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17 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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17 вересня – четвер

Сьогодні, 17 вересня, в Україні святкують День рятувальника, а також віряни вшановують пам'ять Йоасафа Бєлгородського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 17 вересня віряни вшановують пам'ять Йоасафа Бєлгородського, українського освітнього та церковного діяча, а також письменника.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 17 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Донат, Моїсей, Роберт, Федір, а також Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

17 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 421734

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День працівників лісі
  • День рятівника
  • 1598 – нідерландські моряки відкрили Маврикій.
  • 1631 – війська Католицької ліги розбили протестантів біля Лейпцига.
  • 1678 – за Нівегенським договором Франція та Іспанія повернули одна одній раніше завойовані території.
  • 1787 – Конституційний конвент у Філадельфії ухвалив нову Конституцію США. З союзу окремих незалежних штатів США перетворилися на федеративну державу. Главою держави і головнокомандувачем збройних сил став президент, термін правління якого становив чотири роки. Законодавча влада належить Конгресу, який складається з Сенату і Палати представників. Судова влада лежить у компетенції Верховного суду.
  • 1809 – укладено Фрідріхсгамський мир між Росією та Швецією, за умовами якого Фінляндія відійшла до складу Росії на правах автономії.
  • 1834 – професора Михайла Максимовича затверджено на посаді ректора Київського університету св. Володимира.
  • 1919 – оприлюднено відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до населення соборної України з викладом основних положень програми уряду УНР.
  • 1920 – Дієва Армія УНР звільнила Борщів, Гусятин, Теребовлю та Чортків
  • 1924 – у Женеві відкрито першу у світі приватну міжнародну школу, в якій на той час навчалося 8 учнів.
  • 1939 – СРСР вступив у Другу світову війну на боці Німеччини, радянська Червона армія вдерлася на територію Польщі, анексовано Східну Галичину, Волинь, Західне Поділля та Західну Білорусь.
  • 1944 – союзники розпочали Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії.
  • 1989 – у Чернівцях розпочався І Республіканський фестиваль української пісні "Червона рута".
  • 1991 – Створено Кабінет Міністрів України. До 23 жовтня посаду займав Віталій Масол, як голова Ради міністрів УРСР. Першим Прем'єр-міністром України став Вітольд Фокін (від 23 жовтня).
  • 1993 – останні підрозділи російських (кол. радянських) військ залишили територію Республіки Польща.
  • 2003 – на острові Бирючий відбулася зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорили питання морського кордону в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.
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ХТО НАРОДИВСЯ 17 ВЕРЕСНЯ

  • 1795 – Саверіо Меркаданте, італійський композитор епохи класицизму та ранньої романтизму.
  • 1853 – Михайло Павлик, український письменник, публіцист, критик
  • 1854 – Б'юїк Девід Данбар, американський винахідник і підприємець шотландського походження, засновник автомобілебудівної компанії Buick.
  • 1857 – Костянтин Ціолковський, російський науковець польського походження, піонер космонавтики.
  • 1864 – Михайло Коцюбинський, письменник, громадський діяч, класик української літератури "Fata Morgana", "Тіні забутих предків".
  • 1871 – Едгар Максенс, французький художник-символіст.
  • 1883 – Вільям Карлос Вільямс, американський поет, прозаїк, драматург. Один з найвизначніших поетів США XX сторіччя.
  • 1935 – Кен Кізі, американський письменник, один з родоначальників руху хіппі, автор роману "Політ над гніздом зозулі".
  • 1952 – Віктор Савченко, український радянський боксер, дворазовий призер Олімпійських ігор
  • 1976 – Євгеній Шестаков, український боксер
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Багато лушпиння на цибулі – прикмета того, що зима буде дуже холодною
  • Якщо людина народилася 17 вересня, то його талісманом є флюорит
  • Якщо миші біжать по підлозі 17 вересня – скоро буде пожежа
  • Пожежу віщує заєць, той, що біжить по селу, зозуля, яка летить по селі
17 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 425761

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна у цей день лаятися;
  • Не варто сьогодні зловживати алкоголем;
  • Не можна нині давати гроші у борг;
  • Не слід у цей день сваритися з сусідами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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