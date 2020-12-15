16 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 грудня, у США відзначають Національний день шоколаду, а віряни вшановують пам'ять Івана Мовчуна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Івана Мовчуна або Іоана Мовчуна. Відповідно до переказів, він ще з дитинства навчився молитися, а у дорослому віці передав весь спадок на пожертвування.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 16 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Сава, Андрій, Іван, Георгій, Микола, Федір та Варвара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Національний день шоколаду у США

Національний день спорту в Таїланді

1497 — Васко да Гама обігнув Мис Доброї Надії та став першим європейцем, який пройшов в Індійський океан.

1637 — Бій повстанців під проводом Павла Бута (Павлюка) під Кумейками з польською армією.

1773 — Бостонське чаювання, коли мешканці Бостона викинули в море вантаж чаю з англійського судна на знак протесту проти митної політики Великої Британії; саме це стало причиною для початку американської війни за незалежність

1809 — Наполеон розлучився з імператрицею Жозефіною через відсутність дітей

1899 — в Італії створили футбольний клуб "Мілан", який є одним із найтитулованіших клубів за всю історію світового футболу.

1913 — ще молодий британський актор Чарлі Чаплін почав зйомки у своєму першому фільмі "Боротьба за життя"

1970 — набула чинності Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Гаазька конвенція 1970 р.)

1979 — американський автогонщик Стен Барретт став першою людиною, яка подолала звуковий бар'єр, пересуваючись по поверхні Землі

1989 — у Соціалістичній Республіці Румунії розпочались антикомуністичні протести, які привели до повалення диктатури Ніколае Чаушеску

1991 — Верховна Рада Казахстану ухвалила закон про незалежність Республіки Казахстан

1991 — Туреччина визнала незалежність України.

2014 — Росія розірвала двосторонню угоду з США від 1991 по співпраці у сфері контролю за ядерними відходами. Відповідно до угоди, яка весь час лишалася секретною, США допомагали Росії у забезпеченні безпеки зберігання збройових урану і плутонію, щоб запобігти їх розкрадання і потрапляння на чорний ринок ядерних матеріалів.

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ГРУДНЯ

1770 — Людвіг ван Бетховен, знаменитий німецький композитор, диригент і піаніст, один з ллегендарних композиторів історії музики

1775 — Джейн Остін, англійська письменниця (Гордість і упередження, Емма).

1836 — Ернст фон Бергманн, німецький хірург, основоположник асептики та автор одних із перших класичних настанов з проблем нейрохірургії та військово-польової хірургії.

1857 — Едвард Емерсон Барнард, американський астроном, який зумів зробити численні знімки Чумацького Шляху, галактик і зоряних скупчень, а також відкрив супутник Юпітера Амальтею й кілька комет.

1863 — Джордж Сантаяна, американський філософ і письменник іспанського походження.

1866 — Василь Кандинський, живописець, графік і теоретик мистецтва, основоположник абстракціонізму (†1944).

1917 — Артур Чарльз Кларк, англійський письменник-фантаст, учений-футуролог, винахідник, співавтор (зі Стенлі Кубриком) фільму "Космічна одіссея 2001"

1918 — Ніна Алісова, українська радянська кіноакторка (Тіні забутих предків (1964), Криниця для спраглих (1965).

1928 — Філіп Дік, американський письменник-фантаст (Людина у високому замку, Чи мріють андроїди про електричних овець?)

1946 — Олександр Некрасов, український композитор.

1946 — Бенні Андерссон, шведський композитор, музикант, продюсер та співак, а також учасник групи ABBA.

1958 — Ярослав Мука, актор Львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України.

1971 — Пол ван Дайк, DJ у напрямку транс.

1972 — Майкл Маккері, американський співак в стилі ритм-енд-блюз (Boyz II Men).

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо чутно спів пташок 16 грудня, то незабаром буде відлига;

Якщо дуже яскраво світять зірки, то варто готуватись до заметілі;

Якщо на землі лежить сніг, то наступний рік буде неврожайний;

Якщо птахи літають низько, то до негоди;

Якщо сьогодні подивитись у люстерко до світанку, то можна побачити свою долю.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна займатись самолікуванням та ігнорувати погане самопочуття;

Не можна сваритись та ображати когось;

Не можна давати та брати у борг;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна вживати алкоголь та жирну їжу.

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