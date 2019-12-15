На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
16 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 38
Сьогодні, 16 грудня, віряни вшановують пам'ять Івана Мовчуна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Івана Мовчуна. Про нього відомо, що ще змалечку він вивчав Святе Писання та навчився молитися Богові. Коли його батьки померли, то весь свій спадок він роздав тим, хто потребує, а також на будівництво храмів. Сам же подався до монастиря, в якому провів майже 10 років. Згодом стає єпископом Колонійської церкви, але через втручання уряду вирішив покинути свій пост і вирушити до Єрусалима. Там він стає звичайним послушником у лаврі, а також приймає обітницю мовчання.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 16 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Аделаїда, Аліса, Андрій, Гаврило, Георгій, Микола, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1497 – Васко да Гама обігнув Мис Доброї Надії, першим із європейців пройшовши в Індійський океан.
- 1637 – Бій повстанців під проводом Павла Бута (Павлюка) під Кумейками з польською армією.
- 1773 – так зване "Бостонське чаювання" (мешканці Бостона викинули в море вантаж чаю з англійського судна на знак протесту проти митної політики Великої Британії); ця подія призвела до американської війни за незалежність.
- 1809 – Наполеон розлучився з імператрицею Жозефіною, оскільки вона не народила йому дітей.
- 1899 – в Італії засновано футбольний клуб "Мілан", один з найтитулованіших клубів за всю історію світового футболу.
- 1913 – на студії "Кістоун Філм" молодий британський актор Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі "Боротьба за життя", в якому зіграв маленького вусатого шахрая з моноклем.
- 1970 – ухвалена Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Гаазька конвенція 1970 р.).
- 1979 – уперше людина подолала звуковий бар'єр, пересуваючись поверхнею Землі (американський автогонщик Стен Барретт).
- 1989 – у Соціалістичній Республіці Румунії розпочались антикомуністичні протести, які призвели до повалення диктатури Ніколае Чаушеску.
- 1991 – Верховна Рада Казахстану ухвалила закон про незалежність Республіки Казахстан.
- 1991 — Турецька Республіка визнала незалежність України.
- 2014 — Росія розірвала двосторонню угоду з США від 1991 зі співпраці у сфері контролю за ядерними відходами. Згідно з цією угодою, яка весь час лишалася секретною, США допомагали Росії у забезпеченні безпеки зберігання збройових урану і плутонію, щоб запобігти їх розкрадання і потрапляння на чорний ринок ядерних матеріалів. США інвестували у відповідну російську інфраструктуру понад 2 млрд доларів.
ХТО НАРОДИВСЯ 16 ГРУДНЯ
- 1770 — німецький композитор Людвіг ван Бетховен.
- 1775 – англійська письменниця Джейн Остін.
- 1857 – американський астроном, якому вдалося отримати численні знімки Чумацького Шляху і туманностей, Едвард Емерсон Барнард.
- 1917 – Артур Чарльз Кларк, англійський письменник-фантаст, учений-футуролог, винахідник, співавтор (зі Стенлі Кубриком) фільму "Космічна одіссея 2001".
- 1946 – український композитор Олександр Некрасов.
- 1963 – американський кіноактор Брет Бенджамін.
- 1982 – співачка Анна Сєдокова.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Снігурі співають 16 грудня – на відлигу.
- Дрова тріщать у грубці – до морозу.
- Зірки особливо яскраві на Іоанна – на віхолу.
- Мало снігу – наступний рік буде неврожайним.
- Сніг на талу землю лягає – чекай неврожаю.
- Зміна Місяця 16 грудня прогнозує теплу погоду вдень.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна багато говорити та писати. Наші предки вірили, що мовчання може привернути удачу.
- Не слід у цей день лінуватися та всіляко уникати роботи.
- Не можна сьогодні вживати алкоголь та переїдати.
- Не бажано у цей день думати лише про матеріальні блага.
Читайте також: Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
21:52Оля Цибульська показала, якою була у дитинстві
-
21:21Сонячний зонд NASA зняв примарні сліди астероїда
-
21:0016 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Відео дня: непереможний боєць UFC несподівано програв чемпіонський титул
-
20:18Класичний рецепт з курки на всі випадки життя
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:45У Китаї друкуватимуть мікроавто на 3D-принтері: кумедні, але потужні
-
19:19Найдивніше місце на Землі, де дощів не бачили 2 мільйони років
-
18:50Чому не можна постійно перевтомлюватися
-
18:20Даша Астаф'єва завела натовп спекотними танцями: відео
-
18:00Гороскоп на 16 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Дружина ексворотаря Динамо показала дійсно гаряче фото
-
17:19Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
17:05Facebook позначатиме фейки в українських новинах
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:50Дівчина тижня: розкута модель Ася Міковіч, яка є інфраструктурною музою України (18+)
-
16:43Не впізнати: Настя Каменських повторила легендарний кінообраз
-
16:16В Одесі після шторму бачили цікаве природне явище
-
15:55Австралійські батьки перевозять торти акуратніше, ніж дітей
-
15:31В Instagram обговорюють відверте відео Тіни Кароль
-
15:15Дієтологи пояснили, чому складно худнути рівномірно
-
14:56Люди навчилися посміхатися заради сексу: цікаве дослідження
-
14:30Як і з чим носити чоловічий шарф: 10 модних образів у фото
-
14:14Експерти дали новий прогноз щодо курсу долара
-
14:00Макіяж на Новий рік 2020: готові ідеї модного мейкапу у фото
-
20:46Відео дня: непереможний боєць UFC несподівано програв чемпіонський титул
-
19:19Найдивніше місце на Землі, де дощів не бачили 2 мільйони років
-
16:50Дівчина тижня: розкута модель Ася Міковіч, яка є інфраструктурною музою України (18+)
-
14:30Як і з чим носити чоловічий шарф: 10 модних образів у фото
-
11:41Переможницею конкурсу Міс Світу 2019 стала представниця Ямайки: ефектні фото
-
10:20Х-фактор 10 – хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
-
08:30Як відрізнити грип від застуди, і чому краще залишитися вдома
- 14 грудня
-
21:24Роблять вони, а соромно мені: експертки Топ-модель по-українськи показали справжню любов
-
19:52Трамп висміяв Грету Тунберг за те, що її назвали людиною року: вона не змовчала
-
17:24Чому не слід бронювати перший готель на агрегаторах помешкань
-
14:13Чому здорове харчування не допомагає скинути вагу: 5 причин
-
12:00Що подарувати на Новий 2020 рік знакам Зодіаку: найкращі ідеї
-
08:12Ці продукти у жодному разі не можна їсти на сніданок
- 13 грудня
-
21:30Названо найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 10 за версією IMDb
-
19:25Морози не страшні: найкращі аксесуари для смартфонів взимку
-
16:055 цікавих книжок, які варто подарувати дитині на День Святого Миколая
-
13:47Де в Україні найчастіше користуються пасками безпеки
-
11:30Динамо ганебно вилетіло з Ліги Європи: як пояснюють гравці своє фіаско
-
08:53Патрульна поліція України завела акаунт в TikTok: перші веселі відео
-
07:555 способів побороти сонливість взимку
-
00:15KAZKA – Колишні: слухайте новий запальний хіт про наболіле, текст пісні
- 12 грудня
-
21:30Водіям на замітку: вправи, які можна робити навіть у пробках
-
19:25ДИНАМО ▶ ЛУГАНО: дивитись онлайн трансляцію вирішального матчу ЛЄ
-
17:50Білл Гейтс рекомендує: 5 книг, які треба прочитати під час зимових канікул
-
14:11Pornhub підбив підсумки 2019: які відео і порнозірки найпопулярніші в Україні