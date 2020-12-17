На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
18 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 3
Сьогодні, 18 грудня, вшановують Савин день. Також у світі відзначають Міжнародний день мігранта. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
18 грудня Савин день. Святий Сава був відомий тим, що зціляв хворих і біснуватих людей. У народі кажуть, що на Саву не можна працювати. Крім того, в цей день категорично заборонено лаятися і сваритися. Вважається, що сватання в Савин день, 18 грудня, обіцяє щастя молодим. А людина, яка народилася в цей день, обов'язково буде працьовитою.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 18 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Захар, Геннадій, Ілля, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1104 – Никифор I, грек за походженням, призначений керувати Київською митрополією.
- 1833 – вперше виконаний Гімн Російської імперії Боже, Царя храни.
- 1865 – прийнята Тринадцята поправка до конституції США, що скасовує рабство.
- 1892 – прем'єра балету Чайковського Лускунчик.
- 1917 – проголошення незалежності Фінляндії з центром в місті Гельсінкі.
- 1920 – Раднарком СРСР прийняв постанову Про облік музичних інструментів.
- 1940 – затверджено План Барбаросса нападу нацистської Німеччини на СРСР.
- 1958 – американці провели перший сеанс передачі голосу через супутник
- 2007 – Юлія Тимошенко стала прем'єр-міністром України.
ХТО НАРОДИВСЯ 18 ГРУДНЯ
- 1892 – Микола Куліш, український письменник, режисер, драматург.
- 1878 – (за архівними даними) Йосип Віссаріонович Сталін, найвідоміший радянський державний і політичний діяч.
- 1921 – Юрій Нікулін, російський актор, клоун, народний артист СРСР.
- 1930 – Володимир Ворошилов, телеведучий, автор програми Що? Де? Коли? (Перший випуск вийшов 4 вересня 1975, гра виходить і зараз).
- 1946 – Стівен Спілберг, американський кінорежисер.
- 1963 – Бред Пітт, американський актор і продюсер. Лауреат премії Золотий глобус. Всього Бред Пітт знявся в більш ніж 50 стрічках.
- 1980 – Крістіна Агілера, американська попспівачка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Хто цього дня посватається, шлюб того буде щасливим.
- Білки в морозну погоду залишають свої гнізда і з дерев спускаються, чекайте відлиги.
- Пухкий сніг став трохи танути з прорізами, чекайте потепління найближчими днями.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритися і кричати
- Не варто тяжко працювати
- Не потрібно брати щось у борг
Читайте також: Вихідні у грудні 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні
-
21:0018 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Перші ластівки: Залежні – 7, 8 серія: дивитись онлайн фінал 2 сезону серіалу
-
20:18IKEA випустила інструкцію для збирання пряникових будиночків
-
19:49Сомельє назвав напій, який викликає найважче похмілля
-
19:22В'єтнамський столяр створив зменшену дерев'яну копію пікапа Ford Raptor
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:51Експерти оцінили Cyberpunk 2077 на базових консолях: вердикт невтішний
-
18:237 порад з тайм-менеджменту з улюблених фільмів
-
18:00Гороскоп на 18 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Штучний інтелект замінив другого пілота на літаку ВПС США
-
17:12OnePlus 7 та 7T поки не отримають Android 11: що стало причиною
-
16:41Скажіть це людям, які втратили оселі: Том Круз насварив членів знімальної групи
-
16:14Jaguar показав новий віртуальний гіперкар Vision GT SV: до "сотні" за 1,65 секунди
-
15:424 поширені міфи про вітаміни, в які слід перестати вірити
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:13Ми так і знали: режисер Міцного горішка назвав його різдвяним фільмом
-
14:51Представлено Redmi 9 Power: смартфон, який може потягатися з павербенками
-
14:20Прекрасна інопланетянка: Мілі Йовович – 45, найкращі фільми з акторкою
-
13:46Які алкогольні напої краще не пити на Новий рік 2021
-
13:17Чим замінити зимове взуття, що стало антитрендом: поради відомого дизайнера
-
12:51Чи обов'язково їсти суп кожен день: відповідь дієтолога
-
12:26Класичний Океан Ельзи: дивіться новий видовищний кліп гурту на пісню Тримай
-
12:02Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати
-
11:44Племена Європи: подивіться перший тизер незвичайного серіалу від Netflix
-
11:17Гаджет у вигляді персня допоможе діагностувати коронавірус
-
18:237 порад з тайм-менеджменту з улюблених фільмів
-
14:20Прекрасна інопланетянка: Мілі Йовович – 45, найкращі фільми з акторкою
-
12:02Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 грудня
-
07:15Ідеально на сніданок: рецепт яєчних конвертиків з сиром і шинкою
- 16 грудня
-
21:53Для максимального задоволення: 5 правил сексу на кухні
-
18:24Дизайнер створила пряниковий будиночок з Сам удома
-
15:45Дуже по-різдвяному: рецепт домашнього мандаринового пирога
-
12:20Науковці назвали найнебезпечніше місце, де найвищий ризик зараження COVID-19
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 грудня
-
07:49У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат
- 15 грудня
-
21:56Чому займатися сексом зранку корисно для кар'єри: відповідь науковців
-
19:18Нідерландці випустили найкращий різдвяний ролик: зворушує до сліз
-
15:25Користувачі мережі визначили найгарячіші та найеротичніші фільми в історії кіно
-
12:24Мандруй Україною: представлено атмосферне відео з ЧАЕС, яке заохочує до подорожей країною
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 грудня
-
07:17У США винайшли подушку безпеки-кокон для авто
- 14 грудня
-
20:46Як зробити подарунок на Новий рік 2021 своїми руками: 4 круті ідеї
-
18:43Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 9 випуск, хто покинув шоу
-
15:21Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення у 21 столітті
-
12:52Новорічний стіл 2021: у скільки українцям обійдеться приготування святкових страв
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 грудня
-
07:18Погода 14 грудня: де очікуються дощі з мокрим снігом
- 13 грудня
-
20:22Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото
-
17:49Гід по гаманцях: як вибрати стильний аксесуар, який стане відмінним подарунком