17 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 січня, у світі відзначають Всесвітній день снігу, а віряни вшановують пам'ять преподобного Феоктиста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 17 січня, віряни вшановують пам'ять преподобного Феоктиста, ігумена Кукума Сікелійського, а також преподобномученика Зосими, пустельника Кілікії. Згідно з народним календарем, ця дата отримала ще й такі назви: Феоктистів день, Зосима, Зосима-пасічника.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 17 січня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Денис, Марк, Павло, Яків, а також Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

730 – на сіленції, раді сенаторів і вищого духовенства в Константинополі, візантійський імператор Лев III Ісавр оголосив поклоніння іконам злочином.

1209 – у Кембриджі відчинив двері університет

1558 – почалася Лівонська війна.

1562 – Сен-Жерменський едикт Карла IX регламентував правове положення гугенотів, сприяючи віротерпимості у Франції.

1595 – французький король Генріх Наваррський оголосив війну Іспанії.

1605 – вперше опубліковано роман Сервантеса "Дон Кіхот".

1805 – у Харкові відкрито перший у східній Україні університет.

1861 – запатентований змивний туалетний бачок. Томас Креппер запатентував біде.

1904 – відбулася прем'єра п'єси Чехова "Вишневий сад"

1912 – члени експедиції Роберта Скотта досягли Південного полюса (другими після експедиції Руала Амундсена)

1920 – набрала чинності Вісімнадцята поправка до Конституції США, що впроваджувала Сухий закон.

1921 – у Відні створений Український вільний університет, незабаром переведений у Прагу.

1944 – почалась битва при Монте-Кассіно, внаслідок якої союзні війська заволоділи Римом.

1945 – Варшава звільнена від німецької окупації.

1949 – у США почався судовий процес над лідерами комуністичної партії США.

Американський президент Д. Ейзенхауер першим сформулював поняття "військово-промисловий комплекс".

1966 – в Іспанії внаслідок катастрофи бомбардувальника США було загублено 4 водневі бомби (дві впали на поля та заразили радіацією сотні гектарів, а дві – в море).

1969 – The Beatles випустили платівку "Yellow Submarine"

1987 – створена Рада жінок України.

1991 – почалася операція "Буря в пустелі" – масовані бомбардування іракської інфраструктури як складова воєнної операції в Перській затоці 1990 – 1991 років.

Ірак випустив у напрямку Ізраїлю та Саудівської Аравії 7 ракет "СКАД", аби спровокувати арабо-ізраїльський конфлікт.

1992 – Республіка Екваторіальна Гвінея визнала незалежність України.

Україна встановила дипломатичні відносини з ФРН та Індією.

2000 – режим талібів Афганістану заявив про визнання ним незалежності Чечні.

2010 – відбувся перший тур виборів Президента України (другий – 7 лютого).

ХТО НАРОДИВСЯ 17 СІЧНЯ

1600 – Кальдерон, видатний іспанський драматург та поет, священик.

1624 – Гваріно Гваріні, італійський архітектор, математик, богослов.

1659 – Антоніо Верачіні, італійський композитор і скрипаль епохи бароко; дядько і вчитель композитора і скрипаля епохи пізнього бароко Франческо Марія Верачіні.

1706 – Бенджамін Франклін, політичний теоретик, політик, видавець, вчений, винахідник, цивільний активіст, письменник і дипломат, один із засновників США.

1734 – Франсуа-Жозеф Ґоссек, французький композитор, якого вважають родоначальником французької симфонії.

1820 – Анна Бронте, англійська письменниця, одна з трьох сестер Бронте, автор роману "Незнайомка з Вілдфел-Холу".

1849 – Ежен Кар'єр, французький художник і графік.

1863 – Костянтин Станіславський, російський актор, режисер, теоретик театру, засновник МХАТу.

1899 – Аль Капоне, американський гангстер.

1901 – Григорій Епік, український літературний і громадський діяч, жертва сталінського терору.

1904 – Олесь Якимович, білоруський письменник радянської доби.

1907 – Григорій Китастий, діяч української музичної культури.

1908 – Богдан-Іван Кордюк, крайовий провідник ОУН на західноукраїнських землях, в'язень польських та німецьких тюрем, публіцист, геолог, професор УВУ.

1923 – Микола Білуха, економіст, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

1933 – Даліда, співачка й акторка італійського походження.

1936 – Леонід Островський, футболіст київського «Динамо», 3-разовий чемпіон СРСР.

1939 – Володимир Горбулін, український політик, учений, державний діяч.

1939 – Христодул, архієпископ Афінський і всієї Еллади, предстоятель Елладської православної церкви у 1998—2008 рр.

1942 – Мухаммед Алі (Кассіус Клей), американський боксер.

1945 – Семен Альтов, російський письменник-гуморист.

1961 – Мая Чибурданідзе, грузинська шахістка, екс-чемпіонка світу серед жінок.

1962 – Джим Керрі, американський кіноактор.

1979 – Оля Полякова, українська співачка.

Олег Лісогор, український плавець.

1980 – Максим Чмерковський, українсько-американський танцюрист, чемпіон з латинських танців, хореограф, інструктор, телеведучий та кіноактор.

1987 – Олександр Усик, професійний український боксер.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на 17 січня випадає повний місяць, і стоїть ясна погода, значить, навесні буде сильна повінь.

Якщо на деревах лежить багато снігу – у бджолярів буде вдалий рік, і вийде зібрати багато меду.

Людина, яка народилася в цей день, буде дуже прозорливою. Як талісман йому рекомендують носити лазурит і гранат.

Якщо небо в цей день безхмарне, то потужні морози стоятимуть ще досить довго.

Якщо 17 січня народжується дитина, то вона володітиме таємними знаннями.

Якщо в цей день людина збиралася в дорогу, їй потрібно зашити в комір квітку будяку, щоб нечисть не звела зі шляху і не здійснила пристріт.

Якщо хмари висять низько – це віщує холоднечу.

Якщо зоряне небо без хмар – буде сонце і мороз.

Червона зоря 17 січня віщує вітряну погоду.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто сьогодні багато працювати;

Не можна у цей день брати гроші у борг;

Не слід нині зловживати алкоголем, а також переїдати;

Не варто варитися з рідними та близькими у цей день.

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