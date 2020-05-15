16 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 травня, у світі відзначають Міжнародний день світла та День Європи в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Мучеників Тимофія читця і Маври.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 16 травня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Брендан, Симон, Тимофій, Мавра. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день світла.

Міжнародний день мирного співіснування.

День біографів.

День науки в Україні.

День Європи в Україні.

1920 — Жанну д'Арк канонізовано римською католицькою церквою.

1929 — У США відбулася перша церемонія вручення Оскара.

1966 — У Китаї оголошений початок "культурної революції",

1975 — Японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка підкорила Еверест.

1985 — Підписаний Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про посилення боротьби з пияцтвом".

2004 — українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в пісенному конкурсі "Євробачення" 2004, здобувши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилось в 36 країнах.

2008 — Україна стала 152-им членом Світової організації торгівлі.

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ТРАВНЯ

1817 — Микола Костомаров, український історик, поет-романтик, мислитель, громадський діяч.

1831 — Девід Едвард Г'юз, валлійський і американський фізик і винахідник.

1856 — Микола Колцуняк, український етнограф і фольклорист.

1895 — Тодось Осьмачка, український письменник, поет, перекладач.

1905 — Генрі Фонда, американський актор театру та кіно, батько акторів Пітера і Джейн Фонда.

1917 — Джордж Гейнз, американський актор — зіграв Еріка Ласарда в "Поліцейській академії",

1936 — Микола Грох, український художник, графік, ілюстратор.

1953 — Пірс Броснан, ірландський та американський актор.

1955 — Дебра Вінгер, американська актриса.

1966 — Джанет Джексон, американська співачка.

1968 — Тарас Прохасько, український письменник.

1973 — Торі Спеллінг, американська акторка.

1986 — Меган Фокс, американська актриса, модель.

1987 — Джан Бономо, турецький співак, представник Туреччини на Євробаченні 2012 року.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо дуб раніше за ясена листя розпускає, то це обіцяє посушливе літо.

Не можна садити капусту в четвер – інакше її черви знищать.

Під час посіву потрібно пересипати насіння з рук в руки, щоб вродила смачна капуста.

Солов'ї заспівали до 16 травня – прикмета до того, що скоро все навколо зацвіте.

Гуси і качки крила підіймають, махають ними – чекай бурі.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна нікому відмовляти, це може спрацювати вам на шкоду.

Не варто планувати далеку подорож.

Сьогодні краще утриматися від гучних вечірок.

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