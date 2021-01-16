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17 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 січня, всі відзначають Всесвітній день снігу, а віряни вшановують пам'ять преподобного Феоктиста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 17 січня віряни вшановують пам'ять преподобного Феоктиста, ігумена Кукума Сікелійського, а також преподобномученика Зосими, пустельника Кілікії. У народному календарі дата отримала такі назви: Феоктистів день, Зосима, Зосима-пасічника.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 17 січня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Денис, Марк, Павло, Яків, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день снігу
- 1209 – в Кембриджі відчинив двері університет – один з найстаріших і найвідоміших університетів у світі
- 1648 – війська Олівера Кромвеля розбили шотландців під Престоном
- 1805 – у Харкові відкрито перший в східній Україні університет
- 1861 – запатентований змивний туалетний бачок
- 1921 – у Відні створено Український вільний університет, незабаром переведений до Праги
- 1949 – у США почався судовий процес над лідерами компартії
- 1969 – Бітлз випустили платівку Yellow Submarine
- 1991 – почалася операція Буря в пустелі (американські авіанальоти на Ірак)
ХТО НАРОДИВСЯ 17 СІЧНЯ
- 1706 – Бенджамін Франклін, політичний теоретик, політик, видавець, вчений, винахідник
- 1869 – Іван Труш, живописець, критик і громадський діяч
- 1899 – Аль Капоне, американський гангстер
- 1901 – Григорій Епік, літературний і громадський діяч. Розстріляний чекістами
- 1933 – Даліда, співачка та актриса італійського походження
- 1936 – Леонід Островський, футболіст київського Динамо, 3-кратний чемпіон СРСР
- 1942 – Мухамед Алі, американський боксер, чемпіон Олімпіади 1960 року в напівважкій вазі, він став чемпіоном світу серед професіоналів у важкій вазі в 1964, єдиний хто вигравав цей титул тричі
- 1962 – Джим Керрі, американський кіноактор
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на деревах багато снігу, то рік буде вдалим для бджолярів.
- Чисте небо і повний місяць у Феоктистів день – до сильної повені.
- Слабка тяга в печі – до сирої погоди, сильна – до морозу.
- Вранці туман – до урожаю ярих.
- Безхмарне небо – до затяжних морозів.
- Людині, яка вирушала в далеку дорогу 17 січня, в комір зашивали квітку чортополоху, щоб нечиста сила зі шляху не звела, а людина з поганим оком псування не навела.
- Крик лисиці, почутий в цей день, обіцяє негоду.
- Червона зоря – до вітряної погоди.
- Щоб будинок залишили злі сили, що вводять людей в гріх і заважають їм жити, 17 січня необхідно взяти ікону та обійти з нею навколо будинку, читаючи молитву.
- У цей день можна дізнатися збудеться ваше бажання чи ні. Для цього потрібно ввечері вийти на вулицю і подивитися на зоряне небо. Якщо ківш великої ведмедиці знаходиться праворуч, то бажання збудеться. Дівчині побачити праворуч чумацький шлях – до заміжжя.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день нікому не можна міняти роботу. Подумайте про звільнення пізніше.
- Ще не можна 17 січня підглядати та підслуховувати.
- Також сьогодні не можна розповідати про свої плани всім підряд, тож тримайте своїми наміри при собі.
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