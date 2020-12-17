18 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 грудня, вшановують Савин день. Також у світі відзначають Міжнародний день мігранта. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

18 грудня Савин день. Святий Сава був відомий тим, що зціляв хворих і біснуватих людей. У народі кажуть, що на Саву не можна працювати. Крім того, в цей день категорично заборонено лаятися і сваритися. Вважається, що сватання в Савин день, 18 грудня, обіцяє щастя молодим. А людина, яка народилася в цей день, обов'язково буде працьовитою.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 18 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Захар, Геннадій, Ілля, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1104 – Никифор I, грек за походженням, призначений керувати Київською митрополією.

1833 – вперше виконаний Гімн Російської імперії Боже, Царя храни.

1865 – прийнята Тринадцята поправка до конституції США, що скасовує рабство.

1892 – прем'єра балету Чайковського Лускунчик.

1917 – проголошення незалежності Фінляндії з центром в місті Гельсінкі.

1920 – Раднарком СРСР прийняв постанову Про облік музичних інструментів.

1940 – затверджено План Барбаросса нападу нацистської Німеччини на СРСР.

1958 – американці провели перший сеанс передачі голосу через супутник

2007 – Юлія Тимошенко стала прем'єр-міністром України.

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ГРУДНЯ

1892 – Микола Куліш, український письменник, режисер, драматург.

1878 – (за архівними даними) Йосип Віссаріонович Сталін, найвідоміший радянський державний і політичний діяч.

1921 – Юрій Нікулін, російський актор, клоун, народний артист СРСР.

1930 – Володимир Ворошилов, телеведучий, автор програми Що? Де? Коли? (Перший випуск вийшов 4 вересня 1975, гра виходить і зараз).

1946 – Стівен Спілберг, американський кінорежисер.

1963 – Бред Пітт, американський актор і продюсер. Лауреат премії Золотий глобус. Всього Бред Пітт знявся в більш ніж 50 стрічках.

1980 – Крістіна Агілера, американська попспівачка.

Бред Пітт

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Хто цього дня посватається, шлюб того буде щасливим.

Білки в морозну погоду залишають свої гнізда і з дерев спускаються, чекайте відлиги.

Пухкий сніг став трохи танути з прорізами, чекайте потепління найближчими днями.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритися і кричати

Не варто тяжко працювати

Не потрібно брати щось у борг

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