16 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 квітня, люди відзначають Всесвітній день голосу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

Всесвітній день голосу-2021. Насправді це свято, ідея відзначати яке з'явилася в кінці 1990-х років, присвячене феномену людського голосу і його ролі в житті людей. Ініціатором встановлення міжнародного пам'ятного дня виступила Американська академія отоларингології.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 16 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Ксенія, Юлія, Марина та Альбіна.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

73 – Римляни захопили іудейську фортецю Масада. Повстання в Іудеї придушено

1346 – Стефан Душан проголосив заснування Сербської імперії

1705 – англійська королева посвятила Ісаака Ньютона в лицарі

1871 – в Німеччині набрала чинності нова конституція: Берлін став столицею Німецької імперії

1912 – англійка Гаррієт Квімбі стала першою жінкою, яка перелетіла Ла-Манш літаком

1922 – Підписано договір про відновлення дипломатичних відносин між Німеччиною і СРСР

1947 – Бернард Барух ввів термін Холодна війна

2000 – На референдумі більшість жителів України підтримала ідею скорочення Верховної Ради, позбавлення депутатів недоторканності і право президента на розпуск парламенту

2003 – Підписано Афінський трактат, за яким 10 нових країн стали членами ЄС

Ньютон

ХТО НАРОДИВСЯ 16 КВІТНЯ

1319 – Іван II Добрий, король Франції

1 497 – Морі Мотонарі, самурайський полководець середньовічної Японії періоду Сенгоку

1646 – Жюль Ардуен-Мансар, французький архітектор, головний придворний архітектор при королі Людовику XIV

1867 – Вілбуром Райт американський авіаконструктор, піонер авіації

1889 – Чарлі Чаплін, американський кіноактор, режисер, сценарист

1919 – Мерс Каннінгем, американський хореограф, реформатор сучасного танцю

1924 – Генрі Манчіні, американський кінокомпозитор і диригент

1927 – Бенедикт XVI, Папа Римський.

1947 – Джеррі Рафферті, шотландський співак, композитор, гітарист

1957 – Олександр Зінченко, український політик

1979 – Крістіан Альберс, голландський автогонщик, пілот Формули-1

Чарлі Чаплін

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо мати-й-мачуха зацвіла, то вночі трапиться щось погане

Довгі гуркоти грому в цей день, чекайте негоди на кілька днів вперед

Дощ 16 квітня: весна буде пізньою і похмурою

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не рекомендується підходити до водойм

Не слід в цей день спостерігати, як собака і кішка б'ються

Заборонено викидати осколки розбитого дзеркала

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