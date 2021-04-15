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16 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 квітня, люди відзначають Всесвітній день голосу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО
Всесвітній день голосу-2021. Насправді це свято, ідея відзначати яке з'явилася в кінці 1990-х років, присвячене феномену людського голосу і його ролі в житті людей. Ініціатором встановлення міжнародного пам'ятного дня виступила Американська академія отоларингології.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 16 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Ксенія, Юлія, Марина та Альбіна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 73 – Римляни захопили іудейську фортецю Масада. Повстання в Іудеї придушено
- 1346 – Стефан Душан проголосив заснування Сербської імперії
- 1705 – англійська королева посвятила Ісаака Ньютона в лицарі
- 1871 – в Німеччині набрала чинності нова конституція: Берлін став столицею Німецької імперії
- 1912 – англійка Гаррієт Квімбі стала першою жінкою, яка перелетіла Ла-Манш літаком
- 1922 – Підписано договір про відновлення дипломатичних відносин між Німеччиною і СРСР
- 1947 – Бернард Барух ввів термін Холодна війна
- 2000 – На референдумі більшість жителів України підтримала ідею скорочення Верховної Ради, позбавлення депутатів недоторканності і право президента на розпуск парламенту
- 2003 – Підписано Афінський трактат, за яким 10 нових країн стали членами ЄС
ХТО НАРОДИВСЯ 16 КВІТНЯ
- 1319 – Іван II Добрий, король Франції
- 1 497 – Морі Мотонарі, самурайський полководець середньовічної Японії періоду Сенгоку
- 1646 – Жюль Ардуен-Мансар, французький архітектор, головний придворний архітектор при королі Людовику XIV
- 1867 – Вілбуром Райт американський авіаконструктор, піонер авіації
- 1889 – Чарлі Чаплін, американський кіноактор, режисер, сценарист
- 1919 – Мерс Каннінгем, американський хореограф, реформатор сучасного танцю
- 1924 – Генрі Манчіні, американський кінокомпозитор і диригент
- 1927 – Бенедикт XVI, Папа Римський.
- 1947 – Джеррі Рафферті, шотландський співак, композитор, гітарист
- 1957 – Олександр Зінченко, український політик
- 1979 – Крістіан Альберс, голландський автогонщик, пілот Формули-1
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо мати-й-мачуха зацвіла, то вночі трапиться щось погане
- Довгі гуркоти грому в цей день, чекайте негоди на кілька днів вперед
- Дощ 16 квітня: весна буде пізньою і похмурою
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не рекомендується підходити до водойм
- Не слід в цей день спостерігати, як собака і кішка б'ються
- Заборонено викидати осколки розбитого дзеркала
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