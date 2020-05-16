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17 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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17 травня – неділя

Сьогодні, 17 травня, віряни вшановують пам'ять Пелагії Тарсійської, а у світі відзначають Міжнародний день боротьби з гомофобією. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучениці Пелагії Тарсійської. А у народному календарі ця дата отримала таку назву: Пелагія заступниця.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 17 травня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Кирило, Микита, Миколай, Марія, Пелагія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства
  • Міжнародний день боротьби з гомофобією
  • 1861 – перше у світі туристичне бюро Томаса Кука організувало подорож з Лондона в Париж першої туристичної групи.
  • 1916 – в Англії вперше у світі здійснений перехід на літній час.
  • 1944 – була ліквідована Кримська АРСР, а кілька сотень тисяч кримських татар депортували з Криму.
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ХТО НАРОДИВСЯ 17 ТРАВНЯ

  • 1908 – Леонід Первомайський, український літератор.
  • 1904 – Жан Габен, французький актор.
  • 1911 – Ліза Фонсагрівс, модель.
  • 1945 – Удо Лінденберг, німецький рок-співак.
  • 1961 – Енія Бреннан, ірландська співачка і композитор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо напередодні сонце ясно зійшло, то і влітку практично завжди буде ясна погода.
  • На дубі лист з п'ятак – і ярому бути так.
  • Багато хрущів – до посухи.
  • Якщо зацвіла калина, то можна на грядки сіяти огірки, кукурудзу, гарбуз і боби.
  • На квітучому клені з'явилися сережки – пора висаджувати буряк.
  • Зозуля кує – на хорошу погоду.
  • Якщо горобці по небу зграями носяться і місця собі не знаходять – буде сильний вітер.
  • Вранці немає роси – до зміни погоди.
  • Злива в цей день обіцяє хороший врожай.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Хто сьогодні зарубає півня або курку, у того птах перестане водитися. Взагалі в цей день слід утриматися від страв з курятини.
  • Сон з 16 на 17 травня віщує події, які стануться через дванадцять днів. Сновидіння, побачене вдень 17 травня, попереджає про небезпеку. Розповідати про сни не варто.
  • Також у цей день не можна обривати дерева та кущі.

Читайте також: Гороскоп на 17 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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