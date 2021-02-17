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18 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 лютого віряни вшановують християнської мучениці святої Агафії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 18 лютого віряни вшановують християнської мучениці святої Агафії. Її вважали покровителькою домашньої худоби.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 18 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Феодосій, Агафія, Василина, Макар, Антон, Євген, а також Парамон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1885 – уперше опубліковані "Пригоди Гекльберрі Фінна" Марка Твена.
- 1913 – Педро Ласкуран встановив рекорд, пробувши на посаді президента Мексики одну годину. Він склав присягу, призначив спадкоємця й пішов у відставку.
- 1930 – американський учений Клайд Томбо виявив 9-ту планету Сонячної системи – Плутон. Повідомлення про це було зроблено 13 березня.
- 1968 – до складу гурту "Pink Floyd" увійшов Девід Ґілмор, він замінив Сіда Баретта.
- 1978 – пісня "Hotel California" гурту "Eagles" здобула "Греммі" як "Запис року".
- 1979 – уперше за багато століть у Сахарі випав сніг.
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою.
- 2014 – в Україні почалося протистояння на Майдані Незалежності в Києві, внаслідок якого впродовж 3-х днів загинуло понад 80 осіб.
- 2015 – Парламент Молдови проголосував за новий уряд на чолі з Кирилом Габурічем.
ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЛЮТОГО
- 1404 – Леон-Баттіста Альберті, італійський архітектор, вчений, письменник і музикант епохи Відродження.
- 1516 – Марія І Тюдор, англійська королева, яка одержала прізвисько Кривава Мері.
- 1530 – Весуґі Кеншін, японський самурайський полководець періоду Сенґоку.
- 1602 – Пітер Меленер, фламандський художник-баталіст епохи бароко, учень Пітера Снайерса.
- 1655 – П'єтро Джованні Гварнері, італійський скрипник, старший син Андреа Гварнері, можливо, також учень Ніколо Аматі.
- 1745 – Алессандро Вольта, італійський фізик і фізіолог, на честь якого названа одиниця електричної напруги.
- 1780 – Олексій Венеціанов, художник грецько-українського походження, учень Володимира Боровиковського.
- 1844 – Віллем Маріс, голландський пейзажист Гаазької школи. Брат художників Якоба Маріса і Маттейса Маріса.
- 1848 – Тіффані Луїс Комфорт, американський художник і дизайнер, виразник модерну (сецесії) в декоративно-ужитковому мистецтві. Син Чарльза Льюїса Тіффані, засновника знаної у світі ювелірної фірми "Тіффані і Ко".
- 1856 – Софія Русова, українська письменниця та громадська діячка, визначний український педагог.
- 1898 – Енцо Феррарі, італійський автомобілебудівник, творець автомобілів "Феррарі".
- 1921 – Василь Одрехівський, український скульптор, лемко.
- 1929 – Теодозія Бриж, український скульптор.
- 1931 – Тоні Моррісон, американська письменниця, лавреат Нобелівської премії з літератури.
- 1932 – Мілош Форман, чеський і американський кінорежисер і сценарист, лауреат двох "Оскарів" ("Політ над гніздом зозулі", "Народ проти Ларрі Флінта").
- 1933 – Боббі Робсон, англійський футболіст і тренер.
- 1933 – Йоко Оно, журналістка, художниця і музикант, більше відома своїм шлюбом із Джоном Ленноном.
- 1934 – Пако Рабанн, іспанський кутюр'є.
- 1950 – Сибілл Шеперд, американська акторка, виконавиця головної ролі в телесеріалі Детективне агентство "Місячне сяйво".
- 1950 – Джон Г'юз, американський кінорежисер, кіносценарист ("Сам удома", "Бетховен").
- 1952 – Джеймс Мейс, історик, політолог, дослідник голодомору в Україні.
- 1954 – Джон Траволта, американський актор ("Кримінальне Чтиво", "Пароль "Риба-Меч", "Без обличчя").
- 1964 – Метт Діллон, американський актор ("Зіткнення", "Усі в захваті від Мері").
- 1965 – Dr. Dre, американський репер, продюсер Емінема.
- 1994 – Чон ХоСок більше відомий як Джей-Хоуп, південнокорейський реп-виконавець, співак, танцюрист, автор пісень та музичний продюсер.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Морозний день – весна скоро прийде і буде теплою.
- Якщо 18 лютого немає снігу – чекайте посуху влітку.
- Якщо вдаряє мороз – літо буде дуже спекотним і спекотним.
- Якщо на Гафію тепло, то зима вже закінчилася – скоро прийде весна.
- Якщо на вулиці стоїть морозна погода, - літо буде тепле і без дощів.
- Спати в ніч на Гафію не можна, тому що біси в будинок проникнуть.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня надто багато працювати;
- Не можна нині зловживати алкоголем, а також переїдати;
- Не слід сьогодні ходити в гості;
- Не гоже цього дня давати гроші у борг.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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