — на носії нового типу — DVD — вийшло перше програмне забезпечення. Компанія "Digital Directory Assistance" оголосила, що нову версію її електронного телефонного довідника "PhoneDisc PowerFinder USA ONE", буде випущено на новому носії інформації — Digital Video Disc (DVD). Дані, що раніше займали 6 дисків CD-ROM, помістились на одному диску DVD.

1997 — норвежець Берґ Усланд закінчив свій одиночний перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року.

ХТО НАРОДИВСЯ 18 СІЧНЯ

1904 — Кері Грант, американський актор.

1913 — Денні Кей, американський актор.

1925 — Жиль Делез, французький філософ.

1928 — Францішек Печка, польський актор театру та кіно.

1930 — Марія де Лурдеш Пінтасілгу, португальський інженер-хімік і політичний діяч.

1933 — Рей Долбі, винахідник першого реально працюючого відеомагнітофона.

1947 — Кітано Такесі, японський актор, режисер і сценарист.

1955 — Кевін Костнер, американський актор, режисер і продюсер, лауреат премії Оскар.

1962 — Тамара Гвердцителі, грузинська співачка.

1979 — Браєн Джіонта, американський хокеїст.

1979 — Руслан Федотенко, український хокеїст.

1986 — Валя і Віта Семеренко, українські біатлоністки, олімпійські чемпіонки.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Чути голосний гавкіт собак – весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.

На Водохресний вечір йде сніг – чекайте хороший урожай зернових культур.

На деревах багато снігу – чекайте багатий урожай плодів і меду.

Якщо на небі яскраві зірки, то ягнята будуть добре розмножуватися.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не слід влаштовувати гучні застілля і гуляння, а також переїдати.

Вважається, що 18 січня не можна прати і вимітати сміття з кутів.

У Водохресний святвечір, як і в будь-який інший день, не варто сваритися з близькими людьми, сперечатися і лихословити.

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