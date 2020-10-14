15 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 жовтня, відзначають Всесвітній день миття рук, а також Міжнародний день білої тростини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 15 жовтня віряни вшановують пам'ять священномученика Купріана. Єпископ Карфагенський народився близько 200 року в місті Карфагені (Північна Африка). Жив священномученик Купріан у сім’ї багатого сенатора-язичника. Згодом отримав прекрасну світську освіту та став блискучим оратором, учителем красномовства й філософії в Карфагенській школі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 15 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Юстина, Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, а також Федір.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день білої тростини

Всесвітній день миття рук

1583 – українські землі у складі Речі Посполитої перейшла з юліанського на григоріанський календар (разом з Іспанією, Королівством Португалія та більшістю італійських держав).

1615 – засновано Київське Богоявленське Братство і школу при ньому, згодом (1632) перетворену на колегію, а потім – на Києво-Могилянську Академію (1701).

1815 – починається заслання імператора Французького Наполеона на острові Святої Єлени в Атлантиці

1840 – прах Наполеона перевезено з острова Святої Єлени до Королівства Франція.

1894 – у Французькій республіці був заарештований Альфред Дрейфус, звинувачений в шпигунстві. Почалася т. зв. справа Дрейфуса.

1926 – В Києві відкритий Російський драматичний театр (нині імені Лесі Українки)

1964 – відбулася офіційна церемонія запуску нафтопроводу "Дружба"

1970 – перший широко відомий в СРСР випадок захоплення літака з метою вирватися за "залізну завісу", емігрувати з СРСР. Двоє литовців – 45-річний Пранас та його 15-річний син Альгірдас Бразінскаси, що жили на засланні в Узбецькій РСР, захопили літак "Аэрофлоту" Ан-24 рейсу Сухумі – Батумі разом з пасажирами і, погрожуючи зброєю, примусили екіпаж перелетіти до Трабзону (Туреччина). При цьому загинула 19-річна стюардеса Надія Курченко, яка спробувала чинити опір викрадачам.

1981 – засновано американський гурт Metallica

1995 – Саддам Хусейн отримує 99,96 % голосів на президентських виборах в Іраку

2003 – Китайська Народна Республіка стала третьою державою після СРСР і США, яка успішно відправила людину до космосу. Космічний корабель "Шеньчжоу-5" вивів на земну орбіту космонавта Ян Лівея.

2005 – в Києві на Хрещатику відбулася масштабна бійка між націоналістами і комуністами.

ХТО НАРОДИВСЯ 15 ЖОВТНЯ

70 до н. е. – Вергілій, давньоримський поет.

1608 – Еванджеліста Торрічеллі, італійський математик і фізик, який придумав ртутний барометр.

1795 – Фрідріх Вільгельм IV, прусський король з династії Гогенцоллернів.

1814 – Михайло Лермонтов, російський поет.

1844 – Фрідріх Ніцше, німецький філософ.

1860 – Софія Тобілевич, українська письменниця-перекладачка.

1863 – Петро Козлов, український географ, директор заповідника Асканія-Нова у часи Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського.

1893 – Андрій Долуд, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, начальник штабу Армії УНР Першого зимового походу, організатор УВВ.

1897 – Ілля Ільф, радянський письменник-гуморист.

1905 – Анатолій Бабко, український хімік-аналітик, академік АН УРСР.

1905 – Сноу Чарльз Персі, англійський письменник-реаліст, фізик, хімік. Відомий за романом "Смерть під вітрилом".

1907 – Оскар Німеєр, бразильський архітектор, забудовник столиці країни Бразиліа.

1926 – Генріх Альтшулер, російськомовний азербайджанський радянський письменник-фантаст та винахідник, автор теорії розв'язання винахідницьких задач.

1929 – Милорад Павич, сербський письменник.

1948 – Кріс де Бург, ірландський співак.

1960 – Євген Комаровський, український лікар, письменник, журналіст, громадський діяч.

1968 – Юе Лінг, тайванська актриса.

1975 – Денис Шмигаль, прем'єрміністр України.

1986 – Пол Уолтер Хаузер, американський актор, комік.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Райдужне коло навколо місяця – до вітру та негоди.

Кури настовбурчується і підіймається пір'я у свійської птиці – до холодів.

Буде зима студеною, якщо на Юстини дощ ллє стіною.

Вітер дме на північ, зима буде м'яка і тепла.

Якщо худоба, випущена на пасовище, повертає назад у двір, холод або сніг недалечко.

Олені сильно б'ються рогами – до негоди.

Безхмарне небо – до морозу.

Якщо у цей день був крижаний вітер і йшов сильний дощ – значить, зима обіцяє бути студеною.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Переїжджати . Цей день також вважається несприятливим для переїздів і тривалих поїздок. Краще ці справи зробити напередодні або перенести на наступний день. Вважається, що різка зміна обстановки 15 жовтня може принести невдачу в фінансових і кар'єрних справах, а також спровокувати проблеми зі здоров'ям.

. Цей день також вважається несприятливим для переїздів і тривалих поїздок. Краще ці справи зробити напередодні або перенести на наступний день. Вважається, що різка зміна обстановки 15 жовтня може принести невдачу в фінансових і кар'єрних справах, а також спровокувати проблеми зі здоров'ям. Залишати дитину одну в кімнаті навіть на нетривалий час . Це може спровокувати серйозний переляк, а також вважається, що так злі духи можуть напасти на самотніх дітей і викликати у них різні хвороби.

. Це може спровокувати серйозний переляк, а також вважається, що так злі духи можуть напасти на самотніх дітей і викликати у них різні хвороби. Ночувати не вдома . Посиденьки з подругою, сестрою або бойфрендом, звичайно, скасовувати не варто, але от залишатися у когось на ніч не можна – це може принести в життя серію дрібних невдач і фінансових труднощів.

. Посиденьки з подругою, сестрою або бойфрендом, звичайно, скасовувати не варто, але от залишатися у когось на ніч не можна – це може принести в життя серію дрібних невдач і фінансових труднощів. Пересаджувати квіти . Доглядати за кімнатними рослинами, звичайно ж, можна, але ось пересаджувати їх не варто – це призведе до їх засихання або швидкого в'янення. 15 жовтня вважається вкрай несприятливим днем ​​для цього виду робіт.

. Доглядати за кімнатними рослинами, звичайно ж, можна, але ось пересаджувати їх не варто – це призведе до їх засихання або швидкого в'янення. 15 жовтня вважається вкрай несприятливим днем ​​для цього виду робіт. Лихословити. Вважається, що погані слова (і не тільки мат, а й заздрість, лицемірство і ревнощі) принесуть у життя невдачі, хвороби і проблеми в особистих стосунках. Тому обов'язково стежте за язиком і постарайтеся бути якомога доброзичливішими до себе і оточуючих.

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