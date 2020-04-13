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Гороскоп на 14 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 14 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Овни будуть приємно здивовані тим, як все налагоджується, а Рибам варто поділяти радість з найближчими. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 14 квітня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, цей день обіцяє бути дуже насиченим емоційно. Причому, найприємніше, що емоції будуть суцільно позитивними. І події, відповідно, теж. Намагайтеся проводити весь час з людьми. Нехай це будуть близькі, друзі, колеги, яких вам приємно бачити.
Телець
Тільці, на вас чекає здорова робоча атмосфера, дух працьовитості та надійності, завдяки яким ваші справи йдуть на лад, а плани виконуються. Попереду у вас сприятливий період, під час якого ви зумієте реалізувати свій творчий хист і заслужити повагу інших завдяки вмінню відрізняти можливе від неможливого, цінне від порожнього.
Близнюки
Близнюки, зорі та планети передрікають у вашому любовному житті сталість, надійність, тривалість, вірність та ніжну чуттєвість. Міцний союз або перспектива такого союзу, якщо ви поки самотні.
Рак
Раки, ви опановуєте умінням відрізняти реальне від нереального, знаходите шляхи та засоби до здійснення своїх задумів та ідей. Це політика дрібних кроків, при яких найближчий, хоч і невеликий результат цінується вище, ніж віддалені великі цілі.
Лев
Леви, вам доведеться займатися чисто матеріальними питаннями, проаналізувати, наскільки дорогі ваші плани. У рідкісних випадках зорі та планети застерігають вас від зайвої впертості, черствості та жадібності.
Діва
Діви, ваш стан духу характеризується ретельністю, терпінням, наполегливістю, в якому створюються речі потрібні та корисні. Зорі та планети бачать щось солідне, міцне і постійне. Якщо це у ваших планах, то продовжуйте!
Терези
Терези, на вас чекає звичайна матеріальність і матеріальність, яка допомагає набути впевненості в собі, подивитися на речі з практичної точки зору і дозволяє домогтися реальних результатів.
Скорпіон
Скорпіони, поруч з вами сьогодні справжні професіонали, тож у вас є всі підстави розраховувати, що проблеми, які поки ще нерозв'язні, завдяки присутності таких людей в нинішній день зрушаться з "мертвої" точки.
Стрілець
Стрільці, вибудуйте межі свого сприйняття. Якщо вийти за них, то позитивні якості переходять в упертість, відсталість, лінь і чуттєві надмірності. Вам потрібно певні рамки, щоб орієнтуватися на них при розв'язанні проблем.
Козеріг
Козероги, у стосунках, в яких ви перебуваєте або які намічаються, довіра та вірність грають важливу роль. Запам'ятайте, що для вас поняття "ми удвох" важливіше, ніж пошуки свободи та особистої незалежності.
Водолій
Водолії, зорі та планети передбачають, що у вас розвинеться чуття на вигідні угоди, на хороших партнерів, бажання працювати чітко і продуктивно. У всіх інших робочих моментах гороскоп віщує міцний і довгостроковий результат.
Риби
Риби, вам потрібно ділитися своєю радістю, а це дуже приємно. Усамітнившись ж, ви позбавите себе багатьох приємних та незабутніх вражень. До того ж, віддавати позитив корисно і для вас, тому що не дати виходу настільки потужного енергетичного потенціалу недобре з точки зору психологічного здоров'я.
До теми: Чого не потерплять у стосунках різні знаки Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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