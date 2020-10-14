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15 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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15 жовтня – четвер

Сьогодні, 15 жовтня, відзначають Всесвітній день миття рук, а також Міжнародний день білої тростини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 15 жовтня віряни вшановують пам'ять священномученика Купріана. Єпископ Карфагенський народився близько 200 року в місті Карфагені (Північна Африка). Жив священномученик Купріан у сім’ї багатого сенатора-язичника. Згодом отримав прекрасну світську освіту та став блискучим оратором, учителем красномовства й філософії в Карфагенській школі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 15 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Юстина, Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, а також Федір.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день білої тростини
  • Всесвітній день миття рук
  • 1583 – українські землі у складі Речі Посполитої перейшла з юліанського на григоріанський календар (разом з Іспанією, Королівством Португалія та більшістю італійських держав).
  • 1615 – засновано Київське Богоявленське Братство і школу при ньому, згодом (1632) перетворену на колегію, а потім – на Києво-Могилянську Академію (1701).
  • 1815 – починається заслання імператора Французького Наполеона на острові Святої Єлени в Атлантиці
  • 1840 – прах Наполеона перевезено з острова Святої Єлени до Королівства Франція.
  • 1894 – у Французькій республіці був заарештований Альфред Дрейфус, звинувачений в шпигунстві. Почалася т. зв. справа Дрейфуса.
  • 1926 – В Києві відкритий Російський драматичний театр (нині імені Лесі Українки)
  • 1964 – відбулася офіційна церемонія запуску нафтопроводу "Дружба"
  • 1970 – перший широко відомий в СРСР випадок захоплення літака з метою вирватися за "залізну завісу", емігрувати з СРСР. Двоє литовців – 45-річний Пранас та його 15-річний син Альгірдас Бразінскаси, що жили на засланні в Узбецькій РСР, захопили літак "Аэрофлоту" Ан-24 рейсу Сухумі – Батумі разом з пасажирами і, погрожуючи зброєю, примусили екіпаж перелетіти до Трабзону (Туреччина). При цьому загинула 19-річна стюардеса Надія Курченко, яка спробувала чинити опір викрадачам.
  • 1981 – засновано американський гурт Metallica
  • 1995 – Саддам Хусейн отримує 99,96 % голосів на президентських виборах в Іраку
  • 2003 – Китайська Народна Республіка стала третьою державою після СРСР і США, яка успішно відправила людину до космосу. Космічний корабель "Шеньчжоу-5" вивів на земну орбіту космонавта Ян Лівея.
  • 2005 – в Києві на Хрещатику відбулася масштабна бійка між націоналістами і комуністами.

ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЖОВТНЯ

  • 70 до н. е. – Вергілій, давньоримський поет.
  • 1608 – Еванджеліста Торрічеллі, італійський математик і фізик, який придумав ртутний барометр.
  • 1795 – Фрідріх Вільгельм IV, прусський король з династії Гогенцоллернів.
  • 1814 – Михайло Лермонтов, російський поет.
  • 1844 – Фрідріх Ніцше, німецький філософ.
  • 1860 – Софія Тобілевич, українська письменниця-перекладачка.
  • 1863 – Петро Козлов, український географ, директор заповідника Асканія-Нова у часи Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського.
  • 1893 – Андрій Долуд, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, начальник штабу Армії УНР Першого зимового походу, організатор УВВ.
  • 1897 – Ілля Ільф, радянський письменник-гуморист.
  • 1905 – Анатолій Бабко, український хімік-аналітик, академік АН УРСР.
  • 1905 – Сноу Чарльз Персі, англійський письменник-реаліст, фізик, хімік. Відомий за романом "Смерть під вітрилом".
  • 1907 – Оскар Німеєр, бразильський архітектор, забудовник столиці країни Бразиліа.
  • 1926 – Генріх Альтшулер, російськомовний азербайджанський радянський письменник-фантаст та винахідник, автор теорії розв'язання винахідницьких задач.
  • 1929 – Милорад Павич, сербський письменник.
  • 1948 – Кріс де Бург, ірландський співак.
  • 1960 – Євген Комаровський, український лікар, письменник, журналіст, громадський діяч.
  • 1968 – Юе Лінг, тайванська актриса.
  • 1975 – Денис Шмигаль, прем'єрміністр України.
  • 1986 – Пол Уолтер Хаузер, американський актор, комік.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Райдужне коло навколо місяця – до вітру та негоди.
  • Кури настовбурчується і підіймається пір'я у свійської птиці – до холодів.
  • Буде зима студеною, якщо на Юстини дощ ллє стіною.
  • Вітер дме на північ, зима буде м'яка і тепла.
  • Якщо худоба, випущена на пасовище, повертає назад у двір, холод або сніг недалечко.
  • Олені сильно б'ються рогами – до негоди.
  • Безхмарне небо – до морозу.
  • Якщо у цей день був крижаний вітер і йшов сильний дощ – значить, зима обіцяє бути студеною.
15 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 430287

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Переїжджати. Цей день також вважається несприятливим для переїздів і тривалих поїздок. Краще ці справи зробити напередодні або перенести на наступний день. Вважається, що різка зміна обстановки 15 жовтня може принести невдачу в фінансових і кар'єрних справах, а також спровокувати проблеми зі здоров'ям.
  • Залишати дитину одну в кімнаті навіть на нетривалий час. Це може спровокувати серйозний переляк, а також вважається, що так злі духи можуть напасти на самотніх дітей і викликати у них різні хвороби.
  • Ночувати не вдома. Посиденьки з подругою, сестрою або бойфрендом, звичайно, скасовувати не варто, але от залишатися у когось на ніч не можна – це може принести в життя серію дрібних невдач і фінансових труднощів.
  • Пересаджувати квіти. Доглядати за кімнатними рослинами, звичайно ж, можна, але ось пересаджувати їх не варто – це призведе до їх засихання або швидкого в'янення. 15 жовтня вважається вкрай несприятливим днем ​​для цього виду робіт.
  • Лихословити. Вважається, що погані слова (і не тільки мат, а й заздрість, лицемірство і ревнощі) принесуть у життя невдачі, хвороби і проблеми в особистих стосунках. Тому обов'язково стежте за язиком і постарайтеся бути якомога доброзичливішими до себе і оточуючих.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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