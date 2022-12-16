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17 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 грудня, відзначають в Україні День працівників Державної виконавчої служби. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 17 грудня, в православній церкві вшановується пам'ять великомучениці Варвари та мучениці Іуліанії, преподобного Іоанна Дамаскіна, преподобного Іоанна, єпископа Полівотського, святителя Геннадія, архієпископа Новгородського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 17 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Уляна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1538 – Папа Римський Павло III відлучив від церкви англійського короля Генріха VIII
- 1777 – Франція визнала незалежність англійських колоній у Північній Америці
- 1790 – у Мексиці знайшли камінь з календарем ацтеків
- 1897 – на Харківському паровозобудівному заводі збудували перший український паровоз
- 1903 – Орвілл Райт здійснив перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбуром. Політ тривав 12 секунд
- 1917 – Українська Центральна Рада отримала урядову телеграму з Петрограда від Ради Народних Комісарів, в якому наголошувалося, що уряд радянської Росії "визнає Українську Народну Республіку"
- 1917 – розпочав роботу Всеукраїнський з'їзд робітників, солдатських та селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду
- 1926 – проведено перший всесоюзний перепис населення
- 1962 – відбувся перший виступ Beatles на телебаченні
- 1986 – у Кембриджському госпіталі вперше в історії медицини здійснено одночасне пересадження серця, печінки та легенів
- 1989 – на телеканалі FOX (США) показано першу серію мультсеріалу Сімпсони
- 1992 – депутати Федеральних зборів Чехословаччини прийняли постанову про припинення з 1 січня 1993 року існування Чехо-Словацької Федеративної Республіки
- 1998 – США та їх європейський союзник Великобританія завдали авіаційних ударів по Іраку у зв'язку з його відмовою співпрацювати зі спеціальною комісією ООН
- 2008 – Журнал Time оголосив обраного президента США Б. Обама Людиною 2008 року
ХТО НАРОДИВСЯ 17 ГРУДНЯ
- 1525 – Джованні да Палестрина, італійський композитор
- 1749 – Доменіко Чимароза, італійський композитор, один із найяскравіших представників опери
- 1830 – Жуль де Гонкур, французький письменник
- 1866 – Євген Буковецький, український живописець, ініціатор створення Товариства художників імені К. Констанді
- 1887 – Йозеф Лада, чеський графік, ілюстратор творів Ярослава Гашека
- 1903 – Ерскін Колдвела, американський письменник
- 1908 – Юрій Шевельов (Шорох), славіст-мовознавець, історик літератури, письменник, критик, академік Національної академії наук України
- 1946 – Юджин Леві, канадський письменник, співак, комедійний актор
- 1975 – Міла Йовович, французька та американська актриса українського походження (уродженка Києва)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- зоряне небо на Варвару – до холодів, а тьмяне – до потепління
- морози на Варю – бережи ніс та вуха
- Варвара ночі вкрала, дня приточувала
- Варвара не любить юшки без навару
- на Варвару не можна прати, білити та займатися брудними домашніми справами
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- заборонено фарбувати будь-що: волосся, стіни, навіть губи
- краще не вступати у конфліктні ситуації
- не рекомендується висловлювати свою думку
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