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18 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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18 лютого – четвер

Сьогодні, 18 лютого віряни вшановують християнської мучениці святої Агафії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 18 лютого віряни вшановують християнської мучениці святої Агафії. Її вважали покровителькою домашньої худоби.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 18 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Феодосій, Агафія, Василина, Макар, Антон, Євген, а також Парамон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

18 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439979

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1885 – уперше опубліковані "Пригоди Гекльберрі Фінна" Марка Твена.
  • 1913 – Педро Ласкуран встановив рекорд, пробувши на посаді президента Мексики одну годину. Він склав присягу, призначив спадкоємця й пішов у відставку.
  • 1930 – американський учений Клайд Томбо виявив 9-ту планету Сонячної системи – Плутон. Повідомлення про це було зроблено 13 березня.
  • 1968 – до складу гурту "Pink Floyd" увійшов Девід Ґілмор, він замінив Сіда Баретта.
  • 1978 – пісня "Hotel California" гурту "Eagles" здобула "Греммі" як "Запис року".
  • 1979 – уперше за багато століть у Сахарі випав сніг.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою.
  • 2014 – в Україні почалося протистояння на Майдані Незалежності в Києві, внаслідок якого впродовж 3-х днів загинуло понад 80 осіб.
  • 2015 – Парламент Молдови проголосував за новий уряд на чолі з Кирилом Габурічем.

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЛЮТОГО

  • 1404 – Леон-Баттіста Альберті, італійський архітектор, вчений, письменник і музикант епохи Відродження.
  • 1516 – Марія І Тюдор, англійська королева, яка одержала прізвисько Кривава Мері.
  • 1530 – Весуґі Кеншін, японський самурайський полководець періоду Сенґоку.
  • 1602 – Пітер Меленер, фламандський художник-баталіст епохи бароко, учень Пітера Снайерса.
  • 1655 – П'єтро Джованні Гварнері, італійський скрипник, старший син Андреа Гварнері, можливо, також учень Ніколо Аматі.
  • 1745 – Алессандро Вольта, італійський фізик і фізіолог, на честь якого названа одиниця електричної напруги.
  • 1780 – Олексій Венеціанов, художник грецько-українського походження, учень Володимира Боровиковського.
  • 1844 – Віллем Маріс, голландський пейзажист Гаазької школи. Брат художників Якоба Маріса і Маттейса Маріса.
  • 1848 – Тіффані Луїс Комфорт, американський художник і дизайнер, виразник модерну (сецесії) в декоративно-ужитковому мистецтві. Син Чарльза Льюїса Тіффані, засновника знаної у світі ювелірної фірми "Тіффані і Ко".
  • 1856 – Софія Русова, українська письменниця та громадська діячка, визначний український педагог.
  • 1898 – Енцо Феррарі, італійський автомобілебудівник, творець автомобілів "Феррарі".
  • 1921 – Василь Одрехівський, український скульптор, лемко.
  • 1929 – Теодозія Бриж, український скульптор.
  • 1931 – Тоні Моррісон, американська письменниця, лавреат Нобелівської премії з літератури.
  • 1932 – Мілош Форман, чеський і американський кінорежисер і сценарист, лауреат двох "Оскарів" ("Політ над гніздом зозулі", "Народ проти Ларрі Флінта").
  • 1933 – Боббі Робсон, англійський футболіст і тренер.
  • 1933 – Йоко Оно, журналістка, художниця і музикант, більше відома своїм шлюбом із Джоном Ленноном.
  • 1934 – Пако Рабанн, іспанський кутюр'є.
  • 1950 – Сибілл Шеперд, американська акторка, виконавиця головної ролі в телесеріалі Детективне агентство "Місячне сяйво".
  • 1950 – Джон Г'юз, американський кінорежисер, кіносценарист ("Сам удома", "Бетховен").
  • 1952 – Джеймс Мейс, історик, політолог, дослідник голодомору в Україні.
  • 1954 – Джон Траволта, американський актор ("Кримінальне Чтиво", "Пароль "Риба-Меч", "Без обличчя").
  • 1964 – Метт Діллон, американський актор ("Зіткнення", "Усі в захваті від Мері").
  • 1965 – Dr. Dre, американський репер, продюсер Емінема.
  • 1994 – Чон ХоСок більше відомий як Джей-Хоуп, південнокорейський реп-виконавець, співак, танцюрист, автор пісень та музичний продюсер.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Морозний день – весна скоро прийде і буде теплою.
  • Якщо 18 лютого немає снігу – чекайте посуху влітку.
  • Якщо вдаряє мороз – літо буде дуже спекотним і спекотним.
  • Якщо на Гафію тепло, то зима вже закінчилася – скоро прийде весна.
  • Якщо на вулиці стоїть морозна погода, - літо буде тепле і без дощів.
  • Спати в ніч на Гафію не можна, тому що біси в будинок проникнуть.
18 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 447909

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто цього дня надто багато працювати;
  • Не можна нині зловживати алкоголем, а також переїдати;
  • Не слід сьогодні ходити в гості;
  • Не гоже цього дня давати гроші у борг.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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