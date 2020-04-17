18 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 квітня, православні християни відзначають Велику суботу, а у світі святкують Міжнародний день пам'яток і історичних місць. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Велику суботу – останній день перед Великоднем. Для віруючих Велика субота – і скорботний, і радісний день: Христос ще лежить у труні, ще не сталося Воскресіння, але вже все наповнено передвеликодньою радістю. Сьогодні церква згадує тілесне поховання Ісуса Христа.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 18 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Феодора, Агафія, Феона, Марко, Платон, Юрій, Георгій, Зенон, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день пам'яток і історичних місць.

Міжнародний день цирку.

Всесвітній день радіоаматора.

День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні.

День навколишнього середовища України.

1187 — перша згадка України в Київському літописі у зв'язку зі смертю переяславського князя Володимира Глібовича.

1506 — початок будівництва Собору святого Петра в Римі.

1648 — Богдан Хмельницький прибув у Запорізьку Січ із закликом до антипольського повстання.

1846 — американець Роял Ерл Гаус запатентував телеграфний апарат.

1902 — Данія стала першою країною, в якій відбитки пальців стали використовуватися для встановлення особи злочинців.

1906 — американське місто Сан-Франциско зазнало великих пошкоджень через землетрус. Загинуло 700 осіб, 250 000 залишилися без притулку. Зруйновано 28 000 будівель.

1909 — Ватикан канонізував Жанну д'Арк.

1921 — перша пошукова нафтова свердловина фірми "Gazolina" на Дашавському газовому родовищі дала газ з глибини 395 м. Цей день вважається днем народження газової промисловості України.

1936 — відкрилася перша виставка архітектури Радянської України.

1946 — у зв'язку зі створенням ООН у Женеві оголошено про розпуск Ліги Націй.

1949 — Ірландія вийшла з Британської Співдружності. Проголошена Республіка Ірландія.

1961 — у Києві відбулася демонстрація проти закриття Андріївської церкви.

1966 — відбулася перша телетрансляція в кольорі церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії.

1968 — старий Лондонський міст продається американській компанії, що переправить його, камінь за каменем, із Британії в Аризону, де він буде знову споруджений.

1995 — Київська міська рада прийняла рішення про повернення древнього герба міста Києва із зображенням Архангела Михаїла.

2008 — групі дослідників з університету Манчестера (англ. University of Manchester) на чолі з Костянтином Новосьоловим вдалось створити найменший у світі одноелектронний транзистор, сконструйований на основі графенових наноплівок.

Жанна д'Арк

ХТО НАРОДИВСЯ 18 КВІТНЯ

1895 — Юрій Шкрумеляк, український журналіст, поет, перекладач і дитячий письменник, січовий стрілець.

1897 — Мар'ян Крушельницький, український актор, режисер.

1903 — Надія Титаренко, українська актриса, заслужена артистка України.

1929 — Володимир Луговський, український кінорежисер, письменник.

1937 — Ростислав Бабич, український диригент, педагог.

1935 — Пол Ротшильд, американський музичний продюсер, який працював із гуртом Дорс та Дженіс Джоплін.

1937 — Ян Каплицький, чеський архітектор.

1947 — Ганна Костів-Гуска, українська поетеса.

1947 — Джеймс Вудс, американський актор.

1956 — Ерік Робертс, американський актор, брат Джулії Робертс.

1978 — Сергій Григорович, український бізнесмен, розробник комп'ютерних ігор.

1979 — Ентоні Девідсон, британський автогонщик, пілот Формули-1.

Ерік Робертс

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ясний і теплий день обіцяє тепле і сонячне літо.

Якщо в цей день похмуро, то літо буде холодним і дощовим.

Якщо не спати в ніч з суботи на неділю, то можна залучити до себе щастя на весь рік. Вважається, що саме в цю ніч щастя ходить серед людей, і його важливо не проспати.

Якщо освячене яйце кинути в цей день у воду і вмитися нею, то це зробить людину здоровою і продовжить молодість.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна їсти приготовану за допомогою термічної обробки їжу.

Не можна вживати спиртні напої.

Необхідно утриматися від інтимної близькості.

Заборонено прибирати вдома.

Варто утриматися від будівельних робіт та інших фізичних робіт.

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