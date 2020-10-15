16 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 жовтня, у народі свято – Денис Позимний. А у світі відзначають Всесвітній день анестезії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

16 жовтня за народним календарем сьогодні – Денис Позимний. Іноді в цей день вже починав падати сніг і приходив час справжніх морозів. Через такі зміни погоди 16 жовтня боялися осінніх лихоманок, які вражали людей. Щоб захиститися від них, під дахом люди вішали цибулю і часник, яких "боялася нечиста сила", а також читали різні змови від пристріту. Вважалося, що на Дениса вони мають особливу силу.

Денис Позимний 2020

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 16 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Денис, Іван, Павло, Петро, Рустика, Феоген, Феодосія, Ядвіга. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день продовольства

Всесвітній день анестезії

Національний день боса

1555 – спалені за єресь протестантські єпископи Лондона і Вочестера, наказ відданий англійською королевою Марією I Тюдор

1793 – в ході революції страчена королева Франції Марія-Антуанетта, відома своєю любов'ю до коштовностей

1813 – армії Наполеона зазнають поразки в "Битві народів", імператор вперше відрікається від престолу

1840 – Нова Зеландія отримує статус британської колонії

1923 – заснована відома американська мультиплікаційна кінокомпанія "The Walt Disney Company"

1964 – проведено перше випробування атомної зброї Китаєм.

1987 – у Львові створено цивільно активне Товариство Лева

1988 – показом серіалу "Рабиня Ізаура" на Центральному телебаченні, почалася ера мильних опер в СРСР, а пізніше в колишніх радянських республіках

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЖОВТНЯ

1837 – український письменник, фольклорист і етнограф Закарпаття Олександр Митрак

1840 – японський політик періоду Мейдзі, другий прем'єр-міністр Японії Курода Кійотака

1854 – драматург, автор знаменитого твору в літературі "Портрет Доріана Грея", Оскар Вайльд

1886 – перший прем'єр-міністр Держави Ізраїль Давид Бен-Гуріон

1906 – письменник, журналіст і художник Італії Діно Буццаті

1958 – американський актор Тім Роббінс, знаменитий в'язень Шоушенка

1968 – лідер рок-групи "Мумій Троль" Ілля Лагутенко

Оскар Вайльд

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Миші риють нори на південь – зима буде холодною

Галки збираються зграями – день буде ясним

Низькі темні хмари віщують снігопад

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна робити хірургічні операції

Краще утриматися від поїздок на машині

Варто бути обережними з гострими предметами

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