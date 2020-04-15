16 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 квітня, віряни відзначають Чистий четвер До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Для вірян триває останній тиждень Великого посту.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні відзначають Чистий четвер. Сьогодні слід відмовитися від негативних думок і зосередитися на найважливішому у житті. Також кожен вірянин повинен у цей день забути про все грішне.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 16 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Феодосія, Микита, Іван, Іліодор, Йосип, а також Ульфіан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1178 до н.е. – повне сонячне затемнення. В цей же день за підрахунками вчених Одіссей повернувся на Ітаку після 20-річного походу з Троянської війни.

73 – римляни захопили юдейську фортецю Масада. Повстання в Юдеї придушено.

1346 – Стефан Душан проголосив заснування Сербської імперії.

1632 – засновано Києво-Могилянську академію.

1705 – англійська королева Анна посвятила Ісаака Ньютона у лицарі – це перше в англійській історії звання лицаря, надане за наукові заслуги.

1871 – у Німеччині набула чинності нова конституція – Берлін став столицею Німецької імперії.

1912 – англійка Гаррієт Квімбі стала першою жінкою, що перелетіла Ла-Манш літаком.

1922 – підписано Рапальський договір про відновлення дипломатичних відносин між Німеччиною та СРСР.

1936 – у Львові розпочалися масові політичні виступи робітників міста проти уряду Польщі.

1945 – СРСР розпочав остаточний наступ на Берлін.

1947 – Бернард Барух вперше вжив термін "Холодна війна" для позначення відносин між СРСР і США.

1995 – почав діяти телефонний міжнародний код "380", який Україна першою отримала серед країн колишнього СРСР.

2000 — на референдумі більшість жителів України підтримали ідею скорочення загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300, позбавлення їх недоторканності і право президента на розпуск парламенту.

2003 – в Афінах підписано договори, згідно з якими до ЄС приєднались 10 країн: Мальта, Кіпр, Словенія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина і Угорщина.

Заснована Києво-Могилянська академія

ХТО НАРОДИВСЯ 16 КВІТНЯ

1319 – Іоанн II Добрий, король Франції.

1497 – Морі Мотонарі, самурайський полководець середньовічної Японії періоду Сенґоку. Володар регіону Тюґоку у Західній Японії.

1646 – Жуль Ардуен-Мансар, французький архітектор, внучатий племінник Франсуа Мансара, представник бароко.

1673 – Клод Жилло, французький художник і гравер.

1755 – Елізабет Віже-Лебрен, французька художниця, майстер світського портрету.

1841 – Христина Алчевська, українська педагог, організатор народної освіти.

1844 – Анатоль Франс, французький письменник, лауреат Нобелівської премії із літератури.

1867 – Вілбер Райт, американський авіаконструктор, піонер авіації.

1871 – Джон Міллінгтон Сінг, ірландський драматург, письменник, фольклорист.

1882 – Юрій Глушко-Мова, український громадський і політичний діяч, один із організаторів українського національно-культурного й громадського життя на Зеленому Клині.

1889 – Чарлі Чаплін, американський кіноактор, режисер, сценарист.

1914 – Джон Годяк, американський кіноактор українського походження.

1919 – Мерс Каннінгем, американський хореограф, реформатор сучасного танцю

1926 – Борис Возницький, український мистецтвознавець, меценат, директор Львівської галереї мистецтв, президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв, Герой України

1927 – Бенедикт XVI, Папа Римський.

1947 – Джеррі Рафферті, шотландський співак, композитор, гітарист.

1971 – Селена Кінтанілья-Перес (Селена), американська співачка мексиканського походження, що виступала в стилі "техано" – сплаву іспанських мелодій і польки.

1979 – Крістіян Альберс, голландський автогонщик, пілот Формули-1.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо тричі перерахувати всі гроші в домі, то в сім'ї пануватиме достаток і благополуччя.

Хороша і сонячна погода в Чистий четвер – решта весни буде теплою

Дощить на Чистий четвер – такий день передрікає холод і вогкість до літа.

Якщо хочете весь рік бути здоровими – викупайтеся до сходу сонця.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Після генерального прибирання в Чистий четвер не можна прибирати сміття до самого Великодня, оскільки можна "насипати сміття в очі Христу, що лежить у труні".

Брудну воду після генерального прибирання, в якій накопичилася змита з будинку негативна енергетика, не можна виливати в межах дому. Вилийте її в тих місцях, де нічого не росте.

Від Чистого четверга до Страсної п'ятниці в жодному разі не можна залишати не вимитий посуд чи брудну білизну.

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