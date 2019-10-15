Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Євро 2020

16 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 15
20 жовтня – середа - фото 1
20 жовтня – середа

Сьогодні, 16 жовтня, відзначають Всесвітній день анестезіолога. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 16 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Денис, Павло, Петро та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

16 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 359972

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День шефа у США
    Міжнародний день продовольства
    Всесвітній день анестезіолога
    1596 — Розпочався Берестейський церковний собор
    1793 — Страта Марії-Антуанетти "вдови Капет", королеви Франції, дружини Людовика XVI і матері Людовика XVII.
    1813 — Почалася "Битва народів", яка завершилась нищівною поразкою армії Наполеона і його першим зреченням від престолу.
    1853 — Розпочалася Кримська війна між Російською імперією та коаліцією Великої Британії, Французької імперії, Османської імперії, Сардинського королівства за панування над Східним Середземномор'ям
    1964 — Китайська Народна Республіка провела перше випробування ядерної зброї.
    1968 — Між урядами СРСР і ЧССР був підписаний договір про умови тимчасового перебування радянських військ на території Чехословацької Соціалістичної Республіки.
    1978 — Іван Павло II (до інтронізації — Кароль Юзеф Войтила) став 264-им Папою римським і першим неіталійцем на папському престолі з 1523, одним з наймолодших понтифіків в історії і першим папою слов'янського походження.
    1987 — У Львові створено Товариство Лева.
    2005 — У Сан Луїсі в Аргентині завершився Чемпіонат світу з шахів ФІДЕ​
День шефа у США - фото 361706
День шефа у США

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЖОВТНЯ

  • 1620 — П'єр Пюже (Pierre Puget), французький живописець, скульптор, архітектор і інженер. Дядько і вчитель скульптора Кристофа Вейр'є (Christophe Veyrier).
  • 1827 — Арнольд Беклін, швейцарський живописець, представник символізму.
  • 1854 — Вайлд Оскар, ірландський поет, драматург.
  • 1854 — Карл Каутський, німецький економіст, історик і публіцист, один з лідерів і теоретиків німецької соціал-демократії
  • 1874 — Мюллер Отто (художник), видатний представник німецького експресіонізму, член арт-гурту "Міст".
  • 1886 — Бен-Гуріон Давид, один з лідерів сіоністського руху і творців сучасного Ізраїлю. Перший і третій прем'єр-міністр Ізраїлю
  • 1888 — Юджин Гладстоун О'Ніл, американський драматург. Лауреат Нобелівської премії з літератури за 1936 рік.
  • 1890 — Стренд Пол, американський фотограф, оператор, режисер, один зі сподвижників фотографії як мистецтва
  • 1907 — Петро Григоренко, радянський військовий діяч, дисидент, правозахисник.
  • 1918 — Підсуха Олександр Миколайович, український поет.
  • 1927 — Ґрасс Ґюнтер, німецький письменник, скульптор, художник, графік, лауреат Нобелівської премії з літератури
  • 1954 — Кочубей Василь Григорович, головний диригент Львівського муніципального духового оркестру "Галицькі Сурми".
  • 1961 — Марк Леві, французький письменник-романіст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо миші активно риють нори, то зима буде холодною і морозною;
  • Якщо темні та низькі хмари 16 жовтня, то незабаром буде снігопад;
  • Якщо вранці та ввечері туманно, то бабине літо затримається;
  • Якщо галки літають зграями, то день буде сонячним та сухим.
  • Якщо повішати під стріхою часник і цибулю, то можна захиститись від нечисті.
16 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 359973

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятися та вживати нецензурні вислови, а також сваритись;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею та хатніми справами;
  • Не можна тримати негативних думок в голові;
  • Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам;
  • Не можна їсти багато жирних страв та фастфуду.

Читайте також: Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіак

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені
  • 12 жовтня, 17:30
  • 187
Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу
  • 12 жовтня, 14:21
  • 3351
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1825200
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна