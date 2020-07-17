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18 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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18 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 18 липня, відзначають Міжнародний день Нельсона Мандели та День преподобного Афанасія Афонського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні святкують з нагоди знайдення чесних мощей преподобного Сергія, ігумена Радонезького та День преподобного Афанасія Афонського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 18 липня, іменини відзначають власники таких імен: Агнія, Анна, Арсеній, Опанас, Варвара, Василь, Геннадій, Єлизавета, Кирило, Сергій, Степан, Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

18 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день Нельсона Мандели.
  • 1870 — Перший Ватиканський собор майже одноголосно прийняв Першу догматичну конституцію "Про церкву Христову".
  • 1878 — Шведський полярний дослідник Адольф Ерік Норденшельд першим пройшов північним шляхом з Атлантичного океану в Тихий.
  • 1898 — П'єр і Марія Кюрі представили в Паризьку Академію доповідь про те, що, окрім урану, існують і інші радіоактивні елементи.
  • 1915 — В Адріатичному морі австро-угорським підводним човном потоплений італійський крейсер "Джузеппе Гарібальді".
  • 1946 — Відновлено в еміграції Спілку української молоді.
  • 1947 — Король Великої Британії Георг VI підписав закон про незалежність Британської Індії.
  • 1954 — Перший фестиваль джазової музики в Ньюпорті, штат Род-Айленд, США.
  • 1968 — Засновано компанію "Intel".
  • 1972 — Звинувативши СРСР у зриві графіка постачання озброєння, єгипетський президент Анвар Садат поставив вивести з країни 20 тисяч радянських військових "радників".
  • 1995 — Біля стін Софійського собору в Києві поховано українського Патріарха Володимира. Спроба поховати тіло Патріарха у Софійському соборі наштовхнулася на опір зі сторони духовенства УПЦ МП та силові дії з боку загонів спеціального призначення МВС України.
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Нельсон Мандела

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЛИПНЯ

  • 1918 — Нельсон Мандела, південноафриканський політик, перший чорний президент Південно-Африканської Республіки (1994—1999), національний герой країни.
  • 1922 — Кун Томас Самуель, американський теоретик науки.
  • 1936 — Юрій Іллєнко, український оператор, кінорежисер.
  • 1938 — Станіслав Жуковський, український поет, перекладач.
  • 1938 — Пол Верговен, нідерландський і американський кінорежисер.
  • 1942 — Георгій Скудар, український промисловець і політик, доктор економічних наук.
  • 1949 — Юрій Ключковський, український політик.
  • 1960 — Роман Забзалюк, український політик.
  • 1967 — Він Дізель, американський актор, сценарист, кінорежисер і продюсер.
  • 1973 — Олексій Кошель, український політолог, журналіст, історик, поет, краєзнавець.
  • 1975 — Дарон Малакян, американський музикант вірменського походження, гітарист альтернативної метал-групи "System of a Down".
  • 1976 — Ельза Патакі, іспанська актриса.
  • 1980 — Крістен Белл, американська теле- і кіноактриса.
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Крістен Белл

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо місяць видно на небі, то можна очікувати хорошого врожаю.
  • Жовті хмари – ознака того, що скоро дощ почнеться.
  • Місяць здається туманним і великим – найближчим часом погода зіпсується.
  • Місяць, навпаки, білий і блискучий – це прикмета, яка віщує холодну погоду, але без дощів.
18 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 414493

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не варто працювати ввечері.
  • Не можна сьогодні довго спати, аби взятися за справи якомога раніше.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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