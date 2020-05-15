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16 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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16 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 16 травня, у світі відзначають Міжнародний день світла та День Європи в Україні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Мучеників Тимофія читця і Маври.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 16 травня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Брендан, Симон, Тимофій, Мавра. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

16 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день світла.
  • Міжнародний день мирного співіснування.
  • День біографів.
  • День науки в Україні.
  • День Європи в Україні.
  • 1920 — Жанну д'Арк канонізовано римською католицькою церквою.
  • 1929 — У США відбулася перша церемонія вручення Оскара.
  • 1966 — У Китаї оголошений початок "культурної революції",
  • 1975 — Японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка підкорила Еверест.
  • 1985 — Підписаний Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про посилення боротьби з пияцтвом".
  • 2004 — українська співачка Руслана Лижичко здобуває перемогу в пісенному конкурсі "Євробачення" 2004, здобувши переможних 280 балів на підставі телеопитування, яке проводилось в 36 країнах.
  • 2008 — Україна стала 152-им членом Світової організації торгівлі.

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ТРАВНЯ

  • 1817 — Микола Костомаров, український історик, поет-романтик, мислитель, громадський діяч.
  • 1831 — Девід Едвард Г'юз, валлійський і американський фізик і винахідник.
  • 1856 — Микола Колцуняк, український етнограф і фольклорист.
  • 1895 — Тодось Осьмачка, український письменник, поет, перекладач.
  • 1905 — Генрі Фонда, американський актор театру та кіно, батько акторів Пітера і Джейн Фонда.
  • 1917 — Джордж Гейнз, американський актор — зіграв Еріка Ласарда в "Поліцейській академії",
  • 1936 — Микола Грох, український художник, графік, ілюстратор.
  • 1953 — Пірс Броснан, ірландський та американський актор.
  • 1955 — Дебра Вінгер, американська актриса.
  • 1966 — Джанет Джексон, американська співачка.
  • 1968 — Тарас Прохасько, український письменник.
  • 1973 — Торі Спеллінг, американська акторка.
  • 1986 — Меган Фокс, американська актриса, модель.
  • 1987 — Джан Бономо, турецький співак, представник Туреччини на Євробаченні 2012 року.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо дуб раніше за ясена листя розпускає, то це обіцяє посушливе літо.
  • Не можна садити капусту в четвер – інакше її черви знищать.
  • Під час посіву потрібно пересипати насіння з рук в руки, щоб вродила смачна капуста.
  • Солов'ї заспівали до 16 травня – прикмета до того, що скоро все навколо зацвіте.
  • Гуси і качки крила підіймають, махають ними – чекай бурі.

16 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 403590

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна нікому відмовляти, це може спрацювати вам на шкоду.
  • Не варто планувати далеку подорож.
  • Сьогодні краще утриматися від гучних вечірок.

Читайте також: Гороскоп на 16 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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