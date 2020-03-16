17 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 березня, віряни вшановують пам'ять преподобних Герасима Вологодського і Герасима Йорданського, а у світі відзначають день святого Патріка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобних Герасима Вологодського і Герасима Йорданського. Останньому в роботі допомагав лев, який після смерті святого помер на його могилі. У народному календарі дата отримала назву Герасим-граківник.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 17 березня, іменини відзначають власники таких імен: Данило, Василь, В'ячеслав, Юлія, Яків, Григорій, Акакій, Юрій, Георгій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День святого Патріка , покровителя Ірландії.

, покровителя Ірландії. День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення в Україні. Святкують у третю неділю березня.

День національного боксу Муай-Тай в Таїланді.

1521 – Фернан Магеллан відкрив Філіппіни.

1830 – у Варшаві відбувся дебют Фредеріка Шопена.

1845 – англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт.

1960 – у Японії вперше у світі надійшли у продаж різнокольорові фломастери.

1972 – у Києві створили Інститут книги та друкарства.

1992 – Міністерство юстиції України зареєструвало Українське козацтво.

1995 – вперше в ефір вийшов Мистецький канал Територія А на телеканалі ICTV.

ХТО НАРОДИВСЯ 17 БЕРЕЗНЯ

1847 – Вовк Федір Кіндратович, український антрополог, археолог, етнограф.

1856 – Врубель Михайло Олександрович, український і російський художник.

1874 – Волошин Августин Іванович, український громадський діяч, священник, президент Карпатської України.

1876 – Вадим Щербаківський, український археолог, етнограф.

1881 – Гесс Вальтер, швейцарський фізіолог, дослідник мозку, Нобелівський лауреат.

1951 – Курт Рассел, американський актор кіно, продюсер і сценарист.

1977 – EL Кравчук, популярний український співак, актор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо граки прилетіли, то через місяць сніг зійде.

Граки граються – на гарну погоду.

Якщо птахи летять на старі гнізда, весна буде дружна.

Граки зграями в'ються над гніздами, тривожаться – до мінливої погоди.

Граки кричать – до дощу.

Хто вранці першим граків зустріне, того чекає удача.

Якщо граки, які прилетіли, дружно взялися за ремонт старих гнізд, через кілька днів буде хороша і тепла погода.

Сни з 16 на 17 березня здійсняться через дванадцять днів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Існує досить цікава заборона для цього дня. На Герасима не можна носити нове взуття. Вважалося, що у того, хто не послухається, весь день буде шия скрипіти.

У цю суботу церква рекомендує утриматися від скорботи. Краще згадувати рідних світлою пам’яттю.

Також не відмовляйте в допомозі людям, які просять милостиню.

Відвідайте церкву або помоліться вдома.

Не конфліктуйте та не підвищуйте голос.

Не забувайте, що Великий піст в самому розпалі, тому не можна готувати і їсти їжу тваринного походження.

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