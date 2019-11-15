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16 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 листопада, відзначають День працівників радіо, телебачення і зв'язку України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Мучеників Акепсіма, єпископа, Йосипа пресвітера і Аіфала диякона.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 16 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Єгор, Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День працівників радіо, телебачення і зв'язку України.
- 1841 — Едуард Гурвін запатентував пробковий рятувальний жилет.
- 1848 — У Лондоні дав останній концерт Фридерик Шопен.
- 1917 — в колишньому ханському палаці у Бахчисараї відкрито Національний музей.
- 1933 — СРСР та США встановили дипломатичні відносини.
- 1945 — у Лондоні засновано ЮНЕСКО.
- 1967 — Розпочався I Світовий конгрес Вільних українців у Нью-Йорку.
- 1994 — Відповідно до Указу Президента № 667/94, від 11.11.94 почав щорічно відзначатися День працівників радіо, телебачення та зв'язку.
- 1999 — засновано Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.
- 2002 — Президент Кучма підписав указ про відставку уряду Анатолія Кінаха і направив до Верховної Ради України представлення на згоду призначити новим прем'єром голову Донецької обладміністрації Віктора Януковича.
- 2010 — заручини принца Вільяма та Кейт.
День працівників радіо, телебачення і зв'язку України
ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЛИСТОПАДА
- 1910 — Харченко Павло Дмитрович — український фізіолог.
- 1910 — Олександр Луцький — організатор і командир УПА Галичини.
- 1936 — Турчин Ігор Євдокимович, гандбольний тренер. За досягнення в спорті, Турчин і його команда занесені в Книгу рекордів Гіннеса.
- 1930 — Олександр Сацький, український письменник та кінодраматург, автор сценаріїв до 16 фільмів.
- 1954 — Зарецький Олексій — український мовознавець та культуролог, біограф та дослідник творчості своїх батьків Алли Горської та Віктора Зарецького.
- 1973 — Бурим Андрій — український шоумен.
- 1977 — Баюл Оксана Сергіївна, українська фігуристка, олімпійська чемпіонка (1994), модельєр спортивного одягу, авторка двох книжок.
- 1978 — Дзвінка Матіяш, українська письменниця, перекладачка.
- 1981 — Латиш Юрій Володимирович, український історик.
- 1983 — Тимофій Мороховець, український музикант, поет і композитор, засновник гурту "PanKe Shava".
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Тимофій Мороховець
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на річці стоїть лід, то в наступному році буде хороший урожай хліба.
- Якщо до вечора мороз, то зима буде теплою.
- Вранці мороз вдарив – випаде багато снігу.
- Миші риють ями – до похолодання.
- Якщо сніг лежить, а листя ще не на всіх деревах обсипалися, то наступний рік буде важким і неврожайним.
- Дим з димаря стовпом іде – до морозної погоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто відправлятися в далеку дорогу.
- Заборонено позичати будь-кому гроші.
- Не можна виносити сміття цього вечора.
Читайте також: Вихідні у листопаді 2019 в Україні: коли будуть державні свята і вихідні дні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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