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18 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 листопада, віряни відзначають день Святителя Іони, архієпископа Новгородського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 18 листопада віряни відзначають день Святителя Іони, архієпископа Новгородського, який рано залишився сиротою і був усиновлений однієї благочестивою вдовою, що жила в Новгороді. Вона дбала про виховання хлопчика і віддала його в школу. Блаженний Михайло Клопський, зустрівши одного разу Іоанна на вулиці, передбачив, що він буде архієпископом Новгорода.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 18 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Тимофій, Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1775 – земельна реформа в Російській імперії. Завдяки указу Катерини II в територіальний поділ введено губернії
- 1883 – вперше на території Сполучених Штатів Америки була введена єдина система часу для всієї території
- 1918 – битва під Мотовилівкою армії Денікіна з дивізією під керівництвом Євгена Коновальця, котра закінчилася перемогою останніх
- 1918 – проголошення незалежності Латвійської Республіки
- 1933 – припинення політики українізації на українських землях
- 1935 – початок Варшавського процесу (тривав з листопада 1935 до середини січня наступного року). На засіданні обговорювалися і засуджувалися дії ОУН з метою зменшення популярності цього руху в Україні
- 1935 – у Латвійської столиці Ризі урочисто відкрито Монумент Свободи
- 2005 – уряд США скасував поправку Джексона-Вейника для України. Ця поправка була економічним засобом впливу на СРСР, її ввели через обмеження еміграції єврейського населення з СРСР
ХТО НАРОДИВСЯ 18 листопада
- 1786 – Карл Марія фон Вебер, німецький композитор, диригент і піаніст
- 1859 – Кость Левицький, найбільший політичний діяч Галичини кінця 19 століття – першої половини 20 століття
- 1886 – Софія Альбіновська-Мінкевич, українська художниця, майстер живопису і графіки, є автором багатьох пейзажів і натюрмортів
- 1897 – Патрік Блекет, англійський фізик, лауреат Нобелівської премії 1947 року
- 1899 – Андрій Кравченко, український військовий діяч, двічі Герой Радянського Союзу, генерал-полковник танкових військ
- 1913 – Георгій Майборода, брат Платона Майбороди, український композитор, автор опер (Мілан, Арсенал, Ярослав Мудрий, Тарас Шевченко)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На гілках верби видно іній – прикмета, що зима буде тривалою
- Багато інею видно – чекай відлиги найближчим часом
- Сніг 18 листопада лягає на землю нерівно – наступного року жито вродить
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна відкривати двері вночі
- Намагайтеся ні з ким не конфліктувати
- Не рекомендують голосно кричати
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