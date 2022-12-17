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18 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 грудня, у світі відзначають Міжнародний день мігрантів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 18 грудня, віряни відзначають День Сави.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 18 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Геннадій, Захар, Ілля, Сергій, Сави Преподобного. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день мігрантів
- 1917 — у Києві відкрито Українську державну академію мистецтв, першим її ректором став графік Георгій Нарбут.
- 1920 — Раднарком УРСР ухвалив постанову "Про облік музичних інструментів" — один із нормативних актів, за якими переслідували кобзарів.
- 1940 — в Третьому Рейху затвердили директиву № 21 ("план Барбаросса" — кодова назва плану нападу Німеччини на СРСР).
- 1941 — американський Конгрес запровадив цензурування усієї інформації, що входить або виходить за межі країни. Відповідальність за виконання рішення поклали на директора агентства Associated Press Байрона Прайса.
- 1958 — американці провели перший сеанс передачі голосу через супутник.
- 1972 — президент США Річард Ніксон віддав наказ про бомбардування Північного В'єтнаму. Операція тривала 11 днів.
- 1991 — Незалежність України визнала Вірменія.
- 1998 — вперше за 130 років Палата представників Конгресу США почала слухання з імпічменту американського президента — Білла Клінтона (за неправдиві свідчення у ході сексуального скандалу з Монікою Левінскі).
- 2007 — Юлія Тимошенко вдруге стала прем'єр-міністром України. На пленарному засіданні Верховної Ради України за неї віддали голоси 226 народних депутатів України від парламентської коаліції БЮТ та НУ-НС.
- 2008 — спекуляції на валютному ринку України досягли верху: слідом за міжбанком курс гривні в обмінних пунктах опустився до позначки близько 9,50—10,20 за долар.
- 2016 — Кабінет міністрів України прийняв рішення про націоналізацію ПАТ "ПриватБанк".
ХТО НАРОДИВСЯ 18 ГРУДНЯ
- 1908 — Юрій Косач, український письменник, небіж Лесі Українки.
- 1912 — Чмутіна Наталія Борисівна, Народний архітектор Української РСР, професор Української академії мистецтв.
- 1921 — Юрій Нікулін, радянський кіноактор.
- 1931 — Михайлина Коцюбинська, український філолог та літературознавець, активна учасниця руху шістдесятників.
- 1935 — Віктор Скопенко, український хімік-неорганік, ректор Київського університету (1985–2008), академік НАН України, Герой України.
- 1946 — Стівен Спілберг, американський кінорежисер, продюсер, лауреат Оскар.
- 1963 — Бред Пітт, американський кіноактор.
- 1964 — Стів Остін, американський реслер, кіноактор.
- 1969 — Хосе Сантьяго Каньїсарес, іспанський футболіст, воротар, Олімпійський чемпіон 1992 року, чотириразовий чемпіон Іспанії, переможець Ліги чемпіонів 1998, володар Кубка УЄФА.
- 1980 — Крістіна Агілера, американська попспівачка, володарка п'яти премій Ґреммі.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на вулиці на Саву великий мороз, найближчим часом чекайте відлигу.
- Помітили багато снігурів на снігу? До багатого врожаю ягід улітку.
- Якщо сніг на вікнах будинків тане, варто чекати сильного та різкого потепління.
- Ясно небо вночі обіцяє морози.
- Скільки зірок на небі налічиш, стільки радості у твоє життя прийде.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні краще не ходити в гості.
- Займатися серйозною роботою сьогодні не варто.
- Заборонено лаятися тим у цей день.
Читайте також: Коли українцям святкувати Миколая та Різдво: відповідь ПЦУ
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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