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16 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 лютого, у світі відзначають День інновацій, а віряни вшановують пам'ять праведних Симеона та Анни Пророчиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 16 лютого віряни вшановують пам'ять праведних Симеона та Анни Пророчиці.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 16 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Ганна, Роман, Симон, Семен, Адріан, Влас, Тимофій, Гаврило, Дмитро, Клавдій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День інновацій
- 1267 – Кастилія і Португалія уклали Бадахоський договір про міждержавний кордон.
- 1659 – в Англії Ніколас Ванакер виписав перший у світі чек на 400 фунтів. Цей документ і досі зберігається в архіві Національного банку.
- 1918 – проголошено Кубанську Народну Республіку, незалежне державне формування на Кубані.
- 1919 – почалася Вовчухівська операція УГА.
- 1923 – археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкрила вхід до гробниці фараона Тутанхамона.
- 1937 – Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми "Дюпон", запатентував нейлон.
- 1945 – експедиційні війська США почали операцію із захоплення Іодзіми. 21-тисячний японський контингент місяць стримував 100-тисячну армаду американців.
- 1957 – Єгипет став чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, перемігши у фіналі команду Ефіопії з рахунком 4:0.
- 1968 – у місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з'явилася перша телефонна служба порятунку – 911.
- 1991 – у Львівському театрі опери та балету відбулася I Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад).
- 2005 – набув чинності Кіотський протокол.
ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЛЮТОГО
- 1543 – Кано Ейтоку, японський художник, представник художньої школи Кано.
- 1740 – Джамбаттіста Бодоні, італійський видавець, друкар, художник-шрифтовик, автор сотень шрифтів, зокрема кириличних.
- 1792 – Григорій Яхимович, митрополит Галицький.
- 1813 – Семен Гулак-Артемовський, український оперний співак, композитор, драматург ("Запорожець за Дунаєм").
- 1829 – Ізидор Шараневич, галицький історик, археолог і громадський діяч.
- 1867 – Єфросинія Зарницька, українська драматична акторка та співачка.
- 1879 – Василь Королів-Старий, письменник і художник.
- 1885 – Зінаїда Рибчинська, українська драматична акторка і співачка.
- 1905 – Петро Власюк, український агрохімік, ґрунтознавець і фізіолог рослин.
- 1909 – Річард Макдональд, каліфорнійський ресторатор, разом із братом організував ресторан швидкого обслуговування. Їхню ідею 1954 року підхопив Рей Крок, який створив всесвітню мережу ресторанів "McDonald's".
- 1935 – Сонні Боно, американський співак, чоловік співачки Шер.
- 1954 – Єн Бенкс, шотландський письменник, за надзвичайність прози якого долучили до "авангарду зухвалих прозаїків сучасної Великої Британії".
- 1959 – Джон Макінрой, американський тенісист, колишня перша ракетка світу.
- 1961 – Енді Тейлор, гітарист популярної британського гурту "Duran Duran".
- 1962 – Джон Беланс, англійський музикант, учасник експериментального музичного проєкту "Coil".
- 1963 – Дейв Ломбардо, барабанщик і один із засновників гурту "Slayer".
- 1979 – Валентіно Россі, італійський мотогонщик, дев'ятиразовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP.
- 1986 – Вальтер Асеведо, аргентинський футболіст, гравець харківського "Металіста".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- З 16 і по 24 лютого (День Власія) буває сім крутих ранків.
- Ліс шумить – до відлиги або снігу, тріщить – до затяжних морозів.
- Слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до холодів.
- Багато снігу – до дощового літа.
- Горобці голосно цвірінькають – скоро настане весна.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- В цей день не можна брати гроші в борг.
- Також не можна носити речі чорного кольору, щоб не накликати на себе неприємності.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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