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16 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 жовтня, у народі свято – Денис Позимний. А у світі відзначають Всесвітній день анестезії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
16 жовтня за народним календарем сьогодні – Денис Позимний. Іноді в цей день вже починав падати сніг і приходив час справжніх морозів. Через такі зміни погоди 16 жовтня боялися осінніх лихоманок, які вражали людей. Щоб захиститися від них, під дахом люди вішали цибулю і часник, яких "боялася нечиста сила", а також читали різні змови від пристріту. Вважалося, що на Дениса вони мають особливу силу.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 16 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Денис, Іван, Павло, Петро, Рустика, Феоген, Феодосія, Ядвіга. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день продовольства
- Всесвітній день анестезії
- Національний день боса
- 1555 – спалені за єресь протестантські єпископи Лондона і Вочестера, наказ відданий англійською королевою Марією I Тюдор
- 1793 – в ході революції страчена королева Франції Марія-Антуанетта, відома своєю любов'ю до коштовностей
- 1813 – армії Наполеона зазнають поразки в "Битві народів", імператор вперше відрікається від престолу
- 1840 – Нова Зеландія отримує статус британської колонії
- 1923 – заснована відома американська мультиплікаційна кінокомпанія "The Walt Disney Company"
- 1964 – проведено перше випробування атомної зброї Китаєм.
- 1987 – у Львові створено цивільно активне Товариство Лева
- 1988 – показом серіалу "Рабиня Ізаура" на Центральному телебаченні, почалася ера мильних опер в СРСР, а пізніше в колишніх радянських республіках
ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЖОВТНЯ
- 1837 – український письменник, фольклорист і етнограф Закарпаття Олександр Митрак
- 1840 – японський політик періоду Мейдзі, другий прем'єр-міністр Японії Курода Кійотака
- 1854 – драматург, автор знаменитого твору в літературі "Портрет Доріана Грея", Оскар Вайльд
- 1886 – перший прем'єр-міністр Держави Ізраїль Давид Бен-Гуріон
- 1906 – письменник, журналіст і художник Італії Діно Буццаті
- 1958 – американський актор Тім Роббінс, знаменитий в'язень Шоушенка
- 1968 – лідер рок-групи "Мумій Троль" Ілля Лагутенко
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Миші риють нори на південь – зима буде холодною
- Галки збираються зграями – день буде ясним
- Низькі темні хмари віщують снігопад
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна робити хірургічні операції
- Краще утриматися від поїздок на машині
- Варто бути обережними з гострими предметами
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