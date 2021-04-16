17 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 квітня, у світі відзначають Міжнародний день цирку та Всесвітній день гемофілії, а в Україні святкують День пожежної охорони. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 17 квітня віряни вшановують День пам'яті преподобної Марії Єгипетської.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 17 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Зосим, Марія, Йосип, Адріан, Яків, Єгор, Юрій, Микита, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день цирку.

Всесвітній день гемофілії.

День кажана.

День пожежної охорони України.

День навколишнього середовища України.

1907 — Імміграційний центр на острові Елліс у Нью-Йорку за добу прийняв рекордну кількість іммігрантів — 11747 осіб. Загалом за 1907 рік до США в'їхало 1004756 осіб.

1924 — створена голлівудська кіностудія "Metro-Goldwyn-Mayer".

1938 — радянська влада розстріляла найкращих представників кримськотатарської інтелігенції.

1941 — Югославія капітулювала у 2-й Світовій Війні.

1964 — почався випуск компанією "Форд мотор компані" автомобіля "Форд Мустанг".

1964 — американка Джеррі Мок стала першою жінкою, яка облетіла наодинці навколо Земної кулі.

1968 — уперше вийшла в ефір телепрограма "У світі тварин".

1970 — у Києві відкритий палац "Україна".

1970 — вийшов у світ дебютний сольний альбом "Paul McCartney", що поставив крапку в кар'єрі "Beatles".

1980 — Південна Родезія стала Зімбабве.

1982 — британська королева Єлизавета II проголосила Канаду повністю незалежною від Великої Британії.

1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій.

1994 — гурт "Pink Floyd" на чотири тижні очолив у Великій Британії список найпопулярніших альбомів зі своєї новою роботою "Division Bell".

2014 — європарламент своєю резолюцією в Страсбурзі поставив "хрест" на проєкті російського газопроводу в Європу в обхід України "Південний потік".

ХТО НАРОДИВСЯ 17 КВІТНЯ

1908 — Вільям Голден, американський актор, лауреат Оскара.

1920 — Едмонда Шарль-Ру, французька письменниця, журналістка, експрезидент Гонкурівської академії.

1929 — Джеймс Ласт, німецький композитор, аранжувальник, керівник естрадного оркестру.

1931 — Любомир Романків, провідний науковець компанії IBM в галузі комп'ютерних технологій, співвинахідник (разом з Девідом Томпсоном) процесів створення тонкоплівкових індуктивних і магніторезистивних мікроголовок для запису інформації, що уможливили появу жорстких дисків і персональних комп'ютерів.

1935 — Віктор Турянчик, український футболіст, центральний захисник київського "Динамо", заслужений майстер спорту. Чотири рази ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав Кубок СРСР, був капітаном киян.

1955 — Ерін Муре, канадська поетеса, перекладач.

1959 — Шон Бін, англійський кіноактор.

1964 — Кен Данейко, канадський хокеїст.

1964 — Мейнард Джеймс Кінан, вокаліст двох американських гуртів — "Tool" та "Perfect Circle".

1967 — Ліз Фейр, американська альтернативна виконавиця.

1969 — Максим Паперник, ​український кінорежисер, продюсер і кліпмейкер.

1972 — Дженніфер Гарнер, американська акторка.

1974 — Вікторія Бекхем, британська виконавиця, колишня вокалістка гурту Spice Girls.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На вільсі багато сережок – чекай урожай вівса, а якщо шишок багато – буде врожай ячменю.

Якщо схід золотисто-рожевий, то погода найближчим часом хорошою буде.

Кажуть, що потріскана кора на березах і інших деревах обіцяє хорошу погоду.

Ранкова зоря золотиста, в ній переважають жовті і жовтувато-рожеві тони – це до вітру.

Цвіркун почав тріщати – можна розпочинати польові роботи.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні краще не одягати червоний одяг.

Заборонено в цей день сперечатися зі старшими.

Не слід засиджуватися у ванні або ходити в лазню.

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