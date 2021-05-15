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16 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 травня, у світі відзначають День пам'яті жертв політичних репресій, а віряни вшановують пам'ять мучеників Тимофія і Маври. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 16 травня віряни вшановують пам'ять мучеників Тимофія і Маври. Вони постраждали за віру в Христа в III столітті. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Мавра розсадниця, Мавра молочниця, Мавра – зелені щі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 16 травня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Брендан, Симон, Тимофій, Мавра. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день світла
- День біографів
- День пам'яті жертв політичних репресій
- 1920 — Жанну д'Арк канонізовано римською католицькою церквою.
- 1929 — У США відбулася перша церемонія вручення Оскара.
- 1966 — У Китаї оголошений початок "культурної революції".
- 1975 — Японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка підкорила Еверест.
- 1985 — Підписаний Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про посилення боротьби з пияцтвом".
- 2004 — українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в пісенному конкурсі "Євробачення" 2004, здобувши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилось в 36 країнах.
- 2008 — Україна стала 152-им членом Світової організації торгівлі.
ХТО НАРОДИВСЯ 16 ТРАВНЯ
- 1817 — Микола Костомаров, український історик, поет-романтик, мислитель, громадський діяч.
- 1831 — Девід Едвард Г'юз, валлійський і американський фізик і винахідник.
- 1856 — Микола Колцуняк, український етнограф і фольклорист.
- 1895 — Тодось Осьмачка, український письменник, поет, перекладач.
- 1905 — Генрі Фонда, американський актор театру та кіно, батько акторів Пітера і Джейн Фонда.
- 1917 — Джордж Гейнз, американський актор — зіграв Еріка Ласарда в "Поліцейській академії",
- 1936 — Микола Грох, український художник, графік, ілюстратор.
- 1953 — Пірс Броснан, ірландський та американський актор.
- 1955 — Дебра Вінгер, американська актриса.
- 1966 — Джанет Джексон, американська співачка.
- 1968 — Тарас Прохасько, український письменник.
- 1973 — Торі Спеллінг, американська акторка.
- 1986 — Меган Фокс, американська актриса, модель.
- 1987 — Джан Бономо, турецький співак, представник Туреччини на Євробаченні 2012 року.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Солов'ї заспівали напередодні дня Маври молочниці – весна дружно зацвітає.
- Якщо черемха зацвіла, то скоро похолодає.
- Багато роси – огірки в цьому році вродить на славу.
- Якщо листя на ясені ще не розпустилося, а дуб уже зелений стоїть, то літо буде посушливе.
- Гуси та качки крилами махають – до негоди.
- Сон з 15 на 16 травня скоро виповниться. Сновидіння, побачене вдень 16 травня, вказує на важливі події, які відбудуться з вами протягом цього року. Постарайтеся правильно тлумачити його.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна нікому відмовляти, це може спрацювати вам на шкоду.
- Не варто планувати далеку подорож.
- Сьогодні краще утриматися від гучних вечірок.
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