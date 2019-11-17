18 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 листопада, віряни відзначають день Святителя Іони, архієпископа Новгородського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 18 листопада віряни відзначають день Святителя Іони, архієпископа Новгородського, який рано залишився сиротою і був усиновлений однієї благочестивою вдовою, що жила в Новгороді. Вона дбала про виховання хлопчика і віддала його в школу. Блаженний Михайло Клопський, зустрівши одного разу Іоанна на вулиці, передбачив, що він буде архієпископом Новгорода.

Святитель Іона

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 18 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Тимофій, Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1775 – земельна реформа в Російській імперії. Завдяки указу Катерини II в територіальний поділ введено губернії

1883 – вперше на території Сполучених Штатів Америки була введена єдина система часу для всієї території

1918 – битва під Мотовилівкою армії Денікіна з дивізією під керівництвом Євгена Коновальця, котра закінчилася перемогою останніх

1918 – проголошення незалежності Латвійської Республіки

1933 – припинення політики українізації на українських землях

1935 – початок Варшавського процесу (тривав з листопада 1935 до середини січня наступного року). На засіданні обговорювалися і засуджувалися дії ОУН з метою зменшення популярності цього руху в Україні

1935 – у Латвійської столиці Ризі урочисто відкрито Монумент Свободи

2005 – уряд США скасував поправку Джексона-Вейника для України. Ця поправка була економічним засобом впливу на СРСР, її ввели через обмеження еміграції єврейського населення з СРСР

Монумент Свободи у Ризі

ХТО НАРОДИВСЯ 18 листопада

1786 – Карл Марія фон Вебер, німецький композитор, диригент і піаніст

1859 – Кость Левицький, найбільший політичний діяч Галичини кінця 19 століття – першої половини 20 століття

1886 – Софія Альбіновська-Мінкевич, українська художниця, майстер живопису і графіки, є автором багатьох пейзажів і натюрмортів

1897 – Патрік Блекет, англійський фізик, лауреат Нобелівської премії 1947 року

1899 – Андрій Кравченко, український військовий діяч, двічі Герой Радянського Союзу, генерал-полковник танкових військ

1913 – Георгій Майборода, брат Платона Майбороди, український композитор, автор опер (Мілан, Арсенал, Ярослав Мудрий, Тарас Шевченко)

Кость Левицький

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На гілках верби видно іній – прикмета, що зима буде тривалою

Багато інею видно – чекай відлиги найближчим часом

Сніг 18 листопада лягає на землю нерівно – наступного року жито вродить

Іній

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна відкривати двері вночі

Намагайтеся ні з ким не конфліктувати

Не рекомендують голосно кричати

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