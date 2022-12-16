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17 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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17 грудня – субота

Сьогодні, 17 грудня, відзначають в Україні День працівників Державної виконавчої служби. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 17 грудня, в православній церкві вшановується пам'ять великомучениці Варвари та мучениці Іуліанії, преподобного Іоанна Дамаскіна, преподобного Іоанна, єпископа Полівотського, святителя Геннадія, архієпископа Новгородського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 17 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Уляна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1538 – Папа Римський Павло III відлучив від церкви англійського короля Генріха VIII
  • 1777 – Франція визнала незалежність англійських колоній у Північній Америці
  • 1790 – у Мексиці знайшли камінь з календарем ацтеків
  • 1897 – на Харківському паровозобудівному заводі збудували перший український паровоз
  • 1903 – Орвілл Райт здійснив перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбуром. Політ тривав 12 секунд
  • 1917 – Українська Центральна Рада отримала урядову телеграму з Петрограда від Ради Народних Комісарів, в якому наголошувалося, що уряд радянської Росії "визнає Українську Народну Республіку"
  • 1917 – розпочав роботу Всеукраїнський з'їзд робітників, солдатських та селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду
  • 1926 – проведено перший всесоюзний перепис населення
  • 1962 – відбувся перший виступ Beatles на телебаченні
  • 1986 – у Кембриджському госпіталі вперше в історії медицини здійснено одночасне пересадження серця, печінки та легенів
  • 1989 – на телеканалі FOX (США) показано першу серію мультсеріалу Сімпсони
  • 1992 – депутати Федеральних зборів Чехословаччини прийняли постанову про припинення з 1 січня 1993 року існування Чехо-Словацької Федеративної Республіки
  • 1998 – США та їх європейський союзник Великобританія завдали авіаційних ударів по Іраку у зв'язку з його відмовою співпрацювати зі спеціальною комісією ООН
  • 2008 – Журнал Time оголосив обраного президента США Б. Обама Людиною 2008 року
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Сімпсони

ХТО НАРОДИВСЯ 17 ГРУДНЯ

  • 1525 – Джованні да Палестрина, італійський композитор
  • 1749 – Доменіко Чимароза, італійський композитор, один із найяскравіших представників опери
  • 1830 – Жуль де Гонкур, французький письменник
  • 1866 – Євген Буковецький, український живописець, ініціатор створення Товариства художників імені К. Констанді
  • 1887 – Йозеф Лада, чеський графік, ілюстратор творів Ярослава Гашека
  • 1903 – Ерскін Колдвела, американський письменник
  • 1908 – Юрій Шевельов (Шорох), славіст-мовознавець, історик літератури, письменник, критик, академік Національної академії наук України
  • 1946 – Юджин Леві, канадський письменник, співак, комедійний актор
  • 1975 – Міла Йовович, французька та американська актриса українського походження (уродженка Києва)
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Міла Йовович

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • зоряне небо на Варвару – до холодів, а тьмяне – до потепління
  • морози на Варю – бережи ніс та вуха
  • Варвара ночі вкрала, дня приточувала
  • Варвара не любить юшки без навару
  • на Варвару не можна прати, білити та займатися брудними домашніми справами
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • заборонено фарбувати будь-що: волосся, стіни, навіть губи
  • краще не вступати у конфліктні ситуації
  • не рекомендується висловлювати свою думку

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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