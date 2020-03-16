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17 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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17 березня – вівторок - фото 1
17 березня – вівторок

Сьогодні, 17 березня, віряни вшановують пам'ять преподобних Герасима Вологодського і Герасима Йорданського, а у світі відзначають день святого Патріка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобних Герасима Вологодського і Герасима Йорданського. Останньому в роботі допомагав лев, який після смерті святого помер на його могилі. У народному календарі дата отримала назву Герасим-граківник.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 17 березня, іменини відзначають власники таких імен: Данило, Василь, В'ячеслав, Юлія, Яків, Григорій, Акакій, Юрій, Георгій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День святого Патріка, покровителя Ірландії.
  • День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення в Україні. Святкують у третю неділю березня.
  • День національного боксу Муай-Тай в Таїланді.
  • 1521 – Фернан Магеллан відкрив Філіппіни.
  • 1830 – у Варшаві відбувся дебют Фредеріка Шопена.
  • 1845 – англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт.
  • 1960 – у Японії вперше у світі надійшли у продаж різнокольорові фломастери.
  • 1972 – у Києві створили Інститут книги та друкарства.
  • 1992 – Міністерство юстиції України зареєструвало Українське козацтво.
  • 1995 – вперше в ефір вийшов Мистецький канал Територія А на телеканалі ICTV.
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ХТО НАРОДИВСЯ 17 БЕРЕЗНЯ

  • 1847 – Вовк Федір Кіндратович, український антрополог, археолог, етнограф.
  • 1856 – Врубель Михайло Олександрович, український і російський художник.
  • 1874 – Волошин Августин Іванович, український громадський діяч, священник, президент Карпатської України.
  • 1876 – Вадим Щербаківський, український археолог, етнограф.
  • 1881 – Гесс Вальтер, швейцарський фізіолог, дослідник мозку, Нобелівський лауреат.
  • 1951 – Курт Рассел, американський актор кіно, продюсер і сценарист.
  • 1977 – EL Кравчук, популярний український співак, актор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо граки прилетіли, то через місяць сніг зійде.
  • Граки граються – на гарну погоду.
  • Якщо птахи летять на старі гнізда, весна буде дружна.
  • Граки зграями в'ються над гніздами, тривожаться – до мінливої погоди.
  • Граки кричать – до дощу.
  • Хто вранці першим граків зустріне, того чекає удача.
  • Якщо граки, які прилетіли, дружно взялися за ремонт старих гнізд, через кілька днів буде хороша і тепла погода.
  • Сни з 16 на 17 березня здійсняться через дванадцять днів.
17 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 391682

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Існує досить цікава заборона для цього дня. На Герасима не можна носити нове взуття. Вважалося, що у того, хто не послухається, весь день буде шия скрипіти.
  • У цю суботу церква рекомендує утриматися від скорботи. Краще згадувати рідних світлою пам’яттю.
  • Також не відмовляйте в допомозі людям, які просять милостиню.
  • Відвідайте церкву або помоліться вдома.
  • Не конфліктуйте та не підвищуйте голос.
  • Не забувайте, що Великий піст в самому розпалі, тому не можна готувати і їсти їжу тваринного походження.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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