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17 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 квітня, у світі відзначають Міжнародний день цирку та Всесвітній день гемофілії, а в Україні святкують День пожежної охорони. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 17 квітня віряни вшановують День пам'яті преподобної Марії Єгипетської.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 17 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Зосим, Марія, Йосип, Адріан, Яків, Єгор, Юрій, Микита, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день цирку.
- Всесвітній день гемофілії.
- День кажана.
- День пожежної охорони України.
- День навколишнього середовища України.
- 1907 — Імміграційний центр на острові Елліс у Нью-Йорку за добу прийняв рекордну кількість іммігрантів — 11747 осіб. Загалом за 1907 рік до США в'їхало 1004756 осіб.
- 1924 — створена голлівудська кіностудія "Metro-Goldwyn-Mayer".
- 1938 — радянська влада розстріляла найкращих представників кримськотатарської інтелігенції.
- 1941 — Югославія капітулювала у 2-й Світовій Війні.
- 1964 — почався випуск компанією "Форд мотор компані" автомобіля "Форд Мустанг".
- 1964 — американка Джеррі Мок стала першою жінкою, яка облетіла наодинці навколо Земної кулі.
- 1968 — уперше вийшла в ефір телепрограма "У світі тварин".
- 1970 — у Києві відкритий палац "Україна".
- 1970 — вийшов у світ дебютний сольний альбом "Paul McCartney", що поставив крапку в кар'єрі "Beatles".
- 1980 — Південна Родезія стала Зімбабве.
- 1982 — британська королева Єлизавета II проголосила Канаду повністю незалежною від Великої Британії.
- 1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій.
- 1994 — гурт "Pink Floyd" на чотири тижні очолив у Великій Британії список найпопулярніших альбомів зі своєї новою роботою "Division Bell".
- 2014 — європарламент своєю резолюцією в Страсбурзі поставив "хрест" на проєкті російського газопроводу в Європу в обхід України "Південний потік".
ХТО НАРОДИВСЯ 17 КВІТНЯ
- 1908 — Вільям Голден, американський актор, лауреат Оскара.
- 1920 — Едмонда Шарль-Ру, французька письменниця, журналістка, експрезидент Гонкурівської академії.
- 1929 — Джеймс Ласт, німецький композитор, аранжувальник, керівник естрадного оркестру.
- 1931 — Любомир Романків, провідний науковець компанії IBM в галузі комп'ютерних технологій, співвинахідник (разом з Девідом Томпсоном) процесів створення тонкоплівкових індуктивних і магніторезистивних мікроголовок для запису інформації, що уможливили появу жорстких дисків і персональних комп'ютерів.
- 1935 — Віктор Турянчик, український футболіст, центральний захисник київського "Динамо", заслужений майстер спорту. Чотири рази ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав Кубок СРСР, був капітаном киян.
- 1955 — Ерін Муре, канадська поетеса, перекладач.
- 1959 — Шон Бін, англійський кіноактор.
- 1964 — Кен Данейко, канадський хокеїст.
- 1964 — Мейнард Джеймс Кінан, вокаліст двох американських гуртів — "Tool" та "Perfect Circle".
- 1967 — Ліз Фейр, американська альтернативна виконавиця.
- 1969 — Максим Паперник, український кінорежисер, продюсер і кліпмейкер.
- 1972 — Дженніфер Гарнер, американська акторка.
- 1974 — Вікторія Бекхем, британська виконавиця, колишня вокалістка гурту Spice Girls.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На вільсі багато сережок – чекай урожай вівса, а якщо шишок багато – буде врожай ячменю.
- Якщо схід золотисто-рожевий, то погода найближчим часом хорошою буде.
- Кажуть, що потріскана кора на березах і інших деревах обіцяє хорошу погоду.
- Ранкова зоря золотиста, в ній переважають жовті і жовтувато-рожеві тони – це до вітру.
- Цвіркун почав тріщати – можна розпочинати польові роботи.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні краще не одягати червоний одяг.
- Заборонено в цей день сперечатися зі старшими.
- Не слід засиджуватися у ванні або ходити в лазню.
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