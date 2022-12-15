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16 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 грудня, відзначають Національний шоколадний день в США. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 16 грудня, віряни вшановують пам'ять Івана Мовчуна або Іоана Мовчуна. Якщо вірити переказам, то він з самісінького дитинства навчився молитися, а у дорослому віці весь свій спадок передав на пожертвування.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 16 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Сава, Андрій, Іван, Георгій, Микола, Федір, а також Варвара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Національний шоколадний день в США
- 1497 – Васко да Гама обігнув Мис Доброї Надії, першим із європейців пройшовши в Індійський океан.
- 1637 – Бій повстанців під проводом Павла Бута (Павлюка) під Кумейками з польською армією.
- 1773 – т. зв. "Бостонське чаювання" (мешканці Бостона викинули в море вантаж чаю з англійського судна на знак протесту проти митної політики Великої Британії); ця подія призвела до американської війни за незалежність
- 1809 – Наполеон розлучився з імператрицею Жозефіною, оскільки вона не народила йому дітей
- 1899 – в Італії засновано футбольний клуб "Мілан", один з найтитулованіших клубів за всю історію світового футболу.
- 1913 – на студії "Кістоун Філм" молодий британський актор Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі "Боротьба за життя", в якому зіграв маленького вусатого шахрая з моноклем.
- 1970 – ухвалена Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Гаазька конвенція 1970 р.)
- 1979 – уперше людина подолала звуковий бар'єр, пересуваючись по поверхні Землі (американський автогонщик Стен Барретт).
- 1989 – у Соціалістичній Республіці Румунії розпочались антикомуністичні протести, які призвели до повалення диктатури Ніколае Чаушеску
- 1991 – Верховна Рада Казахстану ухвалила закон про незалежність Республіки Казахстан
- 1991 – Туреччина визнала незалежність України.
- 2014 – Росія розірвала двосторонню угоду з США від 1991 по співпраці у сфері контролю за ядерними відходами. Згідно з цією угодою, яка весь час лишалася секретною, США допомагали Росії у забезпеченні безпеки зберігання збройових урану і плутонію, щоб запобігти їх розкрадання і потрапляння на чорний ринок ядерних матеріалів. США інвестували у відповідну російську інфраструктуру понад 2 млрд доларів.
ХТО НАРОДИВСЯ 16 ГРУДНЯ
- 1770 – Людвіг ван Бетховен, німецький композитор, диригент і піаніст, один з найзнаменитіших і важливих композиторів історії музики, спадщина якого мала визначальний вплив на подальший розвиток цього мистецтва.
- 1775 – Джейн Остін, англійська письменниця.
- 1790 – Леопольд I, король Бельгії з 1831.
- 1833 – Макс Ліндер, відомий французький актор-комік, один з найпопулярніших "королів сміху" часів німого кіно. Сценарист, режисер та художній керівник багатьох короткометражних фільмів. Президент Асоціації кіноакторів (1925 рік).
- 1836 – Ернст фон Бергманн, німецький хірург, основоположник асептики, автор одних з перших класичних настанов з проблем нейрохірургії та військово-польової хірургії.
- 1857 – Едвард Емерсон Барнард, американський астроном, який одержав численні знімки Чумацького Шляху, галактик і зоряних скупчень. Відкрив супутник Юпітера Амальтею й кілька комет. Досліджував темні туманності.
- 1863 – Джордж Сантаяна, американський філософ і письменник іспанського походження.
- 1866 – Василь Кандинський, живописець, графік і теоретик мистецтва, основоположник абстракціонізму.
- 1878 – Жузеп Клара, іспанський скульптор.
- 1882 – Золтан Кодай, угорський композитор і музикознавець.
- 1900 – Ананій Теодорович, український церковний діяч.
- 1917 – Артур Чарльз Кларк, англійський письменник-фантаст, учений-футуролог, винахідник, співавтор (зі Стенлі Кубриком) фільму "Космічна одіссея 2001".
- 1918 – Ніна Алісова, українська радянська кіноакторка ("Безприданниця" (1937), "Райдуга" (1943), "Тіні забутих предків" (1964), "Криниця для спраглих" (1965).
- 1928 – Філіп Дік, американський письменник-фантаст.
- 1946 – Олександр Некрасов, український композитор.
- 1946 – Бенні Андерссон, шведський композитор, музикант, продюсер та співак. Найбільш відомий як учасник групи ABBA.
- 1952 – Мирослав Мамчак, український морський офіцер, громадський діяч, публіцист, журналіст, дослідник історії українського флоту, керівник телерадіокомпанії ВМС України "Бриз" (1994—2010).
- 1958 – Ярослав Мука, актор Львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України.
- 1971 – Пол ван Дайк, DJ у напрямку транс.
- 1972 – Майкл Маккері, американський співак в стилі ритм-енд-блюз ("Boyz II Men").
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Мало снігу – наступний рік буде неврожайним
- Якщо людина народилася 16 грудня, то її талісман – берил
- Сніг на талу землю лягає – чекай неврожаю
- Снігур 16 грудня цвірінькає під вікном – можна чекати відлиги
- Дрова тріщать в грубці – незабаром настануть морози
- Зірки "стрибають" – прикмети до того, що варто чекати віхол і холоднечі
- Зміна Місяця 16 грудня прогнозує теплу погоду вдень
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня зловживати алкоголем, а також переїдати
- Не гоже нині сваритися та лихословити
- Не можна сьогодні брати гроші у борг
- Не варто вкладати кошти у ризиковані справи
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