18 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 липня, відзначають Міжнародний день Нельсона Мандели та День преподобного Афанасія Афонського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні святкують з нагоди знайдення чесних мощей преподобного Сергія, ігумена Радонезького та День преподобного Афанасія Афонського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 18 липня, іменини відзначають власники таких імен: Агнія, Анна, Арсеній, Опанас, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан, Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день Нельсона Мандели.

1870 — Перший Ватиканський собор майже одноголосно прийняв Першу догматичну конституцію "Про церкву Христову".

1878 — Шведський полярний дослідник Адольф Ерік Норденшельд першим пройшов північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий.

1898 — П'єр і Марія Кюрі представили в Паризьку Академію доповідь про те, що, окрім урану, існують і інші радіоактивні елементи.

1915 — В Адріатичному морі австро-угорським підводним човном потоплений італійський крейсер "Джузеппе Гарібальді".

1946 — Відновлено в еміграції Спілку української молоді.

1947 — Король Великої Британії Георг VI підписав закон про незалежність Британської Індії.

1954 — Перший фестиваль джазової музики в Ньюпорті, штат Род-Айленд, США.

1968 — Засновано компанію "Intel".

1972 — Звинувативши СРСР у зриві графіка постачання озброєння, єгипетський президент Анвар Садат поставив вивести з країни 20 тисяч радянських військових "радників".

1995 — Біля стін Софійського собору в Києві поховано українського Патріарха Володимира. Спроба поховати тіло Патріарха у Софійському соборі наштовхнулася на опір зі сторони духовенства УПЦ МП та силові дії з боку загонів спеціального призначення МВС України.

Нельсон Мандела

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЛИПНЯ

1918 — Нельсон Мандела, південноафриканський політик, перший чорний президент Південно-Африканської Республіки (1994—1999), національний герой країни.

1922 — Кун Томас Самуель, американський теоретик науки.

1936 — Юрій Іллєнко, український оператор, кінорежисер.

1938 — Станіслав Жуковський, український поет, перекладач.

1938 — Пол Верговен, нідерландський і американський кінорежисер.

1942 — Георгій Скудар, український промисловець і політик, доктор економічних наук.

1949 — Юрій Ключковський, український політик.

1960 — Роман Забзалюк, український політик.

1967 — Він Дізель, американський актор, сценарист, кінорежисер і продюсер.

1973 — Олексій Кошель, український політолог, журналіст, історик, поет, краєзнавець.

1975 — Дарон Малакян, американський музикант вірменського походження, гітарист альтернативної метал-групи "System of a Down".

1976 — Ельза Патакі, іспанська актриса.

1980 — Крістен Белл, американська теле- і кіноактриса.

Крістен Белл

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо місяць видно на небі, то можна очікувати хорошого врожаю.

Жовті хмари – ознака того, що скоро дощ почнеться.

Місяць здається туманним і великим – найближчим часом погода зіпсується.

Місяць, навпаки, білий і блискучий – це прикмета, яка віщує холодну погоду, але без дощів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не варто працювати ввечері.

Не можна сьогодні довго спати, аби взятися за справи якомога раніше.

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