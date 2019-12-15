16 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 грудня, віряни вшановують пам'ять Івана Мовчуна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Івана Мовчуна. Про нього відомо, що ще змалечку він вивчав Святе Писання та навчився молитися Богові. Коли його батьки померли, то весь свій спадок він роздав тим, хто потребує, а також на будівництво храмів. Сам же подався до монастиря, в якому провів майже 10 років. Згодом стає єпископом Колонійської церкви, але через втручання уряду вирішив покинути свій пост і вирушити до Єрусалима. Там він стає звичайним послушником у лаврі, а також приймає обітницю мовчання.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 16 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Аделаїда, Аліса, Андрій, Гаврило, Георгій, Микола, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1497 – Васко да Гама обігнув Мис Доброї Надії, першим із європейців пройшовши в Індійський океан.

1637 – Бій повстанців під проводом Павла Бута (Павлюка) під Кумейками з польською армією.

1773 – так зване "Бостонське чаювання" (мешканці Бостона викинули в море вантаж чаю з англійського судна на знак протесту проти митної політики Великої Британії); ця подія призвела до американської війни за незалежність.

1809 – Наполеон розлучився з імператрицею Жозефіною, оскільки вона не народила йому дітей.

1899 – в Італії засновано футбольний клуб "Мілан", один з найтитулованіших клубів за всю історію світового футболу.

1913 – на студії "Кістоун Філм" молодий британський актор Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі "Боротьба за життя", в якому зіграв маленького вусатого шахрая з моноклем.

1970 – ухвалена Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Гаазька конвенція 1970 р.).

1979 – уперше людина подолала звуковий бар'єр, пересуваючись поверхнею Землі (американський автогонщик Стен Барретт).

1989 – у Соціалістичній Республіці Румунії розпочались антикомуністичні протести, які призвели до повалення диктатури Ніколае Чаушеску.

1991 – Верховна Рада Казахстану ухвалила закон про незалежність Республіки Казахстан.

1991 — Турецька Республіка визнала незалежність України.

2014 — Росія розірвала двосторонню угоду з США від 1991 зі співпраці у сфері контролю за ядерними відходами. Згідно з цією угодою, яка весь час лишалася секретною, США допомагали Росії у забезпеченні безпеки зберігання збройових урану і плутонію, щоб запобігти їх розкрадання і потрапляння на чорний ринок ядерних матеріалів. США інвестували у відповідну російську інфраструктуру понад 2 млрд доларів.

ФК Мілан відзначає 110 річницю

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ГРУДНЯ

1770 — німецький композитор Людвіг ван Бетховен.

1775 – англійська письменниця Джейн Остін.

1857 – американський астроном, якому вдалося отримати численні знімки Чумацького Шляху і туманностей, Едвард Емерсон Барнард.

1917 – Артур Чарльз Кларк, англійський письменник-фантаст, учений-футуролог, винахідник, співавтор (зі Стенлі Кубриком) фільму "Космічна одіссея 2001".

1946 – український композитор Олександр Некрасов.

1963 – американський кіноактор Брет Бенджамін.

1982 – співачка Анна Сєдокова.



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Снігурі співають 16 грудня – на відлигу.

Дрова тріщать у грубці – до морозу.

Зірки особливо яскраві на Іоанна – на віхолу.

Мало снігу – наступний рік буде неврожайним.

Сніг на талу землю лягає – чекай неврожаю.

Зміна Місяця 16 грудня прогнозує теплу погоду вдень.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна багато говорити та писати. Наші предки вірили, що мовчання може привернути удачу.

Не слід у цей день лінуватися та всіляко уникати роботи.

Не можна сьогодні вживати алкоголь та переїдати.

Не бажано у цей день думати лише про матеріальні блага.

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