16 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 листопада, відзначають День працівників радіо, телебачення і зв'язку України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Мучеників Акепсіма, єпископа, Йосипа пресвітера і Аіфала диякона.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 16 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Єгор, Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День працівників радіо, телебачення і зв'язку України.

1841 — Едуард Гурвін запатентував пробковий рятувальний жилет.

1848 — У Лондоні дав останній концерт Фридерик Шопен.

1917 — в колишньому ханському палаці у Бахчисараї відкрито Національний музей.

1933 — СРСР та США встановили дипломатичні відносини.

1945 — у Лондоні засновано ЮНЕСКО.

1967 — Розпочався I Світовий конгрес Вільних українців у Нью-Йорку.

1994 — Відповідно до Указу Президента № 667/94, від 11.11.94 почав щорічно відзначатися День працівників радіо, телебачення та зв'язку.

1999 — засновано Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

2002 — Президент Кучма підписав указ про відставку уряду Анатолія Кінаха і направив до Верховної Ради України представлення на згоду призначити новим прем'єром голову Донецької обладміністрації Віктора Януковича.

2010 — заручини принца Вільяма та Кейт.

День працівників радіо, телебачення і зв'язку України

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЛИСТОПАДА

1910 — Харченко Павло Дмитрович — український фізіолог.

1910 — Олександр Луцький — організатор і командир УПА Галичини.

1936 — Турчин Ігор Євдокимович, гандбольний тренер. За досягнення в спорті, Турчин і його команда занесені в Книгу рекордів Гіннеса.

1930 — Олександр Сацький, український письменник та кінодраматург, автор сценаріїв до 16 фільмів.

1954 — Зарецький Олексій — український мовознавець та культуролог, біограф та дослідник творчості своїх батьків Алли Горської та Віктора Зарецького.

1973 — Бурим Андрій — український шоумен.

1977 — Баюл Оксана Сергіївна, українська фігуристка, олімпійська чемпіонка (1994), модельєр спортивного одягу, авторка двох книжок.

1978 — Дзвінка Матіяш, українська письменниця, перекладачка.

1981 — Латиш Юрій Володимирович, український історик.

1983 — Тимофій Мороховець, український музикант, поет і композитор, засновник гурту "PanKe Shava".

Тимофій Мороховець

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на річці стоїть лід, то в наступному році буде хороший урожай хліба.

Якщо до вечора мороз, то зима буде теплою.

Вранці мороз вдарив – випаде багато снігу.

Миші риють ями – до похолодання.

Якщо сніг лежить, а листя ще не на всіх деревах обсипалися, то наступний рік буде важким і неврожайним.

Дим з димаря стовпом іде – до морозної погоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто відправлятися в далеку дорогу.

Заборонено позичати будь-кому гроші.

Не можна виносити сміття цього вечора.

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