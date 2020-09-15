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16 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 вересня, у світі відзначають Міжнародний день охорони озонового шару, а також Європейський тиждень мобільності. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 16 вересня вшановують двох святих мучениць Василини і Домни. У народі сьогодні люди вірили, що прості дії допоможуть розпрощатись з бідністю та нарешті отримати достаток та добробут
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 16 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Юхим, Петро, Іван, Костянтин та Василина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- ООН: Міжнародний день охорони озонового шару
- Європейський тиждень мобільності
- День проголошення Незалежності Мексиканських Сполучених Штатів
- День Play-Doh
- День працюючих батьків
- Національний день гуакамоле у США
- Національний день хліба з корицею і родзинками в США
- 1408 — останнє письмово зафіксоване весілля вікінгів у церкві селища Хваслі в Гренландії
- 1651 — У Білій Церкві почалось повстання козаків, які не погоджувались з умовами перемир'я з Річчю Посполитою.
- 1658 — Гетьман України Іван Виговський підписав Гадяцький договір з Річчю Посполитою.
- 1810 — Мексика проголосила свою незалежність від Іспанії та почала війну за свою свободу.
- 1859 — Британський дослідник Девід Лівінгстон відкрив озеро Ньяса в Африці
- 1899 — У Західній Україні з'явилась Національно-демократичну партію.
- 1914 — 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягнули на вірність у боротьбі за визволення України.
- 1915 — Закінчилась арктична експедиція Б. Вількицького, яка була першою за історію, що пройшла Північним морським шляхом із Владивостока до Архангельська.
- 1930 — Польський уряд почав проводити так званої пацифікації (насильницького умиротворення) українців у Східній Галичині.
- 1975 — Папуа Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії.
- 1979 — На східному крилі шахти "Юнком" (Юнокомунарівськ, Донецька область), на об'єкті "Кліваж" відбувся підземний ядерний вибух.
- 1987 — Погоджено Монреальський протокол про захист озонового шару Землі.
- 2000 — День Пам'яті (зникнення) журналіста Георгія Гонгадзе
ХТО НАРОДИВСЯ 16 ВЕРЕСНЯ
- 1795 — Саверіо Меркаданте, італійський композитор епохи класицизму та ранньої романтизму.
- 1878 — Карл Альбікер, німецький скульптор, графік і педагог..
- 1888 — Франс Ееміль Сіланпяя, фінський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури
- 1889 — Мерседес Єллінек, дівчина, на честь якої названо авто. Її батько Еміль Єллінек працював віце-консулом Австро-Угорщини в Ніцці та водночас представляв автомобільну фірму "Даймлер" у Франції
- 1898 — Всеволод Кармазин-Каковський, архітектор, мистецтвознавець і графік
- 1922 — Гай Гамільтон, британський кінорежисер (Джеймс Бонд)
- 1924 — Лорен Беколл, американська актриса, дружина актора Гамфрі Богарта
- 1925 — Бі Бі Кінг, американський блюзовий музикант
- 1956 — Девід Коперфілд (справжнє ім'я Девід Сет Коткін), американський фокусник-ілюзіоніст
- 1956 — Міккі Рурк, американський актор
- 1963 — Річард Маркс, американський співак і композитор
- 1981 — Сергій Білоущенко, український веслувальник, бронзовий призер Олімпійських ігор.
- 1981 — Людмила Павленко, українська лижниця, біатлоністка, призер Паралімпійських ігор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Василини тепла днина, то зима буде довгою;
- Якщо вдень тримається туман, то всі польові роботи будуть легкими та успішними;
- Якщо навколо молодого або повного місяця видно туман, то буде сонячна погода;
- Якщо у другій половині дня дощить, то негода затримається на кілька днів;
- Якщо птахи літають низько над землею, то погода погіршиться.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятись, сваритись та кричати;
- Не можна займатись важкою фізичною працею та садівництвом;
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
- Не можна відмовляти у допомозі;
- Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;
- Не можна дивитись у дзеркало до світанку.
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