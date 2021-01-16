17 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 січня, всі відзначають Всесвітній день снігу, а віряни вшановують пам'ять преподобного Феоктиста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 17 січня віряни вшановують пам'ять преподобного Феоктиста, ігумена Кукума Сікелійського, а також преподобномученика Зосими, пустельника Кілікії. У народному календарі дата отримала такі назви: Феоктистів день, Зосима, Зосима-пасічника.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 17 січня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Денис, Марк, Павло, Яків, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день снігу

1209 – в Кембриджі відчинив двері університет – один з найстаріших і найвідоміших університетів у світі

1648 – війська Олівера Кромвеля розбили шотландців під Престоном

1805 – у Харкові відкрито перший в східній Україні університет

1861 – запатентований змивний туалетний бачок

1921 – у Відні створено Український вільний університет, незабаром переведений до Праги

1949 – у США почався судовий процес над лідерами компартії

1969 – Бітлз випустили платівку Yellow Submarine

1991 – почалася операція Буря в пустелі (американські авіанальоти на Ірак)

ХТО НАРОДИВСЯ 17 СІЧНЯ

1706 – Бенджамін Франклін, політичний теоретик, політик, видавець, вчений, винахідник

1869 – Іван Труш, живописець, критик і громадський діяч

1899 – Аль Капоне, американський гангстер

1901 – Григорій Епік, літературний і громадський діяч. Розстріляний чекістами

1933 – Даліда, співачка та актриса італійського походження

1936 – Леонід Островський, футболіст київського Динамо, 3-кратний чемпіон СРСР

1942 – Мухамед Алі, американський боксер, чемпіон Олімпіади 1960 року в напівважкій вазі, він став чемпіоном світу серед професіоналів у важкій вазі в 1964, єдиний хто вигравав цей титул тричі

1962 – Джим Керрі, американський кіноактор

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на деревах багато снігу, то рік буде вдалим для бджолярів.

Чисте небо і повний місяць у Феоктистів день – до сильної повені.

Слабка тяга в печі – до сирої погоди, сильна – до морозу.

Вранці туман – до урожаю ярих.

Безхмарне небо – до затяжних морозів.

Людині, яка вирушала в далеку дорогу 17 січня, в комір зашивали квітку чортополоху, щоб нечиста сила зі шляху не звела, а людина з поганим оком псування не навела.

Крик лисиці, почутий в цей день, обіцяє негоду.

Червона зоря – до вітряної погоди.

Щоб будинок залишили злі сили, що вводять людей в гріх і заважають їм жити, 17 січня необхідно взяти ікону та обійти з нею навколо будинку, читаючи молитву.

У цей день можна дізнатися збудеться ваше бажання чи ні. Для цього потрібно ввечері вийти на вулицю і подивитися на зоряне небо. Якщо ківш великої ведмедиці знаходиться праворуч, то бажання збудеться. Дівчині побачити праворуч чумацький шлях – до заміжжя.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день нікому не можна міняти роботу. Подумайте про звільнення пізніше.

Ще не можна 17 січня підглядати та підслуховувати.

Також сьогодні не можна розповідати про свої плани всім підряд, тож тримайте своїми наміри при собі.

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