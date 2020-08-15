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16 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 серпня, віряни вшановують пам'ять Антонія Римлянина, а у світі відзначають День жартів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Антонія Римлянина. Він був Новгородським чудотворцем родом з Риму.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 16 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Ісаак, Козьма, Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День жартів
- День повітряних зміїв
- 1812 – під час англо-американської війни американський генерал Вільям Халл здав Форт Детройт без бою.
- 1930 – створено перший звуковий кольоровий мультиплікаційний фільм.
- 1945 – Москва і Варшава підписали договір про радянсько-польські кордони, в основі документа лежала "лінія Керзона" (ця лінія в основному відповідає етнографічному принципу).
- 1962 – Рінго Старр став барабанщиком Бітлз.
- 1976 – в прокаті з'явилася кінокомедія Ельдара Рязанова "Іронія долі, або З легким паром!".
- 1995 – жителі Бермудських островів вирішили залишитися британською колонією і проголосували проти незалежності.
ХТО НАРОДИВСЯ 16 СЕРПНЯ
- 980 – іранський філософ Ібн Сіна.
- 1682 – спадкоємець французького трону Людовик Бургундський.
- 1888 – британський офіцер і письменник Лоуренс Аравійський.
- 1920 – американський письменник і поет Чарльз Буковскі.
- 1923 – ізраїльський політичний діяч Шимон Перес (лауреат Нобелівської премії миру).
- 1934 – геніальний французький кіноактор П'єр Рішар (особливо відзначився в жанрі комедійного кіно).
- 1954 – канадський кінорежисер Джеймс Кемерон (поставив такі касові блокбастери як "Термінатор", "Чужі", "Титанік", "Аватар").
- 1958 – американська співачка, Мадонна – Королева попмузики.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо дме південний вітер і по дорозі кружляють пилові вихори, то взимку буде багато снігу.
- Яка погода сьогодні, така буде і в жовтні.
- Сильний і холодний вітер – до морозної зими, теплий – до м'якої та сніжної.
- Побачити в цей день ведмедя – на щастя.
- Домашня птиця линяти почала – скоро холоди настануть.
- Хмари в одну лінію на горизонті витягнулися – до сильного вітру.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна затівати прибирання в будинку. Якщо вдома буде чисто, то і в гаманці теж.
- Ще 16 серпня не можна підмітати вдома та на вулиці, щоб не вимести своє щастя.
- Також забороняється відмовляти бездомним і безпорадним, які дійсно потребують допомоги.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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