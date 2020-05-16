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17 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 травня, віряни вшановують пам'ять Пелагії Тарсійської, а у світі відзначають Міжнародний день боротьби з гомофобією. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучениці Пелагії Тарсійської. А у народному календарі ця дата отримала таку назву: Пелагія заступниця.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 17 травня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Кирило, Микита, Миколай, Марія, Пелагія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства
- Міжнародний день боротьби з гомофобією
- 1861 – перше у світі туристичне бюро Томаса Кука організувало подорож з Лондона в Париж першої туристичної групи.
- 1916 – в Англії вперше у світі здійснений перехід на літній час.
- 1944 – була ліквідована Кримська АРСР, а кілька сотень тисяч кримських татар депортували з Криму.
ХТО НАРОДИВСЯ 17 ТРАВНЯ
- 1908 – Леонід Первомайський, український літератор.
- 1904 – Жан Габен, французький актор.
- 1911 – Ліза Фонсагрівс, модель.
- 1945 – Удо Лінденберг, німецький рок-співак.
- 1961 – Енія Бреннан, ірландська співачка і композитор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо напередодні сонце ясно зійшло, то і влітку практично завжди буде ясна погода.
- На дубі лист з п'ятак – і ярому бути так.
- Багато хрущів – до посухи.
- Якщо зацвіла калина, то можна на грядки сіяти огірки, кукурудзу, гарбуз і боби.
- На квітучому клені з'явилися сережки – пора висаджувати буряк.
- Зозуля кує – на хорошу погоду.
- Якщо горобці по небу зграями носяться і місця собі не знаходять – буде сильний вітер.
- Вранці немає роси – до зміни погоди.
- Злива в цей день обіцяє хороший врожай.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Хто сьогодні зарубає півня або курку, у того птах перестане водитися. Взагалі в цей день слід утриматися від страв з курятини.
- Сон з 16 на 17 травня віщує події, які стануться через дванадцять днів. Сновидіння, побачене вдень 17 травня, попереджає про небезпеку. Розповідати про сни не варто.
- Також у цей день не можна обривати дерева та кущі.
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