17 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 серпня, вшановують пам'ять Сім сплячих отроків. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Сім сплячих отроків: Максиміліан, Іамвліх, Мартініан, Іоанн, Діонісій, Ексакустодіан (Костянтин) і Антонін, які жили в III столітті.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 17 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Костянтин, Антон, Денис, Євдокія, Іван, Максиміліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день бездомних тварин – дата з'явилася в календарі з ініціативи Міжнародного товариства прав тварин (International Society for Animal Rights, ISAR). Організація виступила з цією пропозицією у 1992 році, починання підтримали зоозахисні організації різних країн. Цей день вважається не святом, а приводом звернутися до проблеми бездомних тварин, розповісти максимальній кількості людей про їхню трагічну долю. По всьому проходять просвітницькі та благодійні заходи.

– дата з'явилася в календарі з ініціативи Міжнародного товариства прав тварин (International Society for Animal Rights, ISAR). Організація виступила з цією пропозицією у 1992 році, починання підтримали зоозахисні організації різних країн. Цей день вважається не святом, а приводом звернутися до проблеми бездомних тварин, розповісти максимальній кількості людей про їхню трагічну долю. По всьому проходять просвітницькі та благодійні заходи. 1908 — вийшов на екрани перший анімаційний фільм "Фантасмагорія" (Fantasmagorie) французького художника-карикатуриста Еміля Коля.

1916 — Королівство Румунія приєдналося до Антанти під час Першої світової війни.

1918 — гетьман Павло Скоропадський встановив в Українській Державі 8-годинний робочий день.

1933 — випробувана перша радянська ракета на рідинному паливі.

1940 — Адольф Гітлер проголошує повну блокаду Великої Британії.

1941 — розпочалася депортація жителів Кримського півострова німецької національності, до 20 серпня було виселено 50 тисяч осіб.

1945 — Індонезія проголосила незалежність від Нідерландів.

1953 — перша зустріч Анонімних Наркоманів у Південній Каліфорнії.

1960 — Ґабон декларує незалежність від Франції.

1979 — над Українською РСР зіткнулися два літаки Аерофлоту, 156 осіб загинуло.

1982 — Royal Philips Electronics (PHG) створило перший компакт диск.

1991 — відзнято відеокліп на пісню гурту Nirvana "Smells Like Teen Spirit".

1995 — вокаліст гурту Depeche Mode Девід Геан здійснив спробу самогубства.

1999 — затверджено прапор Донецької області.

2009 — англійська Вікіпедія перетнула рубіж у 3 мільйони статей.

2011 — на навколоземну орбіту вивели український супутник "Січ-2".

ХТО НАРОДИВСЯ 17 СЕРПНЯ

1822 — Адольф Авріль (д'Авріль), французький публіцист, перекладач і дипломат.

1942 — Муслім Магомаєв, радянський, російський естрадний та оперний співак.

1943 — Роберт де Ніро, американський актор.

1960 — Шон Пен, американський актор та режисер.

1968 — Андрій Кузьменко, також Кузьма Скрябін, телеведучий, соліст гурту "Скрябін".

1977 — Тьєррі Анрі, французький футболіст.

2000 — Lil Pump, американський репер.

Андрій Кузьменко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Позбутися від безсоння і заспокоїти немовля допоможе молитва Семи сплячих отроків.

Жаркий день – до хорошого сінокосу, дощовий – до невдалого.

Багато роси – урожай льону буде поганим.

Якщо в цьому році багато малини, то урожай хліба буде відмінний.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна позичати гроші, інакше вони водитися перестануть.

День несприятливий для торгівлі.

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