16 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 жовтня, відзначають Всесвітній день анестезіолога. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 16 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Денис, Павло, Петро та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День шефа у США

Міжнародний день продовольства

Всесвітній день анестезіолога

1596 — Розпочався Берестейський церковний собор

1793 — Страта Марії-Антуанетти "вдови Капет", королеви Франції, дружини Людовика XVI і матері Людовика XVII.

1813 — Почалася "Битва народів", яка завершилась нищівною поразкою армії Наполеона і його першим зреченням від престолу.

1853 — Розпочалася Кримська війна між Російською імперією та коаліцією Великої Британії, Французької імперії, Османської імперії, Сардинського королівства за панування над Східним Середземномор'ям

1964 — Китайська Народна Республіка провела перше випробування ядерної зброї.

1968 — Між урядами СРСР і ЧССР був підписаний договір про умови тимчасового перебування радянських військ на території Чехословацької Соціалістичної Республіки.

1978 — Іван Павло II (до інтронізації — Кароль Юзеф Войтила) став 264-им Папою римським і першим неіталійцем на папському престолі з 1523, одним з наймолодших понтифіків в історії і першим папою слов'янського походження.

1987 — У Львові створено Товариство Лева.

2005 — У Сан Луїсі в Аргентині завершився Чемпіонат світу з шахів ФІДЕ​

День шефа у США

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЖОВТНЯ

1620 — П'єр Пюже (Pierre Puget), французький живописець, скульптор, архітектор і інженер. Дядько і вчитель скульптора Кристофа Вейр'є (Christophe Veyrier).

1827 — Арнольд Беклін, швейцарський живописець, представник символізму.

1854 — Вайлд Оскар, ірландський поет, драматург.

1854 — Карл Каутський, німецький економіст, історик і публіцист, один з лідерів і теоретиків німецької соціал-демократії

1874 — Мюллер Отто (художник), видатний представник німецького експресіонізму, член арт-гурту "Міст".

1886 — Бен-Гуріон Давид, один з лідерів сіоністського руху і творців сучасного Ізраїлю. Перший і третій прем'єр-міністр Ізраїлю

1888 — Юджин Гладстоун О'Ніл, американський драматург. Лауреат Нобелівської премії з літератури за 1936 рік.

1890 — Стренд Пол, американський фотограф, оператор, режисер, один зі сподвижників фотографії як мистецтва

1907 — Петро Григоренко, радянський військовий діяч, дисидент, правозахисник.

1918 — Підсуха Олександр Миколайович, український поет.

1927 — Ґрасс Ґюнтер, німецький письменник, скульптор, художник, графік, лауреат Нобелівської премії з літератури

1954 — Кочубей Василь Григорович, головний диригент Львівського муніципального духового оркестру "Галицькі Сурми".

1961 — Марк Леві, французький письменник-романіст.

Якщо миші активно риють нори, то зима буде холодною і морозною;

Якщо темні та низькі хмари 16 жовтня, то незабаром буде снігопад;

Якщо вранці та ввечері туманно, то бабине літо затримається;

Якщо галки літають зграями, то день буде сонячним та сухим.

Якщо повішати під стріхою часник і цибулю, то можна захиститись від нечисті.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятися та вживати нецензурні вислови, а також сваритись;

Не можна займатись важкою фізичною працею та хатніми справами;

Не можна тримати негативних думок в голові;

Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна їсти багато жирних страв та фастфуду.

Читайте також: Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіак