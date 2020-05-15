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16 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 травня, у світі відзначають Міжнародний день світла та День Європи в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Мучеників Тимофія читця і Маври.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 16 травня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Брендан, Симон, Тимофій, Мавра. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день світла.
- Міжнародний день мирного співіснування.
- День біографів.
- День науки в Україні.
- День Європи в Україні.
- 1920 — Жанну д'Арк канонізовано римською католицькою церквою.
- 1929 — У США відбулася перша церемонія вручення Оскара.
- 1966 — У Китаї оголошений початок "культурної революції",
- 1975 — Японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка підкорила Еверест.
- 1985 — Підписаний Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про посилення боротьби з пияцтвом".
- 2004 — українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в пісенному конкурсі "Євробачення" 2004, здобувши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилось в 36 країнах.
- 2008 — Україна стала 152-им членом Світової організації торгівлі.
ХТО НАРОДИВСЯ 16 ТРАВНЯ
- 1817 — Микола Костомаров, український історик, поет-романтик, мислитель, громадський діяч.
- 1831 — Девід Едвард Г'юз, валлійський і американський фізик і винахідник.
- 1856 — Микола Колцуняк, український етнограф і фольклорист.
- 1895 — Тодось Осьмачка, український письменник, поет, перекладач.
- 1905 — Генрі Фонда, американський актор театру та кіно, батько акторів Пітера і Джейн Фонда.
- 1917 — Джордж Гейнз, американський актор — зіграв Еріка Ласарда в "Поліцейській академії",
- 1936 — Микола Грох, український художник, графік, ілюстратор.
- 1953 — Пірс Броснан, ірландський та американський актор.
- 1955 — Дебра Вінгер, американська актриса.
- 1966 — Джанет Джексон, американська співачка.
- 1968 — Тарас Прохасько, український письменник.
- 1973 — Торі Спеллінг, американська акторка.
- 1986 — Меган Фокс, американська актриса, модель.
- 1987 — Джан Бономо, турецький співак, представник Туреччини на Євробаченні 2012 року.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо дуб раніше за ясена листя розпускає, то це обіцяє посушливе літо.
- Не можна садити капусту в четвер – інакше її черви знищать.
- Під час посіву потрібно пересипати насіння з рук в руки, щоб вродила смачна капуста.
- Солов'ї заспівали до 16 травня – прикмета до того, що скоро все навколо зацвіте.
- Гуси і качки крила підіймають, махають ними – чекай бурі.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна нікому відмовляти, це може спрацювати вам на шкоду.
- Не варто планувати далеку подорож.
- Сьогодні краще утриматися від гучних вечірок.
Читайте також: Гороскоп на 16 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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