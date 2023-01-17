18 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 січня, у світі віряни відзначають Водохресний Святвечір. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 18 січня, відзначають Водохресний святвечір, Голодний вечір або Голодну кутю.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 18 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Роман, Аполлінарій, Феона, Поліна, Михайло, Хома.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Голодна кутя

1918 – на зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалено рішення створити Студентський курінь імені Січових стрільців.

1919 – у Версалі розпочалася Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй.

1919 – у Лондоні засновано автомобілебудівну компанію "Бентлі Моторз", котра спеціалізувалась на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів. У 1931 році "Бентлі" була придбана компанією "Ролс-ройс".

1934 – британську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини. Першим затриманим уже через 15 хвилин після здійснення злочину виявився злодій, що викрав у Брайтоні три пальта.

1944 – на Волині відбулися перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС.

1963 – засновано футбольний клуб "Карпати" (Львів).

1964 – американські лікарі закликали конгрес зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров'я.

1964 – "Бітлз" уперше потрапили в американський хіт-парад з піснею "I want to hold your hand", що зайняла 45-е місце. Через два тижні вона вже очолювала список найпопулярніших пісень.

1995 – під час землетрусу силою 7,2 бала, що стався у місті Кобе (Японія), загинуло шість з половиною тисяч осіб.

1996 – на носії нового типу – DVD – вийшло перше програмне забезпечення. Компанія "Digital Directory Assistance" оголосила, що нову версію її електронного телефонного довідника "PhoneDisc PowerFinder USA ONE", буде випущено на новому носії інформації – Digital Video Disc (DVD). Дані, що раніше займали 6 дисків CD-ROM, помістились на одному диску DVD.

1997 – норвежець Берґ Усланд закінчив свій окремий перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року.

ХТО НАРОДИВСЯ 18 СІЧНЯ

1904 – Кері Грант, американський актор.

1913 – Денні Кей, американський актор.

1925 – Жиль Делез, французький філософ.

1928 – Францішек Печка, польський актор театру та кіно.

1930 – Марія де Лурдеш Пінтасілгу, португальський інженер-хімік і політичний діяч.

1933 – Рей Долбі, винахідник першого реально справного відеомагнітофона.

1947 – Кітано Такесі, японський актор, режисер і сценарист.

1955 – Кевін Костнер, американський актор, режисер і продюсер, лауреат премії Оскар.

1962 – Тамара Гвердцителі, грузинська співачка.

1979 – Браєн Джіонта, американський хокеїст.

1979 – Руслан Федотенко, український хокеїст.

1986 – Валя і Віта Семеренко, українські біатлоністки, олімпійські чемпіонки.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні заметіль, то через три місяці теж буде заметіль.

Снігопад 18 січня – добрий знак. Бджоли добре роїтися будуть.

Сніг, що випав рано вранці, обіцяє хороший врожай ранньої гречки, в полудень – середньої, ввечері – пізньої.

Чисте небо у водохресну ніч – до багатого врожаю гороху.

Блискучі зірки на небі – до хорошого хліба.

Собаки часто гавкають – буде дичини багато.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не слід влаштовувати гучні застілля і гуляння, а також переїдати.

Вважається, що 18 січня не можна прати та вимітати сміття з кутів.

У Водохресний святвечір, як і в будь-який інший день, не варто сваритися з близькими людьми, сперечатися і лихословити.

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