На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
16 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 6686
Сьогодні, 16 січня, у світі відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту, а віряни вшановують Малахія та Гордія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 16 січня, православна церква вшановує пам'ять пророка Малахії та святого мученика Гордія.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 16 січня, іменини відзначають власники таких імен: Гордій, Павло, Малахій, Орина, Жанна, Мелетій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День пам'яті захисників Донецького аеропорту
- 1918 – Українська Центральна Рада ухвалила закон про створення української добровольчої армії.
- 1919 – у Києві за дорученням голови Директорії Симона Петлюри, для популяризації української музичної культури за кордоном, музичним відділом Міністерства освіти УНР створена Українська республіканська капела.
- 1919 – Українська Директорія оголосила війну більшовицькій Росії.
- 1920 – в Парижі відбулося перше засідання Ради Ліги Націй без участі США.
- 1924 – іспанський льотчик Пабло Пескара протримався в повітрі на гелікоптері власної конструкції 8 хвилин 13 секунд, пролетівши більше кілометра.
- 1954 – місто Проскурів перейменоване на Хмельницький, Кам'янець-Подільська область — на Хмельницьку.
- 1957 – у Ліверпулі відкрився The Cavern Club, в якому почала виступати група "The Beatles".
- 1969 – чеський студент Ян Палах здійснив акт самоспалення в Празі на Вацлавській площі на знак протесту проти радянського вторгнення до Чехословаччини 1968 року.
- 1984 – Майкл Джексон одержав 8 статуеток "Ґреммі" за альбом Thriller.
- 1991 – Білий дім офіційно оголосив про початок операції "Буря в пустелі", метою якої було звільнити Кувейт від іракської окупації.
- 1992 – Буркіна-Фасо визнала незалежність України.
- 1997 – компанія Microsoft випустила Office 97, комплексну офісну програму, яка миттєво стала бестселером і завоювала 80% ринку.
- 2002 – Рада Безпеки ООН проголосувала за накладення санкцій на екстремістську організацію Аль-Каїда та рух Талібан.
- 2014 – в Україні прийняті "закони про диктатуру" ("Диктаторські закони 16 січня").
ХТО НАРОДИВСЯ 16 СІЧНЯ
- 1943 — Браян Фернехоу, всесвітньовідомий англійський композитор.
- 1948 — Джон Карпентер, американський кінорежисер, зняв фільми "Сповідь невидимки" та "Гелловін".
- 1959 — Шаде Аду, британська соул-виконавиця нігерійського походження.
- 1962 — Людмила Юріна, сучасний український композитор.
- 1966 — Василь Попадюк, український скрипаль.
- 1969 — Елайа, ритм-н-блюзова виконавиця, яка трагічно загинула в авіакатастрофі.
- 1970 — Сергій Ярунський, український композитор, диригент і філософ.
- 1973 — Владислав Дружченко, український бадмінтоніст.
- 1974 — Кейт Мосс, англійська супермодель (Calvin Klein) та акторка.
- 1981 — Нік Валенсі, гітарист нью-йоркської групи The Strokes.
- 1983 — Андрій Русол, український футболіст, захисник збірної України з футболу, капітан дніпропетровського "Дніпра".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Місяць в хресті або колі – до сильного морозу.
- Якщо заметіль за вікном, то бджоли будуть добре роїтися.
- Побачити біля будинку зайця – до похолодання.
- Іній на деревах – до ясної та сухої погоди.
- Хмари, що пливуть по небу – до хуртовини.
- Тріск дерев в лісі – до морозу.
- Якщо зірки на небі яскраві, то погода буде ясною.
- Якщо з'явилися круги біля під час його заходу – до снігу і морозу.
- Щоб в будинку завжди було щастя, в цей день обов'язково ставили на стіл страви з сиру.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- За повір'ям, у цей день не можна нічим хвалитися, інакше все Гордій відніме.
- У Гордіїв день особливо "лютувала" нечиста сила, відьми та чаклуни, тому вдаватися до гордині не можна, інакше все, чим ви будете хвалитися, Гордій відніме.
- Увечері 16 січня не можна робити важку роботу, інакше біду на себе накличете.
Читайте також: Кінопрем'єри січня 2022: найкращі нові фільми, які варто переглянути
-
11:47У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
-
11:19Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
18:49Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
18:32Суперкар Porsche з пробігом 333 тисячі кілометри пустять з молотка
-
18:17Гороскоп на 25 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором
- 20 січня
-
20:53Надто красива для любові: модель Playboy здивувала зізнанням 18+