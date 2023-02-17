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18 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 лютого, віряни вшановують День мучениці Агафії. А у світі – День батарейки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 18 лютого, у народі шанувався Агаф'єв день. Святу Агафію вважали покровителькою худоби, тому інша назва дня – Корівниця. У цей день особливу увагу приділяли коровам: їх пестили, пригощали, наводили лад у хліві, а на роги вішали шматки хліба. Люди вірили, що це вбереже корів від падежу.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 18 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Агафія, Олександра, Антон, Василина, Макар, Михайло, Феодосій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1268 – Тевтонські лицарі зазнали жорстокої поразки від князівств Північно-Східної та Північно-Західної Русі в Раковорській битві
- 1762 – Петро III видає Маніфест про вільність дворянства (дворяни звільнялися від обов'язкової 25-річної цивільної та військової служби, могли виходити у відставку та безперешкодно виїжджати за кордон)
- 1814 – чергова перемога Наполеона: цього разу розгромлений кронпринц Вюртембергський
- 1855 – на російський престол зійшов Олександр II
- 1885 – опубліковано книгу Марка Твена "Пригоди Гекльберрі Фінна"
- 1913 – англійський хімік Фредерік Содді запропонував до використання термін "ізотоп"
- 1979 – вперше за багато років у пустелі Сахара випав сніг
- 1981 – СРСР та Республіка Зімбабве встановили дипломатичні відносини між собою
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією (Європа) та Угандою (Африка)
ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЛЮТОГО
- 1825 – англійський дослідник природи Генрі Волтер Бейтс
- 1836 – індійський релігійний лідер, проповідник Рамакрішна
- 1838 – австрійський фізик Ернст Мах
- 1895 – Маршал Радянського Союзу Семен Костянтинович Тимошенко
- 1898 – знаменитий італійський конструктор, засновник однойменної автомобільної компанії Енцо Феррарі
- 1924 – радянський філософ Евальд Ільєнков
- 1932 – чеський та американський кінорежисер Мілош Форман
- 1954 – знаменитий американський кіноактор Джон Траволта
- 1975 – талановитий англійський футболіст, капітан клубу "Манчестер Юнайтед", Гарі Невілл
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- корову бити – молока не пити
- корова у теплі – молоко на столі
- якщо тепло – то сильних холодів вже не буде
- якщо у цей день погода буде холодною, то й осінь буде холодною
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- дівчатам та хлопцям не рекомендується стригтися
- чоловікам не варто виходити з дому у другій половині дня
- краще не возитися 18 лютого з тістом
- найсуворіша заборона цього дня – відмова у допомозі тим, хто її потребує
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