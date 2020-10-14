На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
15 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 41
Сьогодні, 15 жовтня, відзначають Всесвітній день миття рук, а також Міжнародний день білої тростини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 15 жовтня віряни вшановують пам'ять священномученика Купріана. Єпископ Карфагенський народився близько 200 року в місті Карфагені (Північна Африка). Жив священномученик Купріан у сім’ї багатого сенатора-язичника. Згодом отримав прекрасну світську освіту та став блискучим оратором, учителем красномовства й філософії в Карфагенській школі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 15 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Юстина, Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, а також Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день білої тростини
- Всесвітній день миття рук
- 1583 – українські землі у складі Речі Посполитої перейшла з юліанського на григоріанський календар (разом з Іспанією, Королівством Португалія та більшістю італійських держав).
- 1615 – засновано Київське Богоявленське Братство і школу при ньому, згодом (1632) перетворену на колегію, а потім – на Києво-Могилянську Академію (1701).
- 1815 – починається заслання імператора Французького Наполеона на острові Святої Єлени в Атлантиці
- 1840 – прах Наполеона перевезено з острова Святої Єлени до Королівства Франція.
- 1894 – у Французькій республіці був заарештований Альфред Дрейфус, звинувачений в шпигунстві. Почалася т. зв. справа Дрейфуса.
- 1926 – В Києві відкритий Російський драматичний театр (нині імені Лесі Українки)
- 1964 – відбулася офіційна церемонія запуску нафтопроводу "Дружба"
- 1970 – перший широко відомий в СРСР випадок захоплення літака з метою вирватися за "залізну завісу", емігрувати з СРСР. Двоє литовців – 45-річний Пранас та його 15-річний син Альгірдас Бразінскаси, що жили на засланні в Узбецькій РСР, захопили літак "Аэрофлоту" Ан-24 рейсу Сухумі – Батумі разом з пасажирами і, погрожуючи зброєю, примусили екіпаж перелетіти до Трабзону (Туреччина). При цьому загинула 19-річна стюардеса Надія Курченко, яка спробувала чинити опір викрадачам.
- 1981 – засновано американський гурт Metallica
- 1995 – Саддам Хусейн отримує 99,96 % голосів на президентських виборах в Іраку
- 2003 – Китайська Народна Республіка стала третьою державою після СРСР і США, яка успішно відправила людину до космосу. Космічний корабель "Шеньчжоу-5" вивів на земну орбіту космонавта Ян Лівея.
- 2005 – в Києві на Хрещатику відбулася масштабна бійка між націоналістами і комуністами.
ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЖОВТНЯ
- 70 до н. е. – Вергілій, давньоримський поет.
- 1608 – Еванджеліста Торрічеллі, італійський математик і фізик, який придумав ртутний барометр.
- 1795 – Фрідріх Вільгельм IV, прусський король з династії Гогенцоллернів.
- 1814 – Михайло Лермонтов, російський поет.
- 1844 – Фрідріх Ніцше, німецький філософ.
- 1860 – Софія Тобілевич, українська письменниця-перекладачка.
- 1863 – Петро Козлов, український географ, директор заповідника Асканія-Нова у часи Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського.
- 1893 – Андрій Долуд, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, начальник штабу Армії УНР Першого зимового походу, організатор УВВ.
- 1897 – Ілля Ільф, радянський письменник-гуморист.
- 1905 – Анатолій Бабко, український хімік-аналітик, академік АН УРСР.
- 1905 – Сноу Чарльз Персі, англійський письменник-реаліст, фізик, хімік. Відомий за романом "Смерть під вітрилом".
- 1907 – Оскар Німеєр, бразильський архітектор, забудовник столиці країни Бразиліа.
- 1926 – Генріх Альтшулер, російськомовний азербайджанський радянський письменник-фантаст та винахідник, автор теорії розв'язання винахідницьких задач.
- 1929 – Милорад Павич, сербський письменник.
- 1948 – Кріс де Бург, ірландський співак.
- 1960 – Євген Комаровський, український лікар, письменник, журналіст, громадський діяч.
- 1968 – Юе Лінг, тайванська актриса.
- 1975 – Денис Шмигаль, прем'єрміністр України.
- 1986 – Пол Уолтер Хаузер, американський актор, комік.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Райдужне коло навколо місяця – до вітру та негоди.
- Кури настовбурчується і підіймається пір'я у свійської птиці – до холодів.
- Буде зима студеною, якщо на Юстини дощ ллє стіною.
- Вітер дме на північ, зима буде м'яка і тепла.
- Якщо худоба, випущена на пасовище, повертає назад у двір, холод або сніг недалечко.
- Олені сильно б'ються рогами – до негоди.
- Безхмарне небо – до морозу.
- Якщо у цей день був крижаний вітер і йшов сильний дощ – значить, зима обіцяє бути студеною.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Переїжджати. Цей день також вважається несприятливим для переїздів і тривалих поїздок. Краще ці справи зробити напередодні або перенести на наступний день. Вважається, що різка зміна обстановки 15 жовтня може принести невдачу в фінансових і кар'єрних справах, а також спровокувати проблеми зі здоров'ям.
- Залишати дитину одну в кімнаті навіть на нетривалий час. Це може спровокувати серйозний переляк, а також вважається, що так злі духи можуть напасти на самотніх дітей і викликати у них різні хвороби.
- Ночувати не вдома. Посиденьки з подругою, сестрою або бойфрендом, звичайно, скасовувати не варто, але от залишатися у когось на ніч не можна – це може принести в життя серію дрібних невдач і фінансових труднощів.
- Пересаджувати квіти. Доглядати за кімнатними рослинами, звичайно ж, можна, але ось пересаджувати їх не варто – це призведе до їх засихання або швидкого в'янення. 15 жовтня вважається вкрай несприятливим днем для цього виду робіт.
- Лихословити. Вважається, що погані слова (і не тільки мат, а й заздрість, лицемірство і ревнощі) принесуть у життя невдачі, хвороби і проблеми в особистих стосунках. Тому обов'язково стежте за язиком і постарайтеся бути якомога доброзичливішими до себе і оточуючих.
Читайте також: Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України
- 14 жовтня
-
21:51В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото
-
21:2215 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48В iPhone 12 збільшили швидкість безпровідної зарядки: але є одне але
-
20:17Mercedes-Benz створив "прозорий" електрокросовер EQC: круті фото
-
19:49Представлено OnePlus 8T: технічні характеристики, ціна й огляд нового смартфона
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:18У ВООЗ виступили проти ідеї колективного імунітету
-
18:48Чому закохані часто подібні один на одного: пояснення науковців
-
18:17Гороскоп на 15 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Ноїв ковчег: мексиканець забрав 300 тварин з притулку, аби врятувати їх від урагану Дельта
-
17:19Джуд Лоу разом зі своїм сином Рафферті знявся у фільмі під час карантину: постер
-
16:51Вік не впливає на ймовірність зараження коронавірусом: вчені
-
16:23Стало відомо, хто замінить Шерон Стоун у приквелі Шаленого Макса
-
15:53Як додаткові пів години сну вплинуть на ваше здоров'я
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:21Експерти провели краш-тест дизельного Toyota Hilux: наскільки він безпечний
-
14:50Місцеві вибори в Україні: як безпечно проголосувати 25 жовтня
-
14:22Скільки можуть коштувати нові iPhone 12 в Україні
-
13:56Як правильно казати "дякую": поради, які покращать життя
-
13:23Оголена Брітні Спірс шокувала фанатів (фото)
-
12:53Бабуся зробила вибір між внуком і вином: епічне відео підкорює Twitter
-
12:25У Карпатах знову випав сніг: фото
-
11:50Найкрутіші дизайни інтер'єрів, які змушують затримати погляд
-
11:16Коли замовив дві доставки їжі в конкурентів: кумедне відео
-
10:47Скільки годин потрібно спати, щоб ясно мислити
- 14 жовтня
-
21:51В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото
-
18:48Чому закохані часто подібні один на одного: пояснення науковців
-
13:56Як правильно казати "дякую": поради, які покращать життя
-
11:50Найкрутіші дизайни інтер'єрів, які змушують затримати погляд
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 жовтня
-
07:17На що потрібно звернути увагу під час вибору хліба
- 13 жовтня
-
20:30Секс-тренди 2020 року: як змінився інтим через пандемію коронавірусу (18+)
-
17:30Як ретроградний Меркурій 14 жовтня вплине на знаки Зодіаку
-
14:30Експрес-тест на характер: оберіть шлях і дізнайтесь свої найкращі риси
-
11:198 порад для хорошого життя, які варто знати кожному
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 жовтня
-
07:19Сніданок за п'ять хвилин: як приготувати ліниві "чебуреки"
- 12 жовтня
-
20:40Вдень поліцейська, вночі – домінантка: ця білявка заробляє на фетиш-вечірках (18+)
-
19:35З якими гаслами українські історичні постаті йшли б на вибори 2020: кумедна добірка
-
17:30Швидкий тест у картинці: наскільки ти гурман
-
15:25Не тільки Росомаха: згадуємо 7 найкращих ролей Х'ю Джекмана
-
12:30Які нові пісні вийшли цього тижня: плейлист свіжих хітів
-
10:25Тест: Як добре ти знаєш хіти Океану Ельзи?
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 жовтня
-
08:26Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у сьомому випуску (відео)
-
07:13Погода в Україні 12 жовтня: прогноз на понеділок по містах
- 11 жовтня
-
21:45В Україні зафіксовано рекордне перевищення швидкості
-
19:47Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
-
17:20Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону
-
14:54Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку