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15 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 15 вересня, у світі відзначають День народження Google, а віряни вшановують пам'ять мученика Маманта. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 15 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 15 вересня вшановують пам'ять мученика Маманта, його матері Руфіни та батька Федота. Ще в юнацтві святий звернув до Христа багатьох своїх ровесників. За це його піддали жорстоким мукам.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 15 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Альфред, Антон, Демид, Леонід, Іван, Федір, Федот, Феодосій, Пилип, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день демократії
- Всесвітній день боротьби з лімфомами
- День народження Гугл
- 1805 – Російська імперія оголосила війну Французькій імперії.
- 1893 – У Джерсі-Сіті (США) почала виходити газета "Свобода" – перше україномовне видання в США.
- 1924 – Татарбунарське повстання.
- 1944 – У Києві відкрито оновлений Державний музей західного і східного мистецтв (тепер це Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків).
- 1971 – У Ванкувері створено екологічну організацію "Грінпіс". Перша акція – протест проти американських ядерних випробувань біля Аляски.
- 1991 – У Києві на площі Богдана Хмельницького відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежність України.
- 2008 – банкрутство "Lehman Brothers".
ХТО НАРОДИВСЯ 15 ВЕРЕСНЯ
- 1254 – Марко Поло, венеційський купець і мандрівник.
- 1613 – Франсуа де Ларошфуко, видатний французький письменник-мораліст, автор "Мемуарів", збірки афоризмів "Максими".
- 1789 – Джеймс Фенімор Купер, американський письменник, один із засновників жанру авантюрного роману.
- 1804 – Михайло Максимович український історик, філолог, етнограф, ботанік, поет, перший ректор Київського університету.
- 1870 – Штейнберг Лев Петрович, український радянський диригент і композитор. Інструментував оперу "Тарас Бульба" Миколи Лисенка та вперше в Україні поставив її на сцені Харківського театру опери та балету.
- 1888 – Пилип Коновал, єдиний українець кавалер ордена Хрест Вікторії.
- 1890 – Агата Крісті, англійська письменниця, автор детективної прози, одна з найбільше публікованих письменників за всю історію людства.
- 1892 – Гайворонський Михайло Орест, український музикант, композитор, капельмейстер Армії УНР.
- 1928 – Кеннонболл Еддерлі, американський джазовий саксофоніст.
- 1955 – Володимир Пилат, український дослідник та знавець бойових мистецтв, засновник стилю та Верховний Учитель Бойового Гопака.
- 1978 – Пашинін Анатолій Анатолійович, український актор театру і кіно.
- 1984 – Гарі, принц Уельський, син принцеси Діани та принца Чарльза, спадкоємець британської корони (3-й в черзі).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо день ясний, то осінь тепла буде.
- Якщо захід червоного кольору, скоро буде мороз.
- Дощ – до сухої осені.
- Низькі хмари – до негоди.
- Безвітряна погода і велика кількість роси – до ясної та теплої осені.
- Сніг, що випав в цей день, швидко розтане.
- Щоб захистити житло від підступів нечистої сили його обкурювали ладаном.
- День підходить для проведення обрядів сімейної магії.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Нові справи 15 вересня розпочинати не варто, адже це до провалу.
- Покупки сьогодні не принесуть бажаної радості, а ще можуть обікрасти чи обдурити.
- Не можна робити нічні та вечірні випаси худоби – овець і кіз на пасовище відправляйте тільки вдень.
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