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17 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 лютого, світі відзначають День спонтанного прояву доброти, а віряни вшановують пам'ять преподобного Миколая. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 17 лютого, віряни вшановують пам'ять преподобного Миколу сповідника — ігумена Студійського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 17 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Кирило, Георгій, Сидір, Аврам, Йосип, Єгор, Іван, Юрій, а також Ганна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день кота
- День спонтанного прояву турботи
- 1720 – кінець війни четверного альянсу: відмова Іспанії від територіальних домагань в Італії; Савойський дім отримує Сардинію.
- 1753 – Швеція перейшла з юліанського на григоріанський календар.
- 1795 – у Великій Британії викопали картоплину вагою майже 8,5 кілограма.
- 1815 – відновленням довоєнного стану закінчилася Англо-американська війна ("друга війна за незалежність").
- 1852 – для публіки вперше відкриті художні зібрання петербурзького Ермітажу.
- 1863 – у Женеві засновано Міжнародний комітет допомоги пораненим, що згодом став Міжнародним комітетом Червоного Хреста.
- 1876 – Джуліус Вольф з Істпорта (штат Мен, США) виготовив перші консерви із сардинами.
- 1904 – прем'єра опери Джакомо Пуччіні "Мадам Баттерфляй" у міланському театрі "Ла Скала". Прем'єра провалилася. Успіх прийшов у наступній постановці на сцені театру "Ґранде" в Брешії, коли головну роль виконала С. Крушельницька.
- 1919 – Директорія УНР звернулася по допомогу в боротьбі з більшовиками до Антанти і США.
- 1933 – вийшов перший номер щотижневого американського журналу "Ньюсвік".
- 1938 – на Соловецьких островах під час Великого терору в СРСР вчинено масовий розстріл в'язнів Соловецької тюрми (страчено майже 200 осіб упродовж однієї доби).
- 1947 – "Голос Америки", заснована в 1942 році для роз'яснення американської політики і підняття морального духу її союзників у Європі, Азії та Африці, провела свою першу радіотрансляцію російською мовою на Радянський Союз.
- 1955 – Одеська кінофабрика перетворена в Одеську кіностудію художніх фільмів
- 1962 – катастрофічна повінь внаслідок шторму в басейні нижньої Ельби та у всьому північно-морському узбережжі Німеччини. В одному лише Гамбурзі загинуло 314 осіб.
- 1972 – гурт "Pink Floyd" завершив своє турне по Англії із прем'єрою нової програми "Eclipse", яка через рік перетвориться на їхню найвідомішу платівку "The Dark Side of the Moon".
- 1992 – перші арешти в операції італійських правоохоронних органів "Чисті руки", спрямованої проти мафії.
- 1999 – Ратифікація Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року.
- 1999 – Верховна Рада України дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка.
- 2008 – Косово проголосило незалежність від Сербії. До кінця року його визнали 69 держав.
- 2011 – почалися збройні заворушення в Лівії.
- 2015 – генеральна прокуратура України відмовила уряду Грузії в екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі
- Війна на сході України: в оточеному Дебальцевому жорстокі вуличні бої. Частина міста захоплена російсько-терористичними військами
- Євросоюз уперше з початку російсько-української війни офіційно визнав участь військ РФ в конфлікті
ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЛЮТОГО
- 1201 – Насир ад-Дін ат-Тусі, азербайджанський учений-енциклопедист.
- 1444 – Рудольф Агрікола, нідерландський філософ і музикант, представник раннього німецького гуманізму.
- 1723 – Тобіас Йоганн Маєр, німецький астроном і картограф.
- 1820 – Анрі В'єтан, бельгійський скрипаль, композитор і педагог.
- 1837 – П'єр Огюст Кот, французький художник, представник академізму.
- 1859 – Микола Гамалія, український мікробіолог і епідеміолог.
- 1867 – Петро Шмідт, український військовик-моряк, один з керівників Севастопольського збройного повстання 1905, відомий як лейтенант Шмідт.
- 1874 – Томас Вотсон, американський промисловець, який заснував фірму IBM.Кардинал Йосип Сліпий, 18 жовтня 1968
- 1892 – Йосип Сліпий, Патріарх Української греко-католицької церкви.
- 1908 – Олекса Влизько, український поет, прозаїк, розстріляний у грудні 1934 року.
- 1943 – Раїса Недашківська, українська акторка театру та кіно (к/ф "Комісар", "Роксолана").
- 1954 – Рене Руссо, американська кіноактриса ("Афера Томаса Крауна", "Гроші для двох", "Смертельна зброя").
- 1957 – Лоріна МакКенніт, канадська співачка.
- 1963 – Майкл Джордан, американський баскетболіст, двократний олімпійський чемпіон.
- 1971 – Деніз Річардс, американська кіноактриса ("І цілого світу мало", "Зоряний десант").
- 1981 – Періс Гілтон, американська акторка й фотомодель, колишня спадкоємиця імперії "Hilton Place".
- 1988 – Василь Ломаченко, український боксер, дворазовий олімпійський чемпіон.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо гілки ялини згинаються до низу, то буде сніг. А якщо гілки звернені вгору – чекай ясного дня.
- В цей день не варто обрізати нігті, митися і стригтися 17 лютого – буде біда.
- В повний місяць на Миколая в лісі багато зайців.
- Якщо ліс почорнів 17 лютого, то чекай відлиги.
- Якщо 17 лютого приснився птах – чекайте новин.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня зловживати алкоголем, а також переїдати;
- Не гоже нині сваритися та лихословити;
- Не слід сьогодні надто багато працювати;
- Не гоже у цей день давати гроші у борг.
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