17 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 травня, віряни вшановують пам'ять Пелагії Тарсійської, а у світі відзначають Міжнародний день боротьби з гомофобією. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучениці Пелагії Тарсійської. А у народному календарі ця дата отримала таку назву: Пелагія заступниця.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 17 травня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Кирило, Микита, Миколай, Марія, Пелагія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства

Міжнародний день боротьби з гомофобією

1861 – перше у світі туристичне бюро Томаса Кука організувало подорож з Лондона в Париж першої туристичної групи.

1916 – в Англії вперше у світі здійснений перехід на літній час.

1944 – була ліквідована Кримська АРСР, а кілька сотень тисяч кримських татар депортували з Криму.

ХТО НАРОДИВСЯ 17 ТРАВНЯ

1908 – Леонід Первомайський, український літератор.

1904 – Жан Габен, французький актор.

1911 – Ліза Фонсагрівс, модель.

1945 – Удо Лінденберг , німецький рок-співак.

, німецький рок-співак. 1961 – Енія Бреннан, ірландська співачка і композитор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо напередодні сонце ясно зійшло, то і влітку практично завжди буде ясна погода.

На дубі лист з п'ятак – і ярому бути так.

Багато хрущів – до посухи.

Якщо зацвіла калина, то можна на грядки сіяти огірки, кукурудзу, гарбуз і боби.

На квітучому клені з'явилися сережки – пора висаджувати буряк.

Зозуля кує – на хорошу погоду.

Якщо горобці по небу зграями носяться і місця собі не знаходять – буде сильний вітер.

Вранці немає роси – до зміни погоди.

Злива в цей день обіцяє хороший врожай.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Хто сьогодні зарубає півня або курку, у того птах перестане водитися. Взагалі в цей день слід утриматися від страв з курятини.

Сон з 16 на 17 травня віщує події, які стануться через дванадцять днів. Сновидіння, побачене вдень 17 травня, попереджає про небезпеку. Розповідати про сни не варто.

Також у цей день не можна обривати дерева та кущі.

Читайте також: Гороскоп на 17 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку