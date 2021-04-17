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18 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 квітня, у світі відзначають День пам'яток історії та культури, а віряни вшановують пам'ять Феодула читця і преподобну Феодору Солунську. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 18 квітня віряни вшановують пам'ять Феодула, читця і преподобну Феодору Солунську. Святі мученики Агафопод і Феодул читець жили в Фессалоніках при правлінні імператорів Діоклетіана і Максиміана (у 284-305 роках) і перебували в церковному причеті. Агафопод був старцем, а Феодул був юний. Вони відрізнялися благочестям і праведним життям. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Федул-вітрогон, Федора-анемона.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 18 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Феодора, Агафія, Феона, Марко, Платон, Юрій, Георгій, Зенон, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День пам'яток історії та культури
- 1187 — перша згадка України в Київському літописі у зв'язку зі смертю переяславського князя Володимира Глібовича.
- 1506 — початок будівництва Собору святого Петра в Римі.
- 1648 — Богдан Хмельницький прибув у Запорізьку Січ із закликом до антипольського повстання.
- 1846 — американець Роял Ерл Гаус запатентував телеграфний апарат.
- 1902 — Данія стала першою країною, в якій відбитки пальців стали використовуватися для встановлення особи злочинців.
- 1906 — американське місто Сан-Франциско зазнало великих пошкоджень через землетрус. Загинуло 700 осіб, 250 000 залишилися без притулку. Зруйновано 28 000 будівель.
- 1909 — Ватикан канонізував Жанну д'Арк.
- 1921 — перша пошукова нафтова свердловина фірми "Gazolina" на Дашавському газовому родовищі дала газ з глибини 395 м. Цей день вважається днем народження газової промисловості України.
- 1936 — відкрилася перша виставка архітектури Радянської України.
- 1946 — у зв'язку зі створенням ООН у Женеві оголошено про розпуск Ліги Націй.
- 1949 — Ірландія вийшла з Британської Співдружності. Проголошена Республіка Ірландія.
- 1961 — у Києві відбулася демонстрація проти закриття Андріївської церкви.
- 1966 — відбулася перша телетрансляція в кольорі церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії.
- 1968 — старий Лондонський міст продається американській компанії, що переправить його, камінь за каменем, із Британії в Аризону, де він буде знову споруджений.
- 1995 — Київська міська рада прийняла рішення про повернення древнього герба міста Києва із зображенням Архангела Михаїла.
- 2008 — групі дослідників з університету Манчестера (англ. University of Manchester) на чолі з Костянтином Новосьоловим вдалось створити найменший у світі одноелектронний транзистор, сконструйований на основі графенових наноплівок.
ХТО НАРОДИВСЯ 18 КВІТНЯ
- 1895 — Юрій Шкрумеляк, український журналіст, поет, перекладач і дитячий письменник, січовий стрілець.
- 1897 — Мар'ян Крушельницький, український актор, режисер.
- 1903 — Надія Титаренко, українська актриса, заслужена артистка України.
- 1929 — Володимир Луговський, український кінорежисер, письменник.
- 1937 — Ростислав Бабич, український диригент, педагог.
- 1935 — Пол Ротшильд, американський музичний продюсер, який працював із гуртом Дорс та Дженіс Джоплін.
- 1937 — Ян Каплицький, чеський архітектор.
- 1947 — Ганна Костів-Гуска, українська поетеса.
- 1947 — Джеймс Вудс, американський актор.
- 1956 — Ерік Робертс, американський актор, брат Джулії Робертс.
- 1978 — Сергій Григорович, український бізнесмен, розробник комп'ютерних ігор.
- 1979 — Ентоні Девідсон, британський автогоняр, пілот Формули-1.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на дні яру залишилася пляма снігу, то можна орати.
- Чибіс ввечері кричить – до ясної погоди.
- Оси у відкритих місцях гнізда будують – до сирого літа.
- Птахи гнізда з сонячної сторони в'ють – до холодного літа.
- Днем жарко, а вночі прохолодно – до ясної погоди.
- З берези соку багато тече – літо буде дощове.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- День вдалий для ворожіння, але взагалі вважається нещасливим.
- Не можна вживати спиртні напої.
- Варто утриматися від будівельних робіт та інших фізичних робіт.
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