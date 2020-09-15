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16 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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16 вересня – середа

Сьогодні, 16 вересня, у світі відзначають Міжнародний день охорони озонового шару, а також Європейський тиждень мобільності. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 16 вересня вшановують двох святих мучениць Василини і Домни. У народі сьогодні люди вірили, що прості дії допоможуть розпрощатись з бідністю та нарешті отримати достаток та добробут

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 16 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Юхим, Петро, Іван, Костянтин та Василина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • ООН: Міжнародний день охорони озонового шару
  • Європейський тиждень мобільності
  • День проголошення Незалежності Мексиканських Сполучених Штатів
  • День Play-Doh
  • День працюючих батьків
  • Національний день гуакамоле у США
  • Національний день хліба з корицею і родзинками в США
  • 1408 — останнє письмово зафіксоване весілля вікінгів у церкві селища Хваслі в Гренландії
  • 1651 — У Білій Церкві почалось повстання козаків, які не погоджувались з умовами перемир'я з Річчю Посполитою.
  • 1658 — Гетьман України Іван Виговський підписав Гадяцький договір з Річчю Посполитою.
  • 1810 — Мексика проголосила свою незалежність від Іспанії та почала війну за свою свободу.
  • 1859 — Британський дослідник Девід Лівінгстон відкрив озеро Ньяса в Африці
  • 1899 — У Західній Україні з'явилась Національно-демократичну партію.
  • 1914 — 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягнули на вірність у боротьбі за визволення України.
  • 1915 — Закінчилась арктична експедиція Б. Вількицького, яка була першою за історію, що пройшла Північним морським шляхом із Владивостока до Архангельська.
  • 1930 — Польський уряд почав проводити так званої пацифікації (насильницького умиротворення) українців у Східній Галичині.
  • 1975 — Папуа Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії.
  • 1979 — На східному крилі шахти "Юнком" (Юнокомунарівськ, Донецька область), на об'єкті "Кліваж" відбувся підземний ядерний вибух.
  • 1987 — Погоджено Монреальський протокол про захист озонового шару Землі.
  • 2000 — День Пам'яті (зникнення) журналіста Георгія Гонгадзе
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ХТО НАРОДИВСЯ 16 ВЕРЕСНЯ

  • 1795 — Саверіо Меркаданте, італійський композитор епохи класицизму та ранньої романтизму.
  • 1878 — Карл Альбікер, німецький скульптор, графік і педагог..
  • 1888 — Франс Ееміль Сіланпяя, фінський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури
  • 1889 — Мерседес Єллінек, дівчина, на честь якої названо авто. Її батько Еміль Єллінек працював віце-консулом Австро-Угорщини в Ніцці та водночас представляв автомобільну фірму "Даймлер" у Франції
  • 1898 — Всеволод Кармазин-Каковський, архітектор, мистецтвознавець і графік
  • 1922 — Гай Гамільтон, британський кінорежисер (Джеймс Бонд)
  • 1924 — Лорен Беколл, американська актриса, дружина актора Гамфрі Богарта
  • 1925 — Бі Бі Кінг, американський блюзовий музикант
  • 1956 — Девід Коперфілд (справжнє ім'я Девід Сет Коткін), американський фокусник-ілюзіоніст
  • 1956 — Міккі Рурк, американський актор
  • 1963 — Річард Маркс, американський співак і композитор
  • 1981 — Сергій Білоущенко, український веслувальник, бронзовий призер Олімпійських ігор.
  • 1981 — Людмила Павленко, українська лижниця, біатлоністка, призер Паралімпійських ігор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Василини тепла днина, то зима буде довгою;
  • Якщо вдень тримається туман, то всі польові роботи будуть легкими та успішними;
  • Якщо навколо молодого або повного місяця видно туман, то буде сонячна погода;
  • Якщо у другій половині дня дощить, то негода затримається на кілька днів;
  • Якщо птахи літають низько над землею, то погода погіршиться.
16 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 425572

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятись, сваритись та кричати;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею та садівництвом;
  • Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
  • Не можна відмовляти у допомозі;
  • Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;
  • Не можна дивитись у дзеркало до світанку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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