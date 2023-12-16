17 грудня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 грудня, відзначають в Україні День працівників Державної виконавчої служби. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 17 грудня, в православній церкві вшановується пам'ять великомучениці Варвари та мучениці Іуліанії, преподобного Іоанна Дамаскіна, преподобного Іоанна, єпископа Полівотського, святителя Геннадія, архієпископа Новгородського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 17 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Уляна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1538 – Папа Римський Павло III відлучив від церкви англійського короля Генріха VIII

1777 – Франція визнала незалежність англійських колоній у Північній Америці

1790 – у Мексиці знайшли камінь з календарем ацтеків

1897 – на Харківському паровозобудівному заводі збудували перший український паровоз

1903 – Орвілл Райт здійснив перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбуром. Політ тривав 12 секунд

1917 – Українська Центральна Рада отримала урядову телеграму з Петрограда від Ради Народних Комісарів, в якому наголошувалося, що уряд радянської Росії "визнає Українську Народну Республіку"

1917 – розпочав роботу Всеукраїнський з'їзд робітників, солдатських та селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду

1926 – проведено перший всесоюзний перепис населення

1962 – відбувся перший виступ Beatles на телебаченні

1986 – у Кембриджському госпіталі вперше в історії медицини здійснено одночасне пересадження серця, печінки та легенів

1989 – на телеканалі FOX (США) показано першу серію мультсеріалу Сімпсони

1992 – депутати Федеральних зборів Чехословаччини прийняли постанову про припинення з 1 січня 1993 року існування Чехо-Словацької Федеративної Республіки

1998 – США та їх європейський союзник Великобританія завдали авіаційних ударів по Іраку у зв'язку з його відмовою співпрацювати зі спеціальною комісією ООН

2008 – Журнал Time оголосив обраного президента США Б. Обама Людиною 2008 року

Сімпсони

ХТО НАРОДИВСЯ 17 ГРУДНЯ

1525 – Джованні да Палестрина, італійський композитор

1749 – Доменіко Чимароза, італійський композитор, один із найяскравіших представників опери

1830 – Жуль де Гонкур, французький письменник

1866 – Євген Буковецький, український живописець, ініціатор створення Товариства художників імені К. Констанді

1887 – Йозеф Лада, чеський графік, ілюстратор творів Ярослава Гашека

1903 – Ерскін Колдвела, американський письменник

1908 – Юрій Шевельов (Шорох), славіст-мовознавець, історик літератури, письменник, критик, академік Національної академії наук України

1946 – Юджин Леві, канадський письменник, співак, комедійний актор

1975 – Міла Йовович, французька та американська актриса українського походження (уродженка Києва)

Міла Йовович

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

зоряне небо на Варвару – до холодів, а тьмяне – до потепління

морози на Варю – бережи ніс та вуха

Варвара ночі вкрала, дня приточувала

Варвара не любить юшки без навару

на Варвару не можна прати, білити та займатися брудними домашніми справами

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

заборонено фарбувати будь-що: волосся, стіни, навіть губи

краще не вступати у конфліктні ситуації

не рекомендується висловлювати свою думку

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