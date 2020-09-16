Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
17 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 8
Сьогодні, 17 вересня, в Україні святкують День рятувальника, а також віряни вшановують пам'ять Йоасафа Бєлгородського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 17 вересня віряни вшановують пам'ять Йоасафа Бєлгородського, українського освітнього та церковного діяча, а також письменника.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 17 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Донат, Моїсей, Роберт, Федір, а також Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День працівників лісі
- День рятівника
- 1598 – нідерландські моряки відкрили Маврикій.
- 1631 – війська Католицької ліги розбили протестантів біля Лейпцига.
- 1678 – за Нівегенським договором Франція та Іспанія повернули одна одній раніше завойовані території.
- 1787 – Конституційний конвент у Філадельфії ухвалив нову Конституцію США. З союзу окремих незалежних штатів США перетворилися на федеративну державу. Главою держави і головнокомандувачем збройних сил став президент, термін правління якого становив чотири роки. Законодавча влада належить Конгресу, який складається з Сенату і Палати представників. Судова влада лежить у компетенції Верховного суду.
- 1809 – укладено Фрідріхсгамський мир між Росією та Швецією, за умовами якого Фінляндія відійшла до складу Росії на правах автономії.
- 1834 – професора Михайла Максимовича затверджено на посаді ректора Київського університету св. Володимира.
- 1919 – оприлюднено відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до населення соборної України з викладом основних положень програми уряду УНР.
- 1920 – Дієва Армія УНР звільнила Борщів, Гусятин, Теребовлю та Чортків
- 1924 – у Женеві відкрито першу у світі приватну міжнародну школу, в якій на той час навчалося 8 учнів.
- 1939 – СРСР вступив у Другу світову війну на боці Німеччини, радянська Червона армія вдерлася на територію Польщі, анексовано Східну Галичину, Волинь, Західне Поділля та Західну Білорусь.
- 1944 – союзники розпочали Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії.
- 1989 – у Чернівцях розпочався І Республіканський фестиваль української пісні "Червона рута".
- 1991 – Створено Кабінет Міністрів України. До 23 жовтня посаду займав Віталій Масол, як голова Ради міністрів УРСР. Першим Прем'єр-міністром України став Вітольд Фокін (від 23 жовтня).
- 1993 – останні підрозділи російських (кол. радянських) військ залишили територію Республіки Польща.
- 2003 – на острові Бирючий відбулася зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорили питання морського кордону в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.
ХТО НАРОДИВСЯ 17 ВЕРЕСНЯ
- 1795 – Саверіо Меркаданте, італійський композитор епохи класицизму та ранньої романтизму.
- 1853 – Михайло Павлик, український письменник, публіцист, критик
- 1854 – Б'юїк Девід Данбар, американський винахідник і підприємець шотландського походження, засновник автомобілебудівної компанії Buick.
- 1857 – Костянтин Ціолковський, російський науковець польського походження, піонер космонавтики.
- 1864 – Михайло Коцюбинський, письменник, громадський діяч, класик української літератури "Fata Morgana", "Тіні забутих предків".
- 1871 – Едгар Максенс, французький художник-символіст.
- 1883 – Вільям Карлос Вільямс, американський поет, прозаїк, драматург. Один з найвизначніших поетів США XX сторіччя.
- 1935 – Кен Кізі, американський письменник, один з родоначальників руху хіппі, автор роману "Політ над гніздом зозулі".
- 1952 – Віктор Савченко, український радянський боксер, дворазовий призер Олімпійських ігор
- 1976 – Євгеній Шестаков, український боксер
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Багато лушпиння на цибулі – прикмета того, що зима буде дуже холодною
- Якщо людина народилася 17 вересня, то його талісманом є флюорит
- Якщо миші біжать по підлозі 17 вересня – скоро буде пожежа
- Пожежу віщує заєць, той, що біжить по селу, зозуля, яка летить по селі
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна у цей день лаятися;
- Не варто сьогодні зловживати алкоголем;
- Не можна нині давати гроші у борг;
- Не слід у цей день сваритися з сусідами.
Читайте також: Вихідні у вересні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
21:32Apple розкрила подробиці про революційний процесор A14 Bionic
-
21:0817 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:475 шкідливих міфів про їжу, які ускладнюють нам життя
-
20:23Нове дослідження шведів показало, що електромобілі не врятують екологію
-
20:14І будуть люди 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:56LG випустила ефектне відео про можливості футуристичного смартфона Wing
-
19:41В Україні помітили дуже рідкісний електровен з Японії: фотофакт
-
19:30Коли батьки не контролюють: ефектні трансформації людей після школи
-
19:24Щоб більше не палили: у Словенії дерев'яну статую Меланії Трамп замінили на бронзову
-
19:15Ентузіаст змайстрував "розумну" інтимну іграшку, якою можуть управляти користувачі Twitter
-
18:54Не час помирати: дивіться новий трейлер бондіани про героя Рамі Малека
-
18:45Новий дизайн легендарних кросівок Adidas розкритикували у мережі: фото
-
18:27У Samsung розповіли про рекордну особливість дисплея нового Galaxy Z Fold 2
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:18Стюардеса сфотографувалася у незвичайній позі на борту і повеселила підписників
-
18:04Гороскоп на 17 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Не носиш маску – копай могилу: в Індонезії знайшли дієвий спосіб боротьби з COVID-19
-
17:41Експерти NASA заявили, що сонце увійшло в новий цикл: що це означає
-
17:26Linkin Park випустила документалку на честь 10-річчя свого альбому A Thousand Suns
-
17:13Aston Martin випустив розкішний гоночний симулятор за ціною спорткара: фото
-
17:00Шоколадні трюфелі: простий рецепт цукерок всього з двох інгредієнтів
-
16:54Турецькому аеромобілю вдалося піднятися на 10 метрів у висоту: відео
-
16:42Травесті-діва Монро знялася повністю оголеною: пікантне фото
-
16:27Південний парк випустив спецвипуск, присвячений пандемії коронавірусу
-
19:30Коли батьки не контролюють: ефектні трансформації людей після школи
-
16:145 токсичних типів людей, від яких варто триматись якомога далі
-
13:33Тест на особистість для жінок: виберіть диван на картинці
-
11:19Як знайти вільний час: 5 простих порад
-
09:16Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 вересня
-
07:14Як позбутися жиру на животі: 5 продуктів, які слід виключити з раціону
- 15 вересня
-
21:56Представлено Apple Watch Series 6 й Apple Watch SE: характеристики та ціни новинок
-
19:45ДИНАМО ▶ АЗ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:33Про що шкодують і що цінують люди, які дожили до 90
-
14:26Тому Харді – 43 роки: найкращі трансформації актора
-
11:15Як ще можна використовувати таблетки для посудомийки: три прості лайфхаки
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 вересня
-
07:16Запах "нового автомобіля" збираються заборонити: чому
- 14 вересня
-
21:17Рейтинг дружин за знаком Зодіаку: хто найкращий, а хто зробить життя пеклом
-
19:15З'явився калькулятор тривалості життя: як ним користуватись
-
17:00У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу
-
14:00Простий тест на логіку: знайдіть власника кабінету
-
11:50Хто така Маша Фокіна, яка завдяки дружбі з Єрмаком привела діда в політику
-
11:154 ранкові звички, які псують весь день
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 вересня
-
08:27Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у третьому випуску (відео)
-
07:22Як побороти похмілля: 4 перевірені способи
- 13 вересня
-
21:49Пора вже без трусів: нове фото Насті Каменських обурило підписників співачки
-
18:53Український фільм про Донбас отримав нагороду на Венеційському кінофестивалі
-
13:255 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися