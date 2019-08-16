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17 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 серпня, вшановують пам'ять Сім сплячих отроків. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Сім сплячих отроків: Максиміліан, Іамвліх, Мартініан, Іоанн, Діонісій, Ексакустодіан (Костянтин) і Антонін, які жили в III столітті.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 17 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Костянтин, Антон, Денис, Євдокія, Іван, Максиміліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день бездомних тварин – дата з'явилася в календарі з ініціативи Міжнародного товариства прав тварин (International Society for Animal Rights, ISAR). Організація виступила з цією пропозицією у 1992 році, починання підтримали зоозахисні організації різних країн. Цей день вважається не святом, а приводом звернутися до проблеми бездомних тварин, розповісти максимальній кількості людей про їхню трагічну долю. По всьому проходять просвітницькі та благодійні заходи.
- 1908 — вийшов на екрани перший анімаційний фільм "Фантасмагорія" (Fantasmagorie) французького художника-карикатуриста Еміля Коля.
- 1916 — Королівство Румунія приєдналося до Антанти під час Першої світової війни.
- 1918 — гетьман Павло Скоропадський встановив в Українській Державі 8-годинний робочий день.
- 1933 — випробувана перша радянська ракета на рідинному паливі.
- 1940 — Адольф Гітлер проголошує повну блокаду Великої Британії.
- 1941 — розпочалася депортація жителів Кримського півострова німецької національності, до 20 серпня було виселено 50 тисяч осіб.
- 1945 — Індонезія проголосила незалежність від Нідерландів.
- 1953 — перша зустріч Анонімних Наркоманів у Південній Каліфорнії.
- 1960 — Ґабон декларує незалежність від Франції.
- 1979 — над Українською РСР зіткнулися два літаки Аерофлоту, 156 осіб загинуло.
- 1982 — Royal Philips Electronics (PHG) створило перший компакт диск.
- 1991 — відзнято відеокліп на пісню гурту Nirvana "Smells Like Teen Spirit".
- 1995 — вокаліст гурту Depeche Mode Девід Геан здійснив спробу самогубства.
- 1999 — затверджено прапор Донецької області.
- 2009 — англійська Вікіпедія перетнула рубіж у 3 мільйони статей.
- 2011 — на навколоземну орбіту вивели український супутник "Січ-2".
ХТО НАРОДИВСЯ 17 СЕРПНЯ
- 1822 — Адольф Авріль (д'Авріль), французький публіцист, перекладач і дипломат.
- 1942 — Муслім Магомаєв, радянський, російський естрадний та оперний співак.
- 1943 — Роберт де Ніро, американський актор.
- 1960 — Шон Пен, американський актор та режисер.
- 1968 — Андрій Кузьменко, також Кузьма Скрябін, телеведучий, соліст гурту "Скрябін".
- 1977 — Тьєррі Анрі, французький футболіст.
- 2000 — Lil Pump, американський репер.
Андрій Кузьменко
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Позбутися від безсоння і заспокоїти немовля допоможе молитва Семи сплячих отроків.
- Жаркий день – до хорошого сінокосу, дощовий – до невдалого.
- Багато роси – урожай льону буде поганим.
- Якщо в цьому році багато малини, то урожай хліба буде відмінний.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна позичати гроші, інакше вони водитися перестануть.
- День несприятливий для торгівлі.
Читайте також: Гороскоп на 17 серпня 2019: Риб і Скорпіонів чекає романтичний вечір
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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