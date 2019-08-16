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17 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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17 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 17 серпня, вшановують пам'ять Сім сплячих отроків. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Сім сплячих отроків: Максиміліан, Іамвліх, Мартініан, Іоанн, Діонісій, Ексакустодіан (Костянтин) і Антонін, які жили в III столітті.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 17 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Костянтин, Антон, Денис, Євдокія, Іван, Максиміліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

17 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день бездомних тварин – дата з'явилася в календарі з ініціативи Міжнародного товариства прав тварин (International Society for Animal Rights, ISAR). Організація виступила з цією пропозицією у 1992 році, починання підтримали зоозахисні організації різних країн. Цей день вважається не святом, а приводом звернутися до проблеми бездомних тварин, розповісти максимальній кількості людей про їхню трагічну долю. По всьому проходять просвітницькі та благодійні заходи.
  • 1908 — вийшов на екрани перший анімаційний фільм "Фантасмагорія" (Fantasmagorie) французького художника-карикатуриста Еміля Коля.
  • 1916 — Королівство Румунія приєдналося до Антанти під час Першої світової війни.
  • 1918 — гетьман Павло Скоропадський встановив в Українській Державі 8-годинний робочий день.
  • 1933 — випробувана перша радянська ракета на рідинному паливі.
  • 1940 — Адольф Гітлер проголошує повну блокаду Великої Британії.
  • 1941 — розпочалася депортація жителів Кримського півострова німецької національності, до 20 серпня було виселено 50 тисяч осіб.
  • 1945 — Індонезія проголосила незалежність від Нідерландів.
  • 1953 — перша зустріч Анонімних Наркоманів у Південній Каліфорнії.
  • 1960 — Ґабон декларує незалежність від Франції.
  • 1979 — над Українською РСР зіткнулися два літаки Аерофлоту, 156 осіб загинуло.
  • 1982 — Royal Philips Electronics (PHG) створило перший компакт диск.
  • 1991 — відзнято відеокліп на пісню гурту Nirvana "Smells Like Teen Spirit".
  • 1995 — вокаліст гурту Depeche Mode Девід Геан здійснив спробу самогубства.
  • 1999 — затверджено прапор Донецької області.
  • 2009 — англійська Вікіпедія перетнула рубіж у 3 мільйони статей.
  • 2011 — на навколоземну орбіту вивели український супутник "Січ-2".

ХТО НАРОДИВСЯ 17 СЕРПНЯ

  • 1822 — Адольф Авріль (д'Авріль), французький публіцист, перекладач і дипломат.
  • 1942 — Муслім Магомаєв, радянський, російський естрадний та оперний співак.
  • 1943 — Роберт де Ніро, американський актор.
  • 1960 — Шон Пен, американський актор та режисер.
  • 1968 — Андрій Кузьменко, також Кузьма Скрябін, телеведучий, соліст гурту "Скрябін".
  • 1977 — Тьєррі Анрі, французький футболіст.
  • 2000 — Lil Pump, американський репер.
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Андрій Кузьменко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Позбутися від безсоння і заспокоїти немовля допоможе молитва Семи сплячих отроків.
  • Жаркий день – до хорошого сінокосу, дощовий – до невдалого.
  • Багато роси – урожай льону буде поганим.
  • Якщо в цьому році багато малини, то урожай хліба буде відмінний.
17 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 347410

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна позичати гроші, інакше вони водитися перестануть.
  • День несприятливий для торгівлі.

Читайте також: Гороскоп на 17 серпня 2019: Риб і Скорпіонів чекає романтичний вечір

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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