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17 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 липня, віряни шанують пам'ять святого Андрія Боголюбського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем 17 липня вшановують пам'ять святого Андрія Боголюбського, великого князя, який за життя сприяв поширенню християнської віри, створив понад 30 храмів і встановив свято Покрова Богородиці в православній церкві. 17 липня в народі був відомий як Наливи, оскільки до цього часу на полях виростали озимі культури. Шанували овес, по погоді судили про майбутній урожай.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 17 липня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Богдан, Юхим (Юхим), Марфа (Марта), Федір, Федот. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1429 – у Франції коронується в Реймсі Карл VII, вирішальну роль в цьому зіграла народна героїня Жанна д'Арк.
- 1868 – Токіо став японською столицею, раніше ця честь належала Кіото.
- 1915 – Німеччина та Австрія шляхом укладення секретного договору з Болгарією втягують останню в Першу світову війну.
- 1918 – більшовики розстріляли вночі в підвалі Іпатіївського будинку сім'ю останнього імператора Миколи II.
- 1936 – в Іспанії почалася громадянська війна.
- 1955 – в Америці відкрився перший Діснейленд.
- 1962 – радянський атомний підводний човен "Ленінський комсомол" досяг Північного полюса Землі.
- 1975 – знамените космічне братання: відбулася стиковка радянського космічного корабля "Союз" і американського "Аполлон".
- 1986 – одна з учасниць телемосту Ленінград-Бостон кинула фраза "У нас сексу немає ..."
- 1995 – Європейський союз і Росія уклали договір про економічне співробітництво.
- 2014 – в Донецькій області сталася аварія Боїнга 777 рейсом Амстердам – Куала-Лумпур, який забрав життя майже 300 людей.
ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЛИПНЯ
- 1787 – німецький промисловець Фрідріх Крупп.
- 1797 – французький художник, представник академізму в живописі Поль Деларош.
- 1846 – Микола Миклухо-Маклай, дослідник Південно-Східної Азії, Австралії і Океанії.
- 1849 – Олена Пчілка, українська письменниця, мати Лесі Українки.
- 1889 – американський письменник, автор захоплюючих і заплутаних детективів Ерл Стенлі Гарднер.
- 1894 – бельгійський астроном і математик, автор теорії великого вибуху Жорж Леметр.
- 1932 – польський композитор, здобув популярність завдяки написанню музики до кінофільмів, Войцех Кіляр.
- 1954 – німецький політик, 8-й Федеральний канцлер Німеччини Ангела Доротея Меркель .
- 1972 – талановитий голландський футболіст, один із "стовпів" в команді, Яп Стам.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Багато бджіл – прикмета, яка означає, що взимку буде достатньо холодно.
- З'явилося 17 липня жовте листя на деревах – буде рання осінь.
- Яка погода на Андрія – такою вона буде і на Калинника (11 серпня).
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто в цей день брати або давати в борг
- Не можна також починати нові справи
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