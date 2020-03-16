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17 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 березня, віряни вшановують пам'ять преподобних Герасима Вологодського і Герасима Йорданського, а у світі відзначають день святого Патріка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобних Герасима Вологодського і Герасима Йорданського. Останньому в роботі допомагав лев, який після смерті святого помер на його могилі. У народному календарі дата отримала назву Герасим-граківник.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 17 березня, іменини відзначають власники таких імен: Данило, Василь, В'ячеслав, Юлія, Яків, Григорій, Акакій, Юрій, Георгій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День святого Патріка, покровителя Ірландії.
- День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення в Україні. Святкують у третю неділю березня.
- День національного боксу Муай-Тай в Таїланді.
- 1521 – Фернан Магеллан відкрив Філіппіни.
- 1830 – у Варшаві відбувся дебют Фредеріка Шопена.
- 1845 – англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт.
- 1960 – у Японії вперше у світі надійшли у продаж різнокольорові фломастери.
- 1972 – у Києві створили Інститут книги та друкарства.
- 1992 – Міністерство юстиції України зареєструвало Українське козацтво.
- 1995 – вперше в ефір вийшов Мистецький канал Територія А на телеканалі ICTV.
ХТО НАРОДИВСЯ 17 БЕРЕЗНЯ
- 1847 – Вовк Федір Кіндратович, український антрополог, археолог, етнограф.
- 1856 – Врубель Михайло Олександрович, український і російський художник.
- 1874 – Волошин Августин Іванович, український громадський діяч, священник, президент Карпатської України.
- 1876 – Вадим Щербаківський, український археолог, етнограф.
- 1881 – Гесс Вальтер, швейцарський фізіолог, дослідник мозку, Нобелівський лауреат.
- 1951 – Курт Рассел, американський актор кіно, продюсер і сценарист.
- 1977 – EL Кравчук, популярний український співак, актор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо граки прилетіли, то через місяць сніг зійде.
- Граки граються – на гарну погоду.
- Якщо птахи летять на старі гнізда, весна буде дружна.
- Граки зграями в'ються над гніздами, тривожаться – до мінливої погоди.
- Граки кричать – до дощу.
- Хто вранці першим граків зустріне, того чекає удача.
- Якщо граки, які прилетіли, дружно взялися за ремонт старих гнізд, через кілька днів буде хороша і тепла погода.
- Сни з 16 на 17 березня здійсняться через дванадцять днів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Існує досить цікава заборона для цього дня. На Герасима не можна носити нове взуття. Вважалося, що у того, хто не послухається, весь день буде шия скрипіти.
- У цю суботу церква рекомендує утриматися від скорботи. Краще згадувати рідних світлою пам’яттю.
- Також не відмовляйте в допомозі людям, які просять милостиню.
- Відвідайте церкву або помоліться вдома.
- Не конфліктуйте та не підвищуйте голос.
- Не забувайте, що Великий піст в самому розпалі, тому не можна готувати і їсти їжу тваринного походження.
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