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16 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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16 жовтня – п'ятниця

Сьогодні, 16 жовтня, у народі свято – Денис Позимний. А у світі відзначають Всесвітній день анестезії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

16 жовтня за народним календарем сьогодні – Денис Позимний. Іноді в цей день вже починав падати сніг і приходив час справжніх морозів. Через такі зміни погоди 16 жовтня боялися осінніх лихоманок, які вражали людей. Щоб захиститися від них, під дахом люди вішали цибулю і часник, яких "боялася нечиста сила", а також читали різні змови від пристріту. Вважалося, що на Дениса вони мають особливу силу.

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Денис Позимний 2020

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 16 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Денис, Іван, Павло, Петро, Рустика, Феоген, Феодосія, Ядвіга. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день продовольства
  • Всесвітній день анестезії
  • Національний день боса
  • 1555 – спалені за єресь протестантські єпископи Лондона і Вочестера, наказ відданий англійською королевою Марією I Тюдор
  • 1793 – в ході революції страчена королева Франції Марія-Антуанетта, відома своєю любов'ю до коштовностей
  • 1813 – армії Наполеона зазнають поразки в "Битві народів", імператор вперше відрікається від престолу
  • 1840 – Нова Зеландія отримує статус британської колонії
  • 1923 – заснована відома американська мультиплікаційна кінокомпанія "The Walt Disney Company"
  • 1964 – проведено перше випробування атомної зброї Китаєм.
  • 1987 – у Львові створено цивільно активне Товариство Лева
  • 1988 – показом серіалу "Рабиня Ізаура" на Центральному телебаченні, почалася ера мильних опер в СРСР, а пізніше в колишніх радянських республіках

16 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 430380

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЖОВТНЯ

  • 1837 – український письменник, фольклорист і етнограф Закарпаття Олександр Митрак
  • 1840 – японський політик періоду Мейдзі, другий прем'єр-міністр Японії Курода Кійотака
  • 1854 – драматург, автор знаменитого твору в літературі "Портрет Доріана Грея", Оскар Вайльд
  • 1886 – перший прем'єр-міністр Держави Ізраїль Давид Бен-Гуріон
  • 1906 – письменник, журналіст і художник Італії Діно Буццаті
  • 1958 – американський актор Тім Роббінс, знаменитий в'язень Шоушенка
  • 1968 – лідер рок-групи "Мумій Троль" Ілля Лагутенко
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Оскар Вайльд

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Миші риють нори на південь – зима буде холодною
  • Галки збираються зграями – день буде ясним
  • Низькі темні хмари віщують снігопад
16 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 428167

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна робити хірургічні операції
  • Краще утриматися від поїздок на машині
  • Варто бути обережними з гострими предметами

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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