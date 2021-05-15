16 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 травня, у світі відзначають День пам'яті жертв політичних репресій, а віряни вшановують пам'ять мучеників Тимофія і Маври. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 16 травня віряни вшановують пам'ять мучеників Тимофія і Маври. Вони постраждали за віру в Христа в III столітті. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Мавра розсадниця, Мавра молочниця, Мавра – зелені щі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 16 травня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Брендан, Симон, Тимофій, Мавра. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день світла

День біографів

День пам'яті жертв політичних репресій

1920 — Жанну д'Арк канонізовано римською католицькою церквою.

1929 — У США відбулася перша церемонія вручення Оскара.

1966 — У Китаї оголошений початок "культурної революції".

1975 — Японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка підкорила Еверест.

1985 — Підписаний Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про посилення боротьби з пияцтвом".

2004 — українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в пісенному конкурсі "Євробачення" 2004, здобувши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилось в 36 країнах.

2008 — Україна стала 152-им членом Світової організації торгівлі.

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ТРАВНЯ

1817 — Микола Костомаров, український історик, поет-романтик, мислитель, громадський діяч.

1831 — Девід Едвард Г'юз, валлійський і американський фізик і винахідник.

1856 — Микола Колцуняк, український етнограф і фольклорист.

1895 — Тодось Осьмачка, український письменник, поет, перекладач.

1905 — Генрі Фонда, американський актор театру та кіно, батько акторів Пітера і Джейн Фонда.

1917 — Джордж Гейнз, американський актор — зіграв Еріка Ласарда в "Поліцейській академії",

1936 — Микола Грох, український художник, графік, ілюстратор.

1953 — Пірс Броснан, ірландський та американський актор.

1955 — Дебра Вінгер, американська актриса.

1966 — Джанет Джексон, американська співачка.

1968 — Тарас Прохасько, український письменник.

1973 — Торі Спеллінг, американська акторка.

1986 — Меган Фокс , американська актриса, модель.

, американська актриса, модель. 1987 — Джан Бономо, турецький співак, представник Туреччини на Євробаченні 2012 року.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Солов'ї заспівали напередодні дня Маври молочниці – весна дружно зацвітає.

Якщо черемха зацвіла, то скоро похолодає.

Багато роси – огірки в цьому році вродить на славу.

Якщо листя на ясені ще не розпустилося, а дуб уже зелений стоїть, то літо буде посушливе.

Гуси та качки крилами махають – до негоди.

Сон з 15 на 16 травня скоро виповниться. Сновидіння, побачене вдень 16 травня, вказує на важливі події, які відбудуться з вами протягом цього року. Постарайтеся правильно тлумачити його.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна нікому відмовляти, це може спрацювати вам на шкоду.

Не варто планувати далеку подорож.

Сьогодні краще утриматися від гучних вечірок.

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