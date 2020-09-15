16 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 вересня, у світі відзначають Міжнародний день охорони озонового шару, а також Європейський тиждень мобільності. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 16 вересня вшановують двох святих мучениць Василини і Домни. У народі сьогодні люди вірили, що прості дії допоможуть розпрощатись з бідністю та нарешті отримати достаток та добробут

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 16 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Юхим, Петро, Іван, Костянтин та Василина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

ООН: Міжнародний день охорони озонового шару

Європейський тиждень мобільності

День проголошення Незалежності Мексиканських Сполучених Штатів

День Play-Doh

День працюючих батьків

Національний день гуакамоле у США

Національний день хліба з корицею і родзинками в США

1408 — останнє письмово зафіксоване весілля вікінгів у церкві селища Хваслі в Гренландії

1651 — У Білій Церкві почалось повстання козаків, які не погоджувались з умовами перемир'я з Річчю Посполитою.

1658 — Гетьман України Іван Виговський підписав Гадяцький договір з Річчю Посполитою.

1810 — Мексика проголосила свою незалежність від Іспанії та почала війну за свою свободу.

1859 — Британський дослідник Девід Лівінгстон відкрив озеро Ньяса в Африці

1899 — У Західній Україні з'явилась Національно-демократичну партію.

1914 — 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягнули на вірність у боротьбі за визволення України.

1915 — Закінчилась арктична експедиція Б. Вількицького, яка була першою за історію, що пройшла Північним морським шляхом із Владивостока до Архангельська.

1930 — Польський уряд почав проводити так званої пацифікації (насильницького умиротворення) українців у Східній Галичині.

1975 — Папуа Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії.

1979 — На східному крилі шахти "Юнком" (Юнокомунарівськ, Донецька область), на об'єкті "Кліваж" відбувся підземний ядерний вибух.

1987 — Погоджено Монреальський протокол про захист озонового шару Землі.

2000 — День Пам'яті (зникнення) журналіста Георгія Гонгадзе

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ВЕРЕСНЯ

1795 — Саверіо Меркаданте, італійський композитор епохи класицизму та ранньої романтизму.

1878 — Карл Альбікер, німецький скульптор, графік і педагог..

1888 — Франс Ееміль Сіланпяя, фінський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури

1889 — Мерседес Єллінек, дівчина, на честь якої названо авто. Її батько Еміль Єллінек працював віце-консулом Австро-Угорщини в Ніцці та водночас представляв автомобільну фірму "Даймлер" у Франції

1898 — Всеволод Кармазин-Каковський, архітектор, мистецтвознавець і графік

1922 — Гай Гамільтон, британський кінорежисер (Джеймс Бонд)

1924 — Лорен Беколл, американська актриса, дружина актора Гамфрі Богарта

1925 — Бі Бі Кінг, американський блюзовий музикант

1956 — Девід Коперфілд (справжнє ім'я Девід Сет Коткін), американський фокусник-ілюзіоніст

1956 — Міккі Рурк, американський актор

1963 — Річард Маркс, американський співак і композитор

1981 — Сергій Білоущенко, український веслувальник, бронзовий призер Олімпійських ігор.

1981 — Людмила Павленко, українська лижниця, біатлоністка, призер Паралімпійських ігор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Василини тепла днина, то зима буде довгою;

Якщо вдень тримається туман, то всі польові роботи будуть легкими та успішними;

Якщо навколо молодого або повного місяця видно туман, то буде сонячна погода;

Якщо у другій половині дня дощить, то негода затримається на кілька днів;

Якщо птахи літають низько над землею, то погода погіршиться.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись, сваритись та кричати;

Не можна займатись важкою фізичною працею та садівництвом;

Не можна тримати вдома старі та поламані речі;

Не можна відмовляти у допомозі;

Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;

Не можна дивитись у дзеркало до світанку.

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