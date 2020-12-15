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16 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 грудня, у США відзначають Національний день шоколаду, а віряни вшановують пам'ять Івана Мовчуна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Івана Мовчуна або Іоана Мовчуна. Відповідно до переказів, він ще з дитинства навчився молитися, а у дорослому віці передав весь спадок на пожертвування.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 16 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Сава, Андрій, Іван, Георгій, Микола, Федір та Варвара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Національний день шоколаду у США
- Національний день спорту в Таїланді
- 1497 — Васко да Гама обігнув Мис Доброї Надії та став першим європейцем, який пройшов в Індійський океан.
- 1637 — Бій повстанців під проводом Павла Бута (Павлюка) під Кумейками з польською армією.
- 1773 — Бостонське чаювання, коли мешканці Бостона викинули в море вантаж чаю з англійського судна на знак протесту проти митної політики Великої Британії; саме це стало причиною для початку американської війни за незалежність
- 1809 — Наполеон розлучився з імператрицею Жозефіною через відсутність дітей
- 1899 — в Італії створили футбольний клуб "Мілан", який є одним із найтитулованіших клубів за всю історію світового футболу.
- 1913 — ще молодий британський актор Чарлі Чаплін почав зйомки у своєму першому фільмі "Боротьба за життя"
- 1970 — набула чинності Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Гаазька конвенція 1970 р.)
- 1979 — американський автогонщик Стен Барретт став першою людиною, яка подолала звуковий бар'єр, пересуваючись по поверхні Землі
- 1989 — у Соціалістичній Республіці Румунії розпочались антикомуністичні протести, які привели до повалення диктатури Ніколае Чаушеску
- 1991 — Верховна Рада Казахстану ухвалила закон про незалежність Республіки Казахстан
- 1991 — Туреччина визнала незалежність України.
- 2014 — Росія розірвала двосторонню угоду з США від 1991 по співпраці у сфері контролю за ядерними відходами. Відповідно до угоди, яка весь час лишалася секретною, США допомагали Росії у забезпеченні безпеки зберігання збройових урану і плутонію, щоб запобігти їх розкрадання і потрапляння на чорний ринок ядерних матеріалів.
ХТО НАРОДИВСЯ 16 ГРУДНЯ
- 1770 — Людвіг ван Бетховен, знаменитий німецький композитор, диригент і піаніст, один з ллегендарних композиторів історії музики
- 1775 — Джейн Остін, англійська письменниця (Гордість і упередження, Емма).
- 1836 — Ернст фон Бергманн, німецький хірург, основоположник асептики та автор одних із перших класичних настанов з проблем нейрохірургії та військово-польової хірургії.
- 1857 — Едвард Емерсон Барнард, американський астроном, який зумів зробити численні знімки Чумацького Шляху, галактик і зоряних скупчень, а також відкрив супутник Юпітера Амальтею й кілька комет.
- 1863 — Джордж Сантаяна, американський філософ і письменник іспанського походження.
- 1866 — Василь Кандинський, живописець, графік і теоретик мистецтва, основоположник абстракціонізму (†1944).
- 1917 — Артур Чарльз Кларк, англійський письменник-фантаст, учений-футуролог, винахідник, співавтор (зі Стенлі Кубриком) фільму "Космічна одіссея 2001"
- 1918 — Ніна Алісова, українська радянська кіноакторка (Тіні забутих предків (1964), Криниця для спраглих (1965).
- 1928 — Філіп Дік, американський письменник-фантаст (Людина у високому замку, Чи мріють андроїди про електричних овець?)
- 1946 — Олександр Некрасов, український композитор.
- 1946 — Бенні Андерссон, шведський композитор, музикант, продюсер та співак, а також учасник групи ABBA.
- 1958 — Ярослав Мука, актор Львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України.
- 1971 — Пол ван Дайк, DJ у напрямку транс.
- 1972 — Майкл Маккері, американський співак в стилі ритм-енд-блюз (Boyz II Men).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо чутно спів пташок 16 грудня, то незабаром буде відлига;
- Якщо дуже яскраво світять зірки, то варто готуватись до заметілі;
- Якщо на землі лежить сніг, то наступний рік буде неврожайний;
- Якщо птахи літають низько, то до негоди;
- Якщо сьогодні подивитись у люстерко до світанку, то можна побачити свою долю.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна займатись самолікуванням та ігнорувати погане самопочуття;
- Не можна сваритись та ображати когось;
- Не можна давати та брати у борг;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна вживати алкоголь та жирну їжу.
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