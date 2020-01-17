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18 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 січня, у православному світі християни відзначають Другий Святвечір, в народі також відомий як Голодна кутя. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Водохресний Святвечір за день до свята Богоявлення, в народі також відомий як Голодна кутя або ж Другий Святвечір. У цей день проводяться головні приготування до Хрещення.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 18 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Роман, Аполлінарій, Феона, Поліна, Михайло, Хома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1778 — британський мореплавець Джеймс Кук став першим європейцем, який побачив сучасні Гавайські острови і назвав їх Сандвічевими островами.
- 1788 — у Ботанічній затоці з'явились перші британські поселенці, котрі мали заснувати в Австралії виправні колонії для злочинців.
- 1871 — після закінчення програної французами франко-прусської війни у Версальському палаці проголошено створення Німецької імперії, відомої як Другий Рейх.
- 1886 — у випуск надійшов перший автомобіль.
- 1918 — на зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалено рішення створити Студентський курінь імені Січових стрільців.
- 1919 — у Версалі розпочалася Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй.
- 1934 — британську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини. Першим затриманим уже через 15 хвилин після здійснення злочину виявився злодій, що викрав у Брайтоні три пальта.
- 1944 — на Волині відбулися перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС.
- 1963 — засновано футбольний клуб "Карпати" (Львів).
- 1964 — американські лікарі закликали конгрес зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров'я.
- 1964 — "Бітлз" уперше потрапили в американський хіт-парад з піснею "I want to hold your hand", що зайняла 45-е місце. Через два тижні вона вже очолювала список найпопулярніших пісень.
- 1991 — Бундестаг вчетверте обрав федеральним канцлером лідера партії ХДС Гельмута Коля. Сформований ним новий уряд об'єднаної Німеччини цього дня склав присягу; уперше серед міністрів було чотири жінки.
- 1995 — під час землетрусу силою 7,2 бала, що стався у місті Кобе (Японія), загинуло шість з половиною тисяч чоловік.
- 1996 — на носії нового типу — DVD — вийшло перше програмне забезпечення. Компанія "Digital Directory Assistance" оголосила, що нову версію її електронного телефонного довідника "PhoneDisc PowerFinder USA ONE", буде випущено на новому носії інформації — Digital Video Disc (DVD). Дані, що раніше займали 6 дисків CD-ROM, помістились на одному диску DVD.
- 1997 — норвежець Берґ Усланд закінчив свій одиночний перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року.
- 2010 — вибухнули кисневі балони на 4-му поверсі лікарні № 7 міста Луганська (відділення кардіології). В результаті — 16 загиблих.
ХТО НАРОДИВСЯ 18 СІЧНЯ
- 1864 — Іван Їжакевич, видатний український живописець, письменник і графік; художній керівник рисувальної школи в Києво-Печерській Лаврі, розписав Свято-Покровську церкву у Покровському монастирі, Церкву Всіх Святих і Храм преподобних Антонія та Феодосія Печерських Києво-Печерської лаври.
- 1866 — Давидівський Григорій Митрофанович, видатний хормейстер, композитор, педагог українського походження. Його знаменита хорова сюїта "Бандура" отримала світове визнання, виконувалась та друкувалась у США та країнах Західної Європи.
- 1867 — Даріо Рубен, нікарагуанський поет
- 1882 — Алан Мілн, англійський письменник, батько Вінні Пуха
- 1882 — Олександра Екстер, видатна українська художниця-авангардистка (кубофутуризм, супрематизм, конструктивізм).
- 1884 — Певзнер Антуан, французький скульптор, закінчив Київське художнє училище (1902—1909). Старший брат одного з лідерів світового художнього авангарду американського скульптора Наума Габо.
- 1904 — Кері Грант, американський актор
- 1913 — Денні Кей, американський актор
- 1925 — Жиль Делез, французький філософ
- 1928 — Францішек Печка, польський актор театру та кіно
- 1930 — Марія де Лурдеш Пінтасілгу, португальський інженер-хімік і політичний діяч
- 1933 — Рей Долбі, винахідник першого реально працюючого відеомагнітофона
- 1947 — Кітано Такесі, японський актор, режисер і сценарист
- 1955 — Кевін Костнер, американський актор, режисер і продюсер, лауреат премії "Оскар" ("Той, що танцює з вовками").
- 1962 — Тамара Гвердцителі, грузинська співачка.
- 1979 — Браєн Джіонта, американський хокеїст.
- 1979 — Руслан Федотенко, український хокеїст.
- 1986 — Валя і Віта Семеренко, українські біатлоністки, олімпійські чемпіонки.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Голодну кутю йде сніг йде – чекай доброго врожаю зернових культур.
- Який є погода 18 січня, такою вона буде і на Масляницю.
- Якщо дме сильний південний вітер, то літо буде дощовим, з великою кількістю гроз.
- Якщо вночі зірок не видно, і небо похмуре, то грибів восени буде дуже мало.
- Якщо людина народилася у Водохресний Святвечір, то вона буде розважливою і спокійною, небагатослівною.
- Сильна хуртовина – до хорошого урожаю.
- Якщо на деревах мало снігу, то і ягід зовсім не буде. Якщо ж сніг, навпаки, вже погнув гілки на деревах – чекай багатого врожаю.
- Повний місяць у цей день віщує розлив річок навесні.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятися чи гніватися
- Не можна порушувати піст і пити алкоголь.
- Не можна, аби на столі була парна кількість страв.
- Коли набираєте святу воду, не можна думати про погане.
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