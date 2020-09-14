15 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 15 вересня, у світі відзначають День народження Google, а віряни вшановують пам'ять мученика Маманта. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 15 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 15 вересня вшановують пам'ять мученика Маманта, його матері Руфіни та батька Федота. Ще в юнацтві святий звернув до Христа багатьох своїх ровесників. За це його піддали жорстоким мукам.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 15 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Альфред, Антон, Демид, Леонід, Іван, Федір, Федот, Феодосій, Пилип, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день демократії

Всесвітній день боротьби з лімфомами

День народження Гугл

1805 – Російська імперія оголосила війну Французькій імперії.

1893 – У Джерсі-Сіті (США) почала виходити газета "Свобода" – перше україномовне видання в США.

1924 – Татарбунарське повстання.

1944 – У Києві відкрито оновлений Державний музей західного і східного мистецтв (тепер це Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків).

1971 – У Ванкувері створено екологічну організацію "Грінпіс". Перша акція – протест проти американських ядерних випробувань біля Аляски.

1991 – У Києві на площі Богдана Хмельницького відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежність України.

2008 – банкрутство "Lehman Brothers".

ХТО НАРОДИВСЯ 15 ВЕРЕСНЯ

1254 – Марко Поло, венеційський купець і мандрівник.

1613 – Франсуа де Ларошфуко, видатний французький письменник-мораліст, автор "Мемуарів", збірки афоризмів "Максими".

1789 – Джеймс Фенімор Купер, американський письменник, один із засновників жанру авантюрного роману.

1804 – Михайло Максимович український історик, філолог, етнограф, ботанік, поет, перший ректор Київського університету.

1870 – Штейнберг Лев Петрович, український радянський диригент і композитор. Інструментував оперу "Тарас Бульба" Миколи Лисенка та вперше в Україні поставив її на сцені Харківського театру опери та балету.

1888 – Пилип Коновал, єдиний українець кавалер ордена Хрест Вікторії.

1890 – Агата Крісті, англійська письменниця, автор детективної прози, одна з найбільше публікованих письменників за всю історію людства.

1892 – Гайворонський Михайло Орест, український музикант, композитор, капельмейстер Армії УНР.

1928 – Кеннонболл Еддерлі, американський джазовий саксофоніст.

1955 – Володимир Пилат, український дослідник та знавець бойових мистецтв, засновник стилю та Верховний Учитель Бойового Гопака.

1978 – Пашинін Анатолій Анатолійович, український актор театру і кіно.

1984 – Гарі, принц Уельський, син принцеси Діани та принца Чарльза, спадкоємець британської корони (3-й в черзі).

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо день ясний, то осінь тепла буде.

Якщо захід червоного кольору, скоро буде мороз.

Дощ – до сухої осені.

Низькі хмари – до негоди.

Безвітряна погода і велика кількість роси – до ясної та теплої осені.

Сніг, що випав в цей день, швидко розтане.

Щоб захистити житло від підступів нечистої сили його обкурювали ладаном.

День підходить для проведення обрядів сімейної магії.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Нові справи 15 вересня розпочинати не варто, адже це до провалу.

Покупки сьогодні не принесуть бажаної радості, а ще можуть обікрасти чи обдурити.

Не можна робити нічні та вечірні випаси худоби – овець і кіз на пасовище відправляйте тільки вдень.

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