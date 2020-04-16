17 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 квітня, віряни відзначають Страсну п'ятницю, останню п'ятницю Великого посту. У цей день Ісуса Христа розіп'яли на Голгофі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем у цей день церква відзначає Велику п'ятницю – день жалоби і спогадів про хресну дорогу від засудження до розп'яття Сина Божого. За Євангелієм, в п'ятницю відданий Іудою Христос постав перед судом, обвинувачений в безбожництво і беззаконні. Понтій Пилат, усвідомлюючи ганебність обмов, під тиском іудеїв засудив Христа до страти, яка відбулася на горі Голгофа. Але перш понівечений, поранений, Ісус пройшов дорогою Віа Долороса до місця своєї страти.

Страсна п'ятниця

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 17 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Юрій, Єгор), Зосима, Йосип (Йосип). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1492 – Христофор Колумб підписав контракт з Іспанією, зобов'язавшись відкрити новий шлях в Індію

1607 – 21-річний Арман Жан дю Плесі де Рішельє посвячений у духовний сан

1722 – цар Петро I ввів податок на носіння бороди в розмірі 50 рублів на рік

1856 – місто Квебек проголошений столицею Канади

1875 – англієць Невіл Чемберлен винайшов більярдну гру снукер

1877 – Лев Толстой завершив написання роману Анна Кареніна

1924 – створена голлівудська кіностудія Metro-Goldwyn-Mayer

1964 – почався випуск компанією Форд мотор компані автомобіля Форд Мустанг

1968 – вперше вийшла в ефір телепрограма У світі тварин

1970 – в Києві відкрито палац Україна

1994 – група Pink Floyd на чотири тижні очолила в Великобританії список найпопулярніших альбомів зі своєю новою роботою Division Bell

Мустанг

ХТО НАРОДИВСЯ 17 КВІТНЯ

1745 – Щедрін Семен Федорович, російський художник

1837 – Джон Морган, американський банкір, творець компанії Дженерал електрик

1894 – Микита Хрущов, Перший секретар ЦК КПРС, голова Ради Міністрів СРСР

1908 – Вільям Холден, американський актор, лауреат Оскара

1929 – Джеймс Ласт, німецький композитор, аранжувальник, керівник знаменитого естрадного оркестру

1935 – Віктор Турянчик, український футболіст, центральний захисник київського Динамо

1959 – Шон Бін, англійський кіноактор

1967 – Ліз Фейр, відома американська альтернативна виконавиця

1972 – американська актриса Дженніфер Гарнер

1975 – Вікторія Адамс-Бекхем, британська виконавиця, колишня вокалістка групи Spice Girls​

Вікторія Бекхем

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вітер дме з північного боку – чекайте дощів

Якщо ж вітер дме з півдня, то добре ярові рости будуть

Вільха вся усипана сережками – чекайте багатого врожаю вівса

Врожай

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У Страсну п'ятницю не можна сміятися і радіти. Той, хто засміється в цей день, буде плакати весь рік

Розбите дзеркало в Страсну п'ятницю буде означати нещастя, безгрошів'я і погане здоров'я

У Страсну п'ятницю фізично працювати великий гріх

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