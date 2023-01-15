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16 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 січня, у світі відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту, а віряни вшановують Малахія та Гордія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 16 січня, православна церква вшановує пам'ять пророка Малахії та святого мученика Гордія.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 16 січня, іменини відзначають власники таких імен: Гордій, Павло, Малахій, Орина, Жанна, Мелетій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День пам'яті захисників Донецького аеропорту
- 1918 – Українська Центральна Рада ухвалила закон про створення української добровольчої армії.
- 1919 – у Києві за дорученням голови Директорії Симона Петлюри, для популяризації української музичної культури за кордоном, музичним відділом Міністерства освіти УНР створена Українська республіканська капела.
- 1919 – Українська Директорія оголосила війну більшовицькій Росії.
- 1920 – в Парижі відбулося перше засідання Ради Ліги Націй без участі США.
- 1924 – іспанський льотчик Пабло Пескара протримався в повітрі на гелікоптері власної конструкції 8 хвилин 13 секунд, пролетівши більше кілометра.
- 1954 – місто Проскурів перейменоване на Хмельницький, Кам'янець-Подільська область — на Хмельницьку.
- 1957 – у Ліверпулі відкрився The Cavern Club, в якому почала виступати група "The Beatles".
- 1969 – чеський студент Ян Палах здійснив акт самоспалення в Празі на Вацлавській площі на знак протесту проти радянського вторгнення до Чехословаччини 1968 року.
- 1984 – Майкл Джексон одержав 8 статуеток "Ґреммі" за альбом Thriller.
- 1991 – Білий дім офіційно оголосив про початок операції "Буря в пустелі", метою якої було звільнити Кувейт від іракської окупації.
- 1992 – Буркіна-Фасо визнала незалежність України.
- 1997 – компанія Microsoft випустила Office 97, комплексну офісну програму, яка миттєво стала бестселером і завоювала 80% ринку.
- 2002 – Рада Безпеки ООН проголосувала за накладення санкцій на екстремістську організацію Аль-Каїда та рух Талібан.
- 2014 – в Україні прийняті "закони про диктатуру" ("Диктаторські закони 16 січня").
ХТО НАРОДИВСЯ 16 СІЧНЯ
- 1943 — Браян Фернехоу, всесвітньовідомий англійський композитор.
- 1948 — Джон Карпентер, американський кінорежисер, зняв фільми "Сповідь невидимки" та "Гелловін".
- 1959 — Шаде Аду, британська соул-виконавиця нігерійського походження.
- 1962 — Людмила Юріна, сучасний український композитор.
- 1966 — Василь Попадюк, український скрипаль.
- 1969 — Елайа, ритм-н-блюзова виконавиця, яка трагічно загинула в авіакатастрофі.
- 1970 — Сергій Ярунський, український композитор, диригент і філософ.
- 1973 — Владислав Дружченко, український бадмінтоніст.
- 1974 — Кейт Мосс, англійська супермодель (Calvin Klein) та акторка.
- 1981 — Нік Валенсі, гітарист нью-йоркської групи The Strokes.
- 1983 — Андрій Русол, український футболіст, захисник збірної України з футболу, капітан дніпропетровського "Дніпра".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Місяць в хресті або колі – до сильного морозу.
- Якщо заметіль за вікном, то бджоли будуть добре роїтися.
- Побачити біля будинку зайця – до похолодання.
- Іній на деревах – до ясної та сухої погоди.
- Хмари, що пливуть по небу – до хуртовини.
- Тріск дерев в лісі – до морозу.
- Якщо зірки на небі яскраві, то погода буде ясною.
- Якщо з'явилися круги біля під час його заходу – до снігу і морозу.
- Щоб в будинку завжди було щастя, в цей день обов'язково ставили на стіл страви з сиру.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- За повір'ям, у цей день не можна нічим хвалитися, інакше все Гордій відніме.
- У Гордіїв день особливо "лютувала" нечиста сила, відьми та чаклуни, тому вдаватися до гордині не можна, інакше все, чим ви будете хвалитися, Гордій відніме.
- Увечері 16 січня не можна робити важку роботу, інакше біду на себе накличете.
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