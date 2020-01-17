Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Водохреще Голос країни

18 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 15
18 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 18 січня, у православному світі християни відзначають Другий Святвечір, в народі також відомий як Голодна кутя. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Водохресний Святвечір за день до свята Богоявлення, в народі також відомий як Голодна кутя або ж Другий Святвечір. У цей день проводяться головні приготування до Хрещення.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 18 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Роман, Аполлінарій, Феона, Поліна, Михайло, Хома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

18 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1778 — британський мореплавець Джеймс Кук став першим європейцем, який побачив сучасні Гавайські острови і назвав їх Сандвічевими островами.
  • 1788 — у Ботанічній затоці з'явились перші британські поселенці, котрі мали заснувати в Австралії виправні колонії для злочинців.
  • 1871 — після закінчення програної французами франко-прусської війни у Версальському палаці проголошено створення Німецької імперії, відомої як Другий Рейх.
  • 1886 — у випуск надійшов перший автомобіль.
  • 1918 — на зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалено рішення створити Студентський курінь імені Січових стрільців.
  • 1919 — у Версалі розпочалася Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй.
  • 1934 — британську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини. Першим затриманим уже через 15 хвилин після здійснення злочину виявився злодій, що викрав у Брайтоні три пальта.
  • 1944 — на Волині відбулися перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС.
  • 1963 — засновано футбольний клуб "Карпати" (Львів).
  • 1964 — американські лікарі закликали конгрес зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров'я.
  • 1964 — "Бітлз" уперше потрапили в американський хіт-парад з піснею "I want to hold your hand", що зайняла 45-е місце. Через два тижні вона вже очолювала список найпопулярніших пісень.
  • 1991 — Бундестаг вчетверте обрав федеральним канцлером лідера партії ХДС Гельмута Коля. Сформований ним новий уряд об'єднаної Німеччини цього дня склав присягу; уперше серед міністрів було чотири жінки.
  • 1995 — під час землетрусу силою 7,2 бала, що стався у місті Кобе (Японія), загинуло шість з половиною тисяч чоловік.
  • 1996 — на носії нового типу — DVD — вийшло перше програмне забезпечення. Компанія "Digital Directory Assistance" оголосила, що нову версію її електронного телефонного довідника "PhoneDisc PowerFinder USA ONE", буде випущено на новому носії інформації — Digital Video Disc (DVD). Дані, що раніше займали 6 дисків CD-ROM, помістились на одному диску DVD.
  • 1997 — норвежець Берґ Усланд закінчив свій одиночний перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року.
  • 2010 — вибухнули кисневі балони на 4-му поверсі лікарні № 7 міста Луганська (відділення кардіології). В результаті — 16 загиблих.
18 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 380294

ХТО НАРОДИВСЯ 18 СІЧНЯ

  • 1864 — Іван Їжакевич, видатний український живописець, письменник і графік; художній керівник рисувальної школи в Києво-Печерській Лаврі, розписав Свято-Покровську церкву у Покровському монастирі, Церкву Всіх Святих і Храм преподобних Антонія та Феодосія Печерських Києво-Печерської лаври.
  • 1866 — Давидівський Григорій Митрофанович, видатний хормейстер, композитор, педагог українського походження. Його знаменита хорова сюїта "Бандура" отримала світове визнання, виконувалась та друкувалась у США та країнах Західної Європи.
  • 1867 — Даріо Рубен, нікарагуанський поет
  • 1882 — Алан Мілн, англійський письменник, батько Вінні Пуха
  • 1882 — Олександра Екстер, видатна українська художниця-авангардистка (кубофутуризм, супрематизм, конструктивізм).
  • 1884 — Певзнер Антуан, французький скульптор, закінчив Київське художнє училище (1902—1909). Старший брат одного з лідерів світового художнього авангарду американського скульптора Наума Габо.
  • 1904 — Кері Грант, американський актор
  • 1913 — Денні Кей, американський актор
  • 1925 — Жиль Делез, французький філософ
  • 1928 — Францішек Печка, польський актор театру та кіно
  • 1930 — Марія де Лурдеш Пінтасілгу, португальський інженер-хімік і політичний діяч
  • 1933 — Рей Долбі, винахідник першого реально працюючого відеомагнітофона
  • 1947 — Кітано Такесі, японський актор, режисер і сценарист
  • 1955 — Кевін Костнер, американський актор, режисер і продюсер, лауреат премії "Оскар" ("Той, що танцює з вовками").
  • 1962 — Тамара Гвердцителі, грузинська співачка.
  • 1979 — Браєн Джіонта, американський хокеїст.
  • 1979 — Руслан Федотенко, український хокеїст.
  • 1986 — Валя і Віта Семеренко, українські біатлоністки, олімпійські чемпіонки.
Тамара Гвердцителі - фото 380292
Тамара Гвердцителі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Голодну кутю йде сніг йде – чекай доброго врожаю зернових культур.
  • Який є погода 18 січня, такою вона буде і на Масляницю.
  • Якщо дме сильний південний вітер, то літо буде дощовим, з великою кількістю гроз.
  • Якщо вночі зірок не видно, і небо похмуре, то грибів восени буде дуже мало.
  • Якщо людина народилася у Водохресний Святвечір, то вона буде розважливою і спокійною, небагатослівною.
  • Сильна хуртовина – до хорошого урожаю.
  • Якщо на деревах мало снігу, то і ягід зовсім не буде. Якщо ж сніг, навпаки, вже погнув гілки на деревах – чекай багатого врожаю.
  • Повний місяць у цей день віщує розлив річок навесні.
18 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 378886

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятися чи гніватися
  • Не можна порушувати піст і пити алкоголь.
  • Не можна, аби на столі була парна кількість страв.
  • Коли набираєте святу воду, не можна думати про погане.

Читайте також: Вихідні і свята у січні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
  • 15 cічня, 15:00
  • 13870
ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства
  • Вчора, 14:00
  • 2374
Щедрівки на Йордана: українські пісні на Водохреще 2020 (тексти)
  • Вчора, 17:10
  • 7834
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна