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18 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 січня, у християн Водохресний святвечір або ж Голодна кутя, а у світі відзначають День Мартіна Лютера Кінга. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні у християн Водохресний святвечір або Голодна кутя. В цей день всі гуляння повинні бути припинені, адже наближався черговий піст. Це вечір-приготування перед великим православним святом Богоявлення Господнього. У цей день заведено освячувати воду в церкві.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 18 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Роман, Аполлінарій, Феона, Поліна, Михайло, Хома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1918 — на зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалено рішення створити Студентський курінь імені Січових стрільців.
- 1919 — у Версалі розпочалася Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй.
- 1919 — у Лондоні засновано автомобілебудівну компанію "Бентлі Моторз", котра спеціалізувалась на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів. У 1931 році "Бентлі" була придбана компанією "Роллс-Ройс".
- 1934 — британську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини. Першим затриманим уже через 15 хвилин після здійснення злочину виявився злодій, що викрав у Брайтоні три пальта.
- 1944 — на Волині відбулися перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС.
- 1963 — засновано футбольний клуб "Карпати" (Львів).
- 1964 — американські лікарі закликали конгрес зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров'я.
- 1964 — "Бітлз" уперше потрапили в американський хіт-парад з піснею "I want to hold your hand", що зайняла 45-е місце. Через два тижні вона вже очолювала список найпопулярніших пісень.
- 1995 — під час землетрусу силою 7,2 бала, що стався у місті Кобе (Японія), загинуло шість з половиною тисяч осіб.
- 1996 — на носії нового типу — DVD — вийшло перше програмне забезпечення. Компанія "Digital Directory Assistance" оголосила, що нову версію її електронного телефонного довідника "PhoneDisc PowerFinder USA ONE", буде випущено на новому носії інформації — Digital Video Disc (DVD). Дані, що раніше займали 6 дисків CD-ROM, помістились на одному диску DVD.
- 1997 — норвежець Берґ Усланд закінчив свій одиночний перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року.
ХТО НАРОДИВСЯ 18 СІЧНЯ
- 1904 — Кері Грант, американський актор.
- 1913 — Денні Кей, американський актор.
- 1925 — Жиль Делез, французький філософ.
- 1928 — Францішек Печка, польський актор театру та кіно.
- 1930 — Марія де Лурдеш Пінтасілгу, португальський інженер-хімік і політичний діяч.
- 1933 — Рей Долбі, винахідник першого реально працюючого відеомагнітофона.
- 1947 — Кітано Такесі, японський актор, режисер і сценарист.
- 1955 — Кевін Костнер, американський актор, режисер і продюсер, лауреат премії Оскар.
- 1962 — Тамара Гвердцителі, грузинська співачка.
- 1979 — Браєн Джіонта, американський хокеїст.
- 1979 — Руслан Федотенко, український хокеїст.
- 1986 — Валя і Віта Семеренко, українські біатлоністки, олімпійські чемпіонки.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Чути голосний гавкіт собак – весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.
- На Водохресний вечір йде сніг – чекайте хороший урожай зернових культур.
- На деревах багато снігу – чекайте багатий урожай плодів і меду.
- Якщо на небі яскраві зірки, то ягнята будуть добре розмножуватися.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не слід влаштовувати гучні застілля і гуляння, а також переїдати.
- Вважається, що 18 січня не можна прати і вимітати сміття з кутів.
- У Водохресний святвечір, як і в будь-який інший день, не варто сваритися з близькими людьми, сперечатися і лихословити.
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