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16 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 жовтня, відзначають Всесвітній день анестезіолога. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 16 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Денис, Павло, Петро та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День шефа у США
Міжнародний день продовольства
Всесвітній день анестезіолога
1596 — Розпочався Берестейський церковний собор
1793 — Страта Марії-Антуанетти "вдови Капет", королеви Франції, дружини Людовика XVI і матері Людовика XVII.
1813 — Почалася "Битва народів", яка завершилась нищівною поразкою армії Наполеона і його першим зреченням від престолу.
1853 — Розпочалася Кримська війна між Російською імперією та коаліцією Великої Британії, Французької імперії, Османської імперії, Сардинського королівства за панування над Східним Середземномор'ям
1964 — Китайська Народна Республіка провела перше випробування ядерної зброї.
1968 — Між урядами СРСР і ЧССР був підписаний договір про умови тимчасового перебування радянських військ на території Чехословацької Соціалістичної Республіки.
1978 — Іван Павло II (до інтронізації — Кароль Юзеф Войтила) став 264-им Папою римським і першим неіталійцем на папському престолі з 1523, одним з наймолодших понтифіків в історії і першим папою слов'янського походження.
1987 — У Львові створено Товариство Лева.
2005 — У Сан Луїсі в Аргентині завершився Чемпіонат світу з шахів ФІДЕ
День шефа у США
ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЖОВТНЯ
- 1620 — П'єр Пюже (Pierre Puget), французький живописець, скульптор, архітектор і інженер. Дядько і вчитель скульптора Кристофа Вейр'є (Christophe Veyrier).
- 1827 — Арнольд Беклін, швейцарський живописець, представник символізму.
- 1854 — Вайлд Оскар, ірландський поет, драматург.
- 1854 — Карл Каутський, німецький економіст, історик і публіцист, один з лідерів і теоретиків німецької соціал-демократії
- 1874 — Мюллер Отто (художник), видатний представник німецького експресіонізму, член арт-гурту "Міст".
- 1886 — Бен-Гуріон Давид, один з лідерів сіоністського руху і творців сучасного Ізраїлю. Перший і третій прем'єр-міністр Ізраїлю
- 1888 — Юджин Гладстоун О'Ніл, американський драматург. Лауреат Нобелівської премії з літератури за 1936 рік.
- 1890 — Стренд Пол, американський фотограф, оператор, режисер, один зі сподвижників фотографії як мистецтва
- 1907 — Петро Григоренко, радянський військовий діяч, дисидент, правозахисник.
- 1918 — Підсуха Олександр Миколайович, український поет.
- 1927 — Ґрасс Ґюнтер, німецький письменник, скульптор, художник, графік, лауреат Нобелівської премії з літератури
- 1954 — Кочубей Василь Григорович, головний диригент Львівського муніципального духового оркестру "Галицькі Сурми".
- 1961 — Марк Леві, французький письменник-романіст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо миші активно риють нори, то зима буде холодною і морозною;
- Якщо темні та низькі хмари 16 жовтня, то незабаром буде снігопад;
- Якщо вранці та ввечері туманно, то бабине літо затримається;
- Якщо галки літають зграями, то день буде сонячним та сухим.
- Якщо повішати під стріхою часник і цибулю, то можна захиститись від нечисті.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятися та вживати нецензурні вислови, а також сваритись;
- Не можна займатись важкою фізичною працею та хатніми справами;
- Не можна тримати негативних думок в голові;
- Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам;
- Не можна їсти багато жирних страв та фастфуду.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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