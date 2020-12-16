17 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 грудня, в Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби, а віряни вшановують пам'ять Святої Варвари. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Святої Варвари. Їй здебільшого молилися жінки, щоб Свята Варвара захистила їхніх дітей від хвороб, а самих жінок – від несправедливості з боку чоловіків і свекрухи.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 17 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Варвара, Генадій, Іван, Уляна, а також Яна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День працівника державної виконавчої служби

1538 – Папа Римський Павло III відлучив від Церкви англійського короля Генріха VIII.

1668 – на старшинській раді в Новгороді-Сіверському Дем'ян Многогрішний обраний гетьманом.

1777 – Франція визнала незалежність британських колоній в Північній Америці (майбутніх Сполучених Штатів Америки).

1790 – У Мексиці знайшли камінь з календарем ацтеків.

1872 – у приміщенні школи сестер Ліндфорс (вул. Фундуклеївська, 21) відбулася перша вистава українського музичного театру в Києві – "Чорноморці" (автор – М.Лисенко; постановник – М.Старицький, він же – автор лібрето за мотивами твору Я.Кухаренка).

1885 – французький уряд оголосив про встановлення свого протекторату над Мадагаскаром, колонізація якого почалась у XVII столітті.

1895 – У США запатентували машину для виробництва шпагату.

1897 – На Харківському паровозобудівному заводі збудували перший український паровоз.

1903 – Орвілл Райт здійснив перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбером. Політ тривав 12 секунд.[1]

1917 – Українська Центральна Рада отримала урядову телеграму з Петрограда від Ради Народних Комісарів, в якій зазначалося, що уряд радянської Росії "визнає Українську Народну Республіку, її право цілком відокремитися від Росії… зараз же, без обмеження та безумовно". Водночас до Центральної Ради було висунуто ультимативні вимоги пропустити більшовицькі війська на Південний фронт для боротьби з Каледіним, не пропускати білогвардійські війська, що рухаються на Дон і Урал та припинити роззброєння Червоної гвардії.

1917 – Розпочав роботу Всеукраїнський з'їзд робітничих, солдатських і селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду. 20 грудня з'їзд відкинув ультиматум петроградської Ради Народних Комісарів, що стало приводом для українсько-більшовицької війни

1920 – летовище Схіпхол в Амстердамі почали використовувати для прийому літаків цивільної авіації (нині – головний аеропорт Голландії)

1957 – США провели перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Атлас".

1962 – Відбувся перший виступ Beatles на телебаченні – на каналі Granada TV вони виконали пісню Love Me Do

1982 – на екрани США вийшов фільм Сідні Поллака "Тутсі" за участю Джессіки Ланж і Дастіна Гоффмана у головних ролях (у Каліфорнії прем'єра відбулася 1 грудня).

1984 – Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Про неприпустимість політики державного тероризму та будь-яких дій держав, які спрямовані на підрив суспільно-політичного устрою в інших суверенних державах".

1986 – У Кембридзькому шпиталі вперше в історії медицини здійснено одночасну пересадку серця, печінки та легенів.

1989 – На телеканалі Fox (США) відбулась прем'єра мультсеріалу "Сімпсони".

1990 – У Москві почався IV з'їзд народних депутатів СРСР, у перший же день якого прозвучала вимога відставки президента Михайла Горбачова.

1992 – Депутати Федеральних зборів Чехо-Словаччини ухвалили постанову про припинення з 1 січня 1993 року існування Чехо-Словацької Федеративної Республіки й утворення держав-спадкоємниць – Чехії та Словаччини.

1992 – У Вашингтоні, Оттаві та Мехіко підписано Угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі – (NAFTA).

1996 – У столиці Перу Лімі члени ліворадикального руху Тупак Амару захопили в заручники 490 високопоставлених гостей посла Японії та погрожували їх убити. Лише через 5 місяців поліція визволила заручників і знищила терористів.

1998 – США і Велика Британія завдали авіаційні удари по Іраку під приводом відмови того співпрацювати зі спеціальною комісією ООН з питання контролю над іракським озброєнням. Таке ускладнення міжнародної ситуації дозволило відкласти призначене наступного дня голосування в Конгресі США щодо імпічменту президента Білла Клінтона.

2003 – У світовий прокат вийшов фільм "Володар перснів: Повернення короля", останній із трилогії, невдовзі щедро відзначений "Оскарами".

ХТО НАРОДИВСЯ 17 ГРУДНЯ

1749 — Доменіко Чімароза, італійський композитор, один із найяскравіших представників опери-буф

1778 — Гемфрі Деві, британський фізик і хімік, один із засновників електрохімії, винахідник гірничої лампи.

1797 — Джозеф Генрі, американський фізик, дослідник електромагнетизму, перший директор Смітсонівського інституту.

1830 – Жуль де Ґонкур, французький письменник.

1853 – Еміль Ру, французький мікробіолог, виділив дифтерійний токсин та розробив антидифтерійну сироватку, співавтор однієї з перших праць про віруси.

1866 – Євген Буковецький, український живописець, ініціатор створення Товариства художників імені Киріака Костанді.

1870 – Андрій Алиськевич, український педагог, науковий і громадський діяч.

1873 – Форд Медокс Форд, англійський романіст, поет, критик; зіграв важливу роль у розвитку англійської літератури початку 20-го століття.

1877 – Данило Щербаківський, етнограф, дослідник українського народного мистецтва, археолог і музейний діяч.

1887 – Йозеф Лада, чеський графік, ілюстратор творів Ярослава Гашека.

1903 – Ерскін Колдвел, американський письменник.

1908 – Віллард Френк Ліббі, американський хімік, творець методу радіовуглецевого датування, що використовують в археології й антропології (1947), лауреат Нобелівської премії 1960 року.

1908 – Юрій Шевельов (Шерех), український славіст-мовознавець, історик літератури, письменник, критик, академік Національної академії наук України.

1924 – Отар Коберідзе, грузинський актор, кінорежисер і сценарист.

1930 – Боб Гуччіоне, засновник журналу для чоловіків Penthouse

1936 – Франциск, 266-ий Папа Римський

1939 – Едді Кендрікс, учасник американської гурту "The Temptations", член Залу слави рок-н-роллу.

1946 – Юджин Леві, канадський письменник, співак, комедійний актор.

1974 – Ніка Турбіна, талановита ялтинська поетеса, відома своїми віршами, які написала в ранньому віці.

1975 – Міла Йовович, французька й американська акторка українського походження (уродженка Києва).

1977 – Марія Брінк, американська співачка, що виконує пісні у жанрах метал та металкор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на вулиці сильний мороз, то він ще довго протримається.

Якщо захід сонця яскравий і насичений, то погода буде сонячна і ясна.

Напередодні дня Варвари багато зірок на небі – чекай холодів, небо тьмяне і похмуре – тепла.

Тепла погода в день святої Варвари обіцяла хороший урожай льону.

Дим з труби стелиться по землі – день буде теплим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна цього дня сваритися з сусідами;

Не варто давати гроші у борг нині;

Не гоже сьогодні лінуватися та цілий день нічого не робити;

Не бажано нині зловживати алкоголем та переїдати.

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